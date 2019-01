Veel inspiratie had Macron in Davos niet kunnen halen

De Franse president Macron stuurt zijn kat naar het World Economic Forum in het Zwitserse bergdorp Davos. En dat is begrijpelijk.

Foto’s van Macron tussen de happy few die minstens 50.000 dollar betalen om te netwerken, konden hem thuis veel kopzorgen bezorgen. Dat toont aan dat hij niet meer de geloofwaardigheid heeft om een en ander aan zijn bevolking uit te leggen. Politiek gaat ook over emotie en perceptie. Eerst geraakte Macron met alles weg, nu met heel wat minder. En dan denk ik aan de gele hesjes. Macron zou de logica kunnen prediken, bijvoorbeeld met statistieken waaruit blijkt dat Frankrijk het voor inkomen en jobs de laatste tijd niet zo slecht doet als soms wordt gesteld.

Algemene statistieken volstaan echter niet meer. Het huiswerk moet fijnmaziger, door bijvoorbeeld in te zoomen op de resultaten per inkomensgroep. Dat die voor de laagste groepen nog niet zo slecht zijn in Frankrijk heeft ook te maken met de herverdelende werking van de welvaartsstaat. Het beschikbaar inkomen van een groot deel van de gele hesjes presteert zo een stuk beter dan het marktinkomen.

Onderschat ook de gekrenkte trots niet. Het gevoel hebben dat je zelf niet meer voldoende inkomen genereert en moet rekenen op uitkeringen tast je eigenwaarde aan. Zeker als dat deels komt doordat de staat dieseltaksen verhoogt voor het klimaatbeleid, voor velen een abstract doel.

Anderzijds voelen burgers dat de overheid al die uitkeringen niet kan blijven betalen. Vaak hoor je dat ‘de mensen’ geen weet hebben van de staatsschuld, de zwakke productiviteitsgroei en andere basiscijfers, maar een relevante doorsnede van de bevolking met gezond verstand voelt de precaire staat van het land op zijn klompen aan.

Kloof

Er is een kloof tussen de politiek, meer en meer bezig met grote abstracties op internationale fora, en hoe gewone burgers hun leven aanvoelen. De globalisering is daar een goed voorbeeld van. Lang dacht men dat het volstond te wijzen op de gecreëerde welvaart. Ja, bepaalde jobs kunnen verloren gaan, maar specialisatievoordelen en andere efficiëntiewinsten maken de koek groter. Maar de ‘verliezers’ van de creatieve destructie moeten wel herschoold of gecompenseerd worden. Opnieuw loopt dit discours vast eens mensen vinden dat hun zorgen niet ernstig genomen worden.

Voor politici en andere beslissers blijft het van groot belang dat ze steunen op feiten en cijfers. Een duurzame sociale bescherming moet inzetten op weerbaarheid in een wereld waar jobs voor het leven een illusie zijn en moet mensen met een nutteloze job herscholen naar een job met toekomst.

Het is aan politici om aan te voelen wat leeft bij de bevolking. Je moet je beleid zo vorm geven dat de verandering de draagkracht van de bevolking niet te boven gaat. Er heerst nu veel angst die kan uitmonden in ressentiment en wrok. Davos is wellicht niet de beste bestemming om inspiratie op te doen voor hoe je daarmee om moet gaan.

Om mensen vertrouwen te geven in de toekomst, moet er ook wat terughoudendheid komen tegen de technocratische argumenten om beleid steeds onder te brengen op een hoger (supranationaal) niveau. Politici en politiek-economische experten deinzen er steeds meer voor terug om arbeidsvoorwaarden, belastingstelsels of technologische ontwikkeling ondergeschikt te maken aan het internationaal handelsregime.