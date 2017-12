Vergeet jobtevredenheid niet bij werkbaar werk

'Ik verwacht niet van mijn medewerkers dat ze me in het weekend antwoorden. En dat weten ze.' © ANP

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat bedrijven afspraken maken met hun personeel over e-mails na de werkuren. De klassieke werkweek staat onder druk. Bedrijven en overheden experimenteren om een hedendaagse balans te vinden tussen werk en privé, zonder aan productiviteit in te boeten. Goed, maar vergeet het verhogen van werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid niet.

Door Frédérique Bruggeman, CEO van rekruteringbureau Robert Half België

Over de hele wereld maken bedrijfsleiders en politici stuk voor stuk interessante denkoefeningen. Laten we over bedrijfs- en landsgrenzen heen lessen trekken en leren van elkaar om een nieuwe balans te vinden. Wat werkt, wat niet? Evolueren we best naar een zes-urendag zoals in Zweden of wordt het eerder een Netflix-model zoals in Amerika, waar je enkel met targets werkt?

Ik schat het belang van een job graag doen hoger in dan discussies over het aantal uren werk per week.

Een onderbelicht aspect in de zoektocht naar een nieuwe werkcultuur is de werktevredenheid. Ik schat het belang van een job graag doen hoger in dan discussies over het aantal uren werk per week. Als je maatregelen neemt die ervoor zorgen dat werknemers voldoening halen en waardering voelen op hun werk, dan gaan ze vanzelf gemotiveerder werken en dat plaatst de hervormingen en denkpatronen in een ander daglicht. Als je tevreden bent op je werk en je krijgt telefoon om 18u, dan is het toch geen issue om die nog op te nemen? Tevreden medewerkers zijn namelijk niet enkel productiever, ze zullen doorgaans ook langer voor het bedrijf blijven werken.

Bedrijven moeten hun oor te luisteren leggen bij medewerkers, inspelen op hun noden en hen betrekken in het besluitvormingsproces. Laat hen deel worden van het groter geheel. Medewerkers vormen de basis voor het succes van een onderneming. Het tot stand komen van een aangepaste werkcultuur is maatwerk en tweerichtingsverkeer.

Schuldgevoel

In elk bedrijf liggen de accenten, uitdagingen en zelfs gevoeligheden anders. Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken. Ik hou er zelf bijvoorbeeld van om op zondagochtend rustig mijn mailbox door te pluizen. Dat betekent niet dat ik van mijn medewerkers verwacht dat ze me in het weekend antwoorden. En dat weten ze. Die afspraak hebben we duidelijk gemaakt. Schuldgevoel is niet op zijn plaats.

De wisselwerking tussen werknemer en werkgever is belangrijk. Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee je medewerkers, in de mate van het mogelijke, kunnen werken waar en wanneer ze willen. Anderzijds moet je ook inzetten op sensibilisering. Het is niet omdat je altijd en overal beschikbaar kan zijn, dat dat ook moet. In tijden van constante prikkels, moet je er ook voor zorgen dat je medewerkers kunnen en durven ontpluggen.

Door samen afspraken te maken en passie aan te wakkeren, gaat de discussie niet meer over al dan niet e-mails lezen na de werkuren, maar net om werk en privé in elkaar te laten overvloeien in één geïntegreerd leven waarin werk geen verplicht nummertje is.