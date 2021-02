Verborgen zwijgakkoorden in het ‘glazen huis’ gaan ver...

Een flagrante beknotting van de wetgevende rol van het parlement, luidden de verontwaardigde reacties op sociale media unisono. Nochtans worden dergelijke afspraken al sinds het eind van de jaren 90 gemaakt op Vlaams niveau. Nieuw zijn ze dus niet. Of ze wenselijk zijn, is een andere zaak.

Wat wel zeker is: een slechtere naam dan ‘zwijgakkoord’ had men niet kunnen verzinnen voor een akkoord dat op een dergelijke manier de werking van het parlement - etymologisch verwant aan het Franse ‘parler’ - beïnvloedt. Parlementen zijn de plaats bij uitstek waar politieke meningen en maatschappelijke visies clashen.

Het is vrij typisch dat regeringspartijen het parlementaire werk van hun leden proberen te coördineren. In een parlementaire democratie bestaat een regering bij de gratie van het parlement en neemt ze ontslag als ze niet meer kan terugvallen op een meerderheid van de zetels. Regeringen worden liever niet geconfronteerd met een parlementaire stemming waaruit blijkt dat de meerderheidspartijen verdeeld zijn.

In het Vlaams Parlement verschijnen voorstellen die worden ingediend door volksvertegenwoordigers relatief snel en vrij vanzelfsprekend op de agenda van de parlementaire commissies zodra ze ontvankelijk werden verklaard door de parlementsvoorzitter. Zonder voorafgaande afstemming bestaat het risico dat de uiteindelijke stemuitslag in de commissie onenigheid tussen de regeringspartijen blootlegt.

Federaal

In de federale Kamer, die voor een keer als stichtend voorbeeld wordt gezien, is de situatie enigszins anders. Daar worden massaal veel wetsvoorstellen ingediend. De meeste zijn symbolisch en maken geen schijn van kans - dat weten de indieners ook -, maar dienen om te scoren bij de achterban. Omdat de parlementaire machinerie maar zoveel input in één legislatuur kan verwerken, wordt de Kamerleden gevraagd welke van hun voorstellen ze prioritair behandeld willen zien. Het gros van de voorstellen zal stof vergaren en op het einde van de legislatuur geklasseerd worden.

Particratie

Hoewel een dergelijke opvolging en coördinatie van elkaars wetgevende werk vrij veel voorkomt, en niet uitsluitend plaatsvindt in de ‘Belgische particratie’, gaat het wel erg ver in het geval van het zwijgakkoord in het Vlaams Parlement. Door een grote fixatie op regeringsstabiliteit en de vrees dat interne verdeeldheid de buitenwereld zal bereiken, krijgen de Vlaamse Parlementsleden zeer weinig ruimte om initiatieven af te toetsen, te bediscussiëren of externe adviezen te vragen. De regering eigent zich een nog grotere wetgevende rol toe, en het parlementaire debat verplaatst zich grotendeels naar de coulissen. Van transparantie en openheid is niet veel sprake meer.