Veel managers zitten niet meer op de juiste plek

Nu de werkvloer niet langer alleen uit blanke mannen bestaat, is ‘menselijk leidinggeven’ belangrijker dan ooit. Dat geldt zeker in de nasleep van het grensoverschrijdende gedrag dat de voorbije weken onze maatschappij beheerste. Nogal wat managers zitten daardoor niet meer op de juiste plek.

Door Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux en Digital Champion België. Ze spreekt vanavond over ethisch leiderschap op een congres van de VRT over integriteit op de werkvloer.

Een op de drie werknemers kreeg het voorbije jaar een of meerdere keren te maken met ongepast gedrag zoals pesten, agressie of seksuele intimidatie. Dat verkondigde de externe preventiedienst Mensura vrijdag. Het onderzoek komt er natuurlijk niet zomaar. Er leeft wat in de coulissen van de bedrijven - niet het minst in de cultuur- en mediasector - sinds Weinstein, Spacey, De Pauw en co. de tongen losmaakten over grensoverschrijdend gedrag door leidinggevenden.

De realiteit is dat onze werknemers weg zijn als ze zich niet goed voelen. Dat het jobhoppen in stijgende lijn gaat, mag een waarschuwing zijn.

Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD) wil er geen doekjes om winden. Hij is van plan tegen Pasen 2018 met een concreet actieplan op de proppen te komen dat nieuwe maatregelen zal bevatten over procedures, integriteitscodes en de vorming van leidinggevenden. Mooie initiatieven, alleen is het plots alle hens aan dek om het roer 180 graden om te gooien met nieuwe procedures en regels, terwijl de integriteit van werknemers al langer dan enkele maanden wordt geschonden. Soms gebeurde dat zonder dat hun werkgevers dat beseften. Als het zo moeilijk was om het probleem te benoemen en te begrijpen, kunnen we er dan in enkele maanden een kant-en-klare oplossing voor bedenken?

We zitten duidelijk op een kantelmoment. Ik geloof dat er een diepgaande cultuurverandering nodig is, iets wat jaren in beslag zal nemen. Het werknemersbestand van de bedrijven is allang geen ‘blanke-mannenclub’ meer. De grote cultuurverschillen tussen werknemers dwingen ons om na te denken over een nieuw economisch model met een andere vorm van leiderschap, waarbij integriteit en ethiek centraal staan. Maar wat is dat, ‘ethisch leidinggeven’? Bestaat dat, de ideale universele leider die de waarden van alle werknemers even sterk respecteert?

Duurzaamheid

Een ethische leider hoeft niet per se het grootste kantoor met de grootste vensters te hebben. Hij is iemand die tussen de mensen staat en samen met zijn werknemers creëert en innoveert. Ethisch denken betekent ook streven naar duurzaamheid. Die kwartaalbonussen mogen dan wel lonken, de langetermijnstrategie zal meer vruchten afwerpen. En bij dat langetermijndenken speelt ‘menselijk kapitaal’ een belangrijke rol die naar waarde moet worden geschat.

Het probleem met onze werkcultuur is dat het bureaucratische principe nog te veel de overhand heeft. Veel managers zitten vandaag op die stoel dankzij hun verwezenlijkingen van gisteren. Hun competenties worden niet in realtime getoetst aan wat het bedrijf en de werknemers nodig hebben.

People manager

Moeten we dan massaal managers ontslaan? Neen, maar een ingenieur die tot people manager werd gepromoveerd en in die functie niet het nodige empathische vermogen aan de dag legt, komt misschien beter tot zijn recht in zijn oorspronkelijke functie. Daar is ook niets mis mee. Het welzijn van de werknemers is belangrijker dan een individuele promotie. Elke functie in een bedrijf is waardevol. Daarom geloof ik ook meer in een vlakke bedrijfsstructuur.

Human resources is vandaag een van de belangrijkste aspecten van een sterk beleid. Jammer genoeg plaatsen onze managers nog te vaak streepjes en nulletjes, terwijl werknemers meer nood hebben aan leiders met emotionele competenties, die weliswaar moeilijker meetbaar en erg omgevingsafhankelijk zijn. Het is niet meer ‘one size fits all’.

Onze bedrijven hoeven geen Club Meds te worden waar alles kan en alles mag, maar we kunnen maar beter de kop uit het zand halen. Want de realiteit is dat onze werknemers weg zijn als ze zich niet goed voelen. Dat het jobhoppen in stijgende lijn gaat, mag een waarschuwing zijn.