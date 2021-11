Verbouw het Vlaamse bouw- en renovatieplan maar al...

Om burger en begroting te beschermen tegen nodeloos dure ingrepen verdient de invulling van het plan een betere architect.

‘We doen wat we moeten doen.’ Zo vatte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het nieuwe klimaatakkoord samen in 'Terzake'. Met de keuze voor een taxshift, de stap naar fossielvrije nieuwbouw en een renovatieplicht bij eigendomsoverdracht zijn drie principiële keuzes goedgekeurd die cruciaal zijn om tegen 2050 al onze woningen van een A-label te voorzien.

De keuzes verdienen lof, maar de invulling is ondermaats. Ze herinnert aan de befaamde uitspraak van Sir Alec Issigonis, de uitvinder van de Mini: ‘A camel is a horse designed by a committee.’

De keuze voor een taxshift van fossiele brandstoffen naar elektriciteit wordt als voorwaarde opgenomen in andere maatregelen, maar staat niet expliciet als maatregel neergeschreven en werd ook niet uitgewerkt. Er is alleen sprake van ‘de afschaffing van indirecte subsidies op de aansluiting op het aardgasnet’ en ‘de invoering van een aardgasheffing bij niet-residentiële gebruikers ter financiering van een taxshift’. Die aardgasheffing moet de overheid 45 miljoen euro opbrengen. Dat is zo’n 5 procent van wat een echte taxshift moet zijn.

Wel vraagt de regering aan de VREG ‘specifiek voor warmtepompen een voordelig distributietarief in te voeren’. De farce van de terugdraaiende teller heeft blijkbaar niet de wijsheid gebracht dat de Vlaamse regering zich niet mag mengen in de regulering van de distributietarieven - wat het Europees Hof van Justitie in september nog maar eens heeft herbevestigd. Een specifiek distributietarief voor één bepaalde technologie druist ook lijnrecht in tegen de goede praktijken van regulering.

Fossielvrij bouwen

In tegenstelling tot de taxshift staat de keuze voor fossielvrij bouwen wel expliciet neergeschreven, alleen is de invulling weinig ambitieus. In Denemarken bestaat de regel al sinds 2013 voor nieuwbouw en renovaties. In Vlaanderen zouden we tot 2026 nodig hebben om er alleen bij nieuwbouw klaar voor te zijn.

Daarbij doet ook de ‘verplichting tot een hybride warmtepomp’ als overgangsmaatregel de wenkbrauwen fronsen. Een hybride warmtepomp is vooral een tussenoplossing voor renovaties van bestaande woningen die nog niet goed geïsoleerd zijn of nog niet voorzien zijn van een verwarming op lage temperatuur. Het is een technologie die niemand buiten de gassector als een relevante oplossing voor nieuwbouw beschouwt.

Renovatieplicht

Weinig ambitieus is ook de renovatieverplichting bij eigendomsoverdracht. Dat de regering die plicht voorlopig alleen oplegt bij de aankoop van woningen met een EPC-label E of F lijkt een terechte overweging. Het geeft de bouwsector voldoende tijd om capaciteit en kennis op te bouwen. Maar dat we maar een label D opleggen als doelstelling is een aanfluiting van veel studiewerk. Het einddoel is namelijk elke woning van een label A te voorzien tegen 2050. Een beleidsaanpak met stapsgewijze renovaties heeft slechts zin als dat einddoel vanaf het begin duidelijk wordt gemaakt.

De renovatie-eisen moeten veel doordachter zijn dan een minimaal EPC-label, anders is de kans groot dat elke renovatie in 2023 een zwart gat wordt waarin veel financiële ondersteuning verdwijnt zonder enig resultaat.

Een nieuw dak, het isoleren van gevels en het plaatsen van ramen zijn werken die typisch 30 tot 50 jaar dienen mee te gaan, terwijl een verwarmingsketel of boiler vaker vervangen wordt. Elke gevelrenovatie zou dus al aan de eisen van 2050 moeten voldoen, terwijl voor de keuze voor een duurzaam verwarmingssysteem later nog een ‘herkansing’ bestaat.

Amper een D-label eisen creëert een groot risico dat de volgende renovatie die nodig is om een A-label te halen veel duurder en technisch moeilijker uitvalt. De renovatie-eisen moeten veel doordachter zijn dan een minimaal EPC-label, anders is de kans groot dat elke renovatie in 2023 een zwart gat wordt waarin veel financiële ondersteuning verdwijnt zonder enig resultaat.