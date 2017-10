Verbaast het dat men de effectentaks probeert te omzeilen?

De bevolking krijgt al jaren te horen dat de eerste pijler van de pensioenen onder druk staat. De burger zorgt dus beter zelf voor een appeltje voor de dorst. Hoe ironisch dat hij nadien daarop wordt afgerekend door steeds hogere vermogensbelastingen.

Door Frank Vranken, chief strategist Puilaetco Dewaay Private Bankers

Koen Schoors breekt een lans voor een heffing op roerend vermogen, zoals de effectentaks, en volgens hem zou ons land er veel beter voor staan mochten de Vlamingen even creatief zijn in ondernemerschap dat in het trachten te omzeilen van de effectentaks, Ik ben verbijsterd door de teneur van zijn betoog.

Misschien probeert de modale Belg wel de effectentaks te omzeilen omdat hij het fiscale systeem in dit land fundamenteel onrechtvaardig vindt?

Misschien probeert de modale Belg wel de effectentaks te omzeilen omdat hij het fiscale systeem in dit land fundamenteel onrechtvaardig vindt? Het fiscale knip-en plakwerk van de huidige en voorgaande regeringen heeft de rechtszekerheid erg aangetast. Belastingen komen en gaan, omdat te veel belastingen 'de belasting' doodt. Zo was het ook met de meerwaardebelasting op aandelen. Het risico met deze effectentaks is dat het dezelfde weg opgaat.

Bovendien ziet de modale Belg dat de overheid boven haar stand leeft. Het torenhoge overheidsbeslag en de rist politieke schandalen genre Samusocial versterken de overtuiging dat de politici vooral zichzelf goed bedienen en de burger afromen. Is de drang om belastingen te ontwijken dan een verrassing? Ik denk het niet. Maar daarom is het natuurlijk nog niet goed te praten.

Andere activa

Dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank de financiële markten geen windeieren heeft gelegd, staat buiten kijf. Alleen staat roerend vermogen helemaal niet alleen. Onroerend vermogen ging ook gezwind hoger, en ook de prijzen voor kunstobjecten of oldtimers gingen door het dak. Alleen is het opnieuw, zoals steeds, de houder van roerend vermogen die het gelag betaalt. Waar is de extra heffing op de andere activaklassen?

Zijn de Belgen met een uitgebreid vastgoedpatrimonium of grote kunstcollectie dan niet vermogend? Is hier sprake van discriminatie op de kap van de belegger? En is men vergeten dat roerend vermogen al heel fors belast wordt? De roerende voorheffing ging in geen tijd naar 30%. De Reynderstaks op fondsen wordt verder uitgebreid, of was de professor dat vergeten?

Herverdeling

Schoors houdt ook een pleidooi voor bijkomende herverdeling om de armoede te bestrijden. Alleen behoort België bij de kampioenen van de herverdeling. De lonen in ons land worden zodanig afgeroomd dat werken ontmoedigd wordt. Loonsverhogingen die historisch achterbleven waren het gevolg van de loonstop die destijds werd ingevoerd door een regering die het begrotingstekort maar niet onder controle krijgt.

Bovendien zouden loonsverhogingen de werknemer netto maar weinig extra opleveren, door de bestraffende belastingschalen. Omwille van de doorgedreven herverdeling heeft men de innovatie, de creativiteit waarover Schoors spreekt, ontmoedigd. België kampt met een brain drain. De knappe bollen zoeken hun heil elders.

Daar komt nog bij dat de bevolking al jaren te horen krijgt dat de eerste pijler van de pensioenen onder druk staat en dat ze beter op de tweede en derde pijler rekent. Dat laatste betekent dat de burger beter zelf voor een appeltje voor de dorst zorgt voor later. Hoe ironisch is het dan niet dat hij nadien daarop wordt afgerekend door steeds hogere vermogensbelastingen?

Eigenbelang

Natuurlijk hoor ik u denken dat een strateeg bij een private bank vanzelfsprekend pleit voor lagere lasten op roerend vermogen: hij spreekt uit eigenbelang. Dat zou een valabel punt zijn, ware het niet dat men reeds jaren aan een stuk beleggingen en in het bijzonder aandelenbeleggingen beschimpt en ontmoedigt.

Daarbij vergeet men dus blijkbaar dat de aandelenmarkten een belangrijke bron zijn voor de financiering van onze bedrijven. Is dit de professor ontgaan? En is het hem ontgaan dat cash en obligaties vandaag niets meer opbrengen?

Even kreeg ik de indruk dat het betoog van Schoors de belegger het etiket opplakt van kapitalist die best wat extra’s kan afdragen. Ik dwaal wellicht?