Verhoog de prijs van de dienstencheque...

Schoonmaken is hard labeur en zeer tijdrovend. Iedereen die het regelmatig doet, weet dat en velen onder ons zien er dan ook telkens weer tegenop of stellen dat vervelende klusje zo lang mogelijk uit. Het is dan ook niet evident na een lange werkdag of in de hectische avondrush met kinderen de moed te vinden om trekker en dweil boven te halen. Voor anderen is het poetsen van het huis gewoon fysiek te zwaar.

In de professionele schoonmaak verdient een werknemer voor de gewone, en dus eenvoudigste, vorm van schoonmaak bijna 2 euro meer per uur dan een huishoudhulp ingeschaald aan het hoogste barema.

Gelukkig kunnen we als het te veel wordt rekenen op zo’n 150.000 huishoudhulpen uit de dienstenchequesector. Dankzij hun dagelijkse inzet komt er voor veel gezinnen meer ‘life’ in de ‘work-lifebalance’. Of mensen kunnen langer genieten van hun oude dag in hun vertrouwde omgeving. Deze schoonmaakprofessionals maken echt een verschil.

Bij schoonmaakprofessionals denken velen spontaan aan de industriële schoonmaakbedrijven of aan de schoonmakers in kantoorgebouwen, en niet onmiddellijk aan de huishoudhulpen. Nochtans moeten net de huishoudhulpen over heel wat vaardigheden beschikken om aan de uiteenlopende verwachtingen van hun klanten te voldoen. Ze werken in zeer verschillende woningen met diverse afwerkingsmaterialen. Ze moeten de klus klaren met telkens weer ander werkmateriaal en het volledige gamma aan schoonmaakproducten uit de supermarkt kunnen doseren en gebruiken. Het zijn echte professionals, die respect en waardering verdienen.

Nico Daenens is CEO van Group Daenens, een groep dienstenchequebedrijven met meer dan 14.000 werknemers.

Het wordt tijd om de prijs op te trekken voor de echte professionals die huishoudhulpen zijn.

Initiatieven als de dag van de schoonmaak zetten huishoudhulpen in de bloemetjes. Maar het respect en de waardering mag daar niet toe beperkt blijven. We moeten huishoudhulpen ook als professionals waarderen. In de professionele schoonmaak verdient een werknemer voor de ‘gewone’ en dus eenvoudigste vorm van schoonmaak bijna 2 euro meer per uur dan een huishoudhulp ingeschaald aan het hoogste barema. Terwijl de complexiteit van de job vele malen hoger ligt bij de huishoudprofessional.

Ik pleit ervoor ook eens de kaart van de 150.000 huishoudhulpen te durven trekken.

De voortdurend wisselende werkomstandigheden en de complexiteit van het werk als huishoudhulp vergen ook enkele maatregelen om de job werkbaarder te maken. Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) schoof onlangs een verplicht intakebezoek bij nieuwe klanten naar voren als oplossing. Via dat bezoek kan worden gesensibiliseerd over het nodige werkmateriaal en veilige poetsproducten. Veiligheidsrisico’s in de woning kunnen worden besproken en de haalbaarheid van de taken binnen de gevraagde tijdsduur kan worden geëvalueerd. Die gesprekken zouden bovendien welgekomen afwisseling zijn voor iets oudere werknemers. Want wie is beter geplaatst dan een ervaren huishoudhulp om deze inschatting en evaluatie te maken?

Op zich is het voorstel van minister Brouns dus een goede oplossing, maar het is maar haalbaar en betaalbaar als de regelgeving wordt aanpast, zodat ook het intakebezoek een activiteit is waarvoor de klant met dienstencheques mag betalen.

De dienstenchequesector, die bijna 20 jaar bestaat, vertoont groeipijnen. Dat is niet vreemd voor een sector die in zo’n korte tijd met zijn 150.000 werknemers is uitgegroeid tot een van de grootste van het land. Als we onze huishoudhelden meer dan één dag per jaar erkentelijkheid willen betonen, dringt een stevige hervorming van het dienstenchequemodel zich op. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, dient de regelgeving te worden aangepast, en dat kan alleen als ook de financiering overeenkomstig wordt hervormd.