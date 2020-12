Veel gekker moet woonfiscaliteit niet meer worden...

Beste minister van Financiën, ontwerp een totaal nieuwe woonfiscaliteit, in plaats van nog maar eens een nieuwe kamer bij te bouwen aan onze fiscale koterij.

Ik ga even twee maanden terug in de tijd. In het regeerakkoord staat letterlijk: ‘De belastingen worden zo eenvoudig en effectief mogelijk geheven en geïnd.’

Eerder deze week lekte uit dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem eraan denkt om voortaan ook aan buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen (ki) toe te kennen. Dat als antwoord op een Europese boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag.

Hoe kan je als overheid verwachten dat je burgers zich fiscaal netjes gedragen als je er als overheid zelf alle kantjes af loopt door veroordelingen gewoon te negeren?

België liep die op omdat het een juridische schurkenstaat is. Dit land voert eerdere Europese veroordelingen uit 2014 en 2018 over deze manifeste schending van het Europees recht niet uit. De verschillende ministers van Financiën en Justitie uit die tijd zijn daarvoor verantwoordelijk.

1975

Concreet wil het plan van minister van Peteghem zeggen dat een ambtenaar in 2021 moet gaan bepalen wat de jaarlijkse nettohuur was van uw penthouse in Marbella, olijfgaard op Sicilië of vakantiechalet aan het Hongaarse Balatonmeer in… 1975. Dat is immers de definitie van het ki.

Veel gekker moet het echt niet meer worden. Veel EU-lidstaten waren in 1975 communistisch en kenden het concept privé-eigendom en huurwaarde niet eens.

Een dwangsom van 7.500 euro per dag tikt aardig aan, dus ergens valt de haast van de minister te begrijpen, maar een uitgeleefd concept als het ki uitbreiden in plaats van het af te schaffen is geen moedige keuze.

Gelijke behandeling

Europa vraagt trouwens helemaal niet dat de regeling die geldt voor binnenlands vastgoed ook wordt toegepast op buitenlands vastgoed, noch dat de regeling die geldt voor buitenlands vastgoed ook voor binnenlands vastgoed zou gelden. Europa vraagt enkel een gelijke behandeling.

De beste oplossing is helemaal opnieuw te beginnen met een totaal nieuwe woonfiscaliteit, in plaats van nog maar eens een nieuwe kamer te bouwen aan onze fiscale koterij.

Het vergt geen vijf minuten politieke moed maar wel vijf minuten politiek geduld om huiseigenaars duidelijk te maken dat - tegen de wijdverspreide perceptie in - ook particuliere verhuur reeds belast is en dat dus niet elke wijziging ook een verhoging betekent. Durven is doen.

Frédéric Depauw