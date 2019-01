Verkiezingen in competitie met verkiezingen

Op 26 mei is er niet alleen de competitie tussen de kandidaten op de politieke lijsten, ook de verkiezingen zelf vormen een competitie. De Vlaamse verkiezingen winnen ditmaal.

Verkiezingen zijn een competitie tussen partijen en kandidaten. Maar, hoe gek het ook klinkt, verkiezingen zijn ook een competitie tussen verkiezingen. Tenminste als ze samenvallen. Welke stembusgang gaat dan met de meeste aandacht lopen? Op 14 oktober was er een tweestrijd die met gemak gewonnen werd door de gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers beseften pas in het stemhokje dat er ook nog zoiets bestaat als de provincieraadsverkiezingen.

Op 26 mei gaat het tussen drie verkiezingen: de federale, de regionale en de Europese. In het verleden werd die wedstrijd telkens met vlag en wimpel gewonnen door de federale verkiezing. Dat was zo in 1999 en 2014. De federale stembusgang trok telkens veruit de meeste aandacht. Vlaanderen stond helemaal in de schaduw. De verkiezing voor het Europees Parlement was al helemaal een sideshow.

Dit keer is de race spannender. Om te beginnen zal Europa centraler staan dan vroeger. Het brexitspektakel kleurt de aanloop naar de campagne. En er is ook de verwachte ultrarechtse golf. Vooral het Vlaams Belang zal daarop surfen. Tom Van Grieken die glorieert naast Marine Le Pen, Geert Wilders en Matteo Salvini, het heeft wel wat. Voor het eerst sinds lang kan de kiezer het gevoel krijgen deel uit te maken van een echte Europese politieke beweging. Het is paradoxaal dat uitgerekend de eurosceptische partijen dat op hun conto mogen schrijven.

Maar de verkiezing die nu onverwachts in poleposition staat, is de Vlaamse. Dat komt door de verrassende kandidatuur van Bart De Wever als Vlaams minister-president. Daardoor krijgen we ineens schijnbaar een presidentsverkiezing in Vlaanderen. Ik weet het wel, de meeste kiezers zullen De Wever niet op hun stembiljet vinden. Maar via een presidentiële campagne in heel Vlaanderen zal de N-VA daar een mouw aan passen. Wil je ‘De Wever for president’? Stem dan op de N-VA.

In Vlaanderen heeft de kiezer veel meer vat op de regeringsvorming. Hier kan hij een partij wel onmisbaar maken.

Bij nader inzien is het wel wat vreemd dat de Vlaamse verkiezingen De Wever nodig hebben om de kiezer te boeien. Want de Vlaamse stembusgang is sowieso veel spannender dan de federale. Bij de Kamerverkiezing is er nauwelijks een link tussen de verkiezingsuitslag en de regeringsvorming. Het is perfect mogelijk dat op Belgisch niveau een federale regering wordt gevormd met verliezende Vlaamse partijen die hier zelfs geen meerderheid hebben. De federale coalitie is het resultaat van een onvoorspelbaar en vaak bizar samenspel tussen twee verschillende democratieën. Daardoor is het zelfs voor een grote partij mathematisch zo goed als onmogelijk om onmisbaar te worden.

In Vlaanderen heeft de kiezer veel meer vat op de regeringsvorming. Hier kan hij een partij wél onmisbaar maken. Een kleine stemmenverschuiving kan een grote impact hebben. Een presidentiële campagne kan de N-VA de extra electorale boost geven die nodig is om incontournabel te worden in Vlaanderen.

Nu al staat vast dat het op 26 mei een dubbeltje op zijn kant wordt. Dat bleek uit onze simulatie op basis van de provincieraadsverkiezing. Alleen een monsterverbond van de drie traditionele partijen plus Groen zou de N-VA van de macht kunnen houden in Vlaanderen. Maar het scheelt ook niet veel of de steeds meer gehypete coalitie tussen CD&V, Open VLD en Groen haalt een meerderheid. Reken maar dat politici en kiezers op de verkiezingsavond vooral nagelbijtend naar de zetelverdeling in het Vlaams Parlement zullen kijken.