Vergeet de technologie in het klimaatdebat

Het klimaatdebat dreigt nog maar eens een stellingenoorlog te blijven. De technologie kan oplossingen aanreiken, maar laten we die even vergeten en ons laten helpen door de psychologie. Dan geraken we er misschien uit en kunnen we samenwerken.

Door Christ’l Joris, voorzitter van ETAPLighting

‘Vergeet de technologie.’ Het is niet meteen een raad die je verwacht van een voormalig voorzitter van Agoria, de federatie van de technologische industrie. En toch.

Ik heb meerdere petjes op en wil me even mengen in het klimaatdebat. Waarom? Als burger en (groot)moeder geniet ik van het leven, van de zomer en de winter. Maar als ik naar mijn (klein)kinderen kijk en naar de wereld buiten België, ben ik bekommerd. Ik ben bekommerd over de extreme natuurfenomenen. Ik verheug me over jeugdig engagement, goed wetend dat bij jeugdigheid ook gebrek aan nuance hoort. Ik erger me blauw aan de reacties uit bijna alle hoeken, die de te complexe materie reduceren en onderuithalen.

We zetten onszelf vast in de ogenschijnlijke strijd tussen klimaatontkenners en doemdenkers of zogenaamd tussen ratio en emotie.

Ik ondertekende met overtuiging #Signformyfuture. De campagne legt de overheid drie vragen voor. In eerste instantie vragen we om tegen 2050 te streven naar een klimaatneutraal België en om dat, samen met alle tussentijdse doelstellingen daarvoor, vast te leggen in een klimaatwet. Die eis is fundamenteel.

De partners in crime zijn wij, de burgers en de bedrijven. We staan voor aartsmoeilijke keuzes. Zien we allemaal de inzet op de lange termijn?

Onlangs vroeg Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zich af welke speciale plaats er in de hel zou zijn voor de brexiteers, die een scheidingstraject in gang gezet hebben zonder enig plan van aanpak. Ik vermoed dat ze in de hel gezelschap zullen krijgen van de regeringsleden die jaren geleden de kernuitstap beslist hebben zonder een concreet stappen- en investeringsplan uit te werken. Je kan voor of tegen kernenergie zijn, maar het is een feit dat we zovele jaren later door het uitblijven van een concreet plan nergens staan, met een verouderd en slecht functionerend energiearsenaal en zonder een echt en werkzaam alternatief.

Ook nu weer riskeert het klimaatdebat een stellingenoorlog te blijven. Een oorlog waarin niet de technologie maar een andere wetenschap ons kan helpen, de psychologie.

Prisoner’s dilemma

Bijna een halve eeuw geleden studeerde ik af in de experimentele sociale psychologie met een onderzoek naar de invloed van modelgedrag op competitieve of coöperatieve keuzes van spelers in het ‘prisoner’s dilemma game’.

In het prisoner’s dilemma zitten twee misdadigers (x en y) vast als ‘partners in crime’. Beide misdadigers krijgen de keuze: schuld aan het misdrijf bekennen of onschuldig pleiten. Ze zullen sowieso een straf moeten uitzitten maar de duur (laat ons zeggen: één, vijf of tien jaar of levenslang) varieert in functie van wat de andere beslist. Bekent x schuld maar ontkent y, dan wordt x tot levenslang veroordeeld en y tot 1 jaar. Bekennen beiden schuld dan krijgen beiden vijf jaar. Als ze beiden ontkennen, moeten ze elke tien jaar boeten. X en y moeten individueel en zonder overleg beslissen.

Het erkennen van een gedeelde lange termijn is een conditio sine qua non om naar een meer coöperatieve keuze te kunnen gaan

Wat beslist u? Geen enkele keuze blijft zonder gevolgen. Bij een ‘coöperatieve keuze’ is het opgetelde strafresultaat het minst negatief maar eigenlijk lijkt die keuze voor het individu de minst rationele.

In wetenschappelijke experimenten kan je spelen met de interne en externe parameters die de beslissing van de spelers kunnen beïnvloeden. De hoogte van de strafmaat is een interne parameter, terwijl de kennis van en het vertrouwen in de partner in crime of het aantal spelbeurten externe elementen zijn.

Een vaststelling onthield ik na al die jaren: het erkennen van een gedeelde lange termijn is een conditio sine qua non om naar een meer coöperatieve keuze te kunnen gaan.

Vertrouwen

Pas het prisoner’s dilemma toe op de klimaatdiscussie vandaag. De partners in crime zijn wij, burgers en bedrijven. We staan voor aartsmoeilijke keuzes. Zien we allemaal de inzet op de lange termijn?

De interne parameters van het spel zijn de feitelijke elementen in het debat die aangereikt worden door wetenschappers en experten. De technologie bestaat en reikt oplossingen aan. Aan de externe factoren kan nog veel gebeuren. Keuzes worden beter - en voor mij is dat coöperatiever - als partners in crime elkaar beter kennen, als ze elkaar meer vertrouwen, als er een vast traject is en als gewaakt wordt over de stappen die bij een beslissing horen.

In tegenstelling tot de spelers van het prisoner’s dilemma zijn we niet veroordeeld om onze keuze in isolement te maken

Politici kunnen inspelen op die externe factoren en kunnen een kader creëren. Ze moeten niet blind varen: ook hier kan de wetenschap heel wat kennis aanreiken.

Dat brengt me terug naar #Signformyfuture en de twee andere vragen van de oproep. De vraag naar een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie te maken naar een klimaatneutrale samenleving. En er is de vraag naar een onafhankelijke klimaatraad: zoals in alle moeilijke en complexe situaties is toezicht en transparantie nodig.