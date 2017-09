Verkooppraatjes voor waardeloze financiële producten redden pensioenen niet

'De grootste problemen van kostenefficiëntie situeren zich vandaag net in die tweede pensioenpijler op ondernemingsniveau en ook en vooral in de derde pijler, het individueel pensioensparen.' © ANP XTRA

Stellen dat een pensioenfinanciering op basis van spaarsystemen (kapitalisatie) in plaats van bijdragen van de werkende bevolking (repartitie) onze pensioenen beter betaalbaar zal houden is economische nonsens.

Door Mehdi Koocheki en Christophe Quintard, ABVV-studiedienst, departement economie & duurzame ontwikkeling

Advocaat Werner Heyvaert grijpt het pensioengeklungel van de federale regering aan voor een pleidooi om onze pensioenen niet langer te financieren door sociale bijdragen van de werkende bevolking (repartitie), maar door individuele of collectieve spaarsystemen (kapitalisatie).

Dat deze omslag enig positief effect zou hebben op de betaalbaarheid van onze pensioenen, is echter een mythe. Dit lijkt contra-intuïtief, maar of we later van een zorgeloze oude dag kunnen genieten wordt niet bepaald door het getalletje dat we ergens op een rekening bijeen gespaard hebben maar door de goederen en diensten die we binnen 10, 20 of 40 jaar met dat bedrag kunnen kopen.

De cruciale vraag voor de betaalbaarheid van onze pensioenen is niet voor welk financieringsstelsel er wordt gekozen, maar wel of er in de toekomst nog voldoende mensen voldoende diensten en goederen zullen produceren.

Deze macro-economische consensus over de irrelevantie van de keuze tussen een repartitie- of kapitalisatiestelsel voor de betaalbaarheid van de pensioenen werd bijna twintig jaar geleden al treffend verwoord door professor Nicholas Barr (LSE) in zijn IMF Working Paper 'Reforming Pensions: Myths, Truths and Policy Choices'. De enige reden om vandaag nog kapitalisatie naar voor te schuiven als betere optie voor de betaalbaarheid van onze pensioenen is niet ingegeven door een bezorgdheid om uw pensioen, maar wel om de omzetcijfers van de financiële sector.

Investeringsmiddelen

Ook het argument dat kapitalisatie tot meer economische groei zou leiden onder de vorm van investeringsmiddelen die terug naar de economie vloeien, noemt Nicholas Barr een mythe. Ten eerste werd dit effect tot dan toe in de praktijk amper vastgesteld. Ten tweede zou dit effect zelfs in het beste geval slechts tijdelijk zijn. Eens het systeem op kruissnelheid komt en de eerste pensioenen door deze fondsen moeten worden uitbetaald, komen er netto geen investeringsmiddelen meer bij.

Voor wie de London School of Economics en het IMF maar verdachte linkse clubjes vindt, verwijzen we graag naar het standpunt van KU Leuven-professor Danny Pieters, geregeld opgevoerd als de expert sociale zekerheid van de N-VA. In zijn boek ‘Onze sociale zekerheid: anders en beter’ (2009) besteedt hij uitgebreid aandacht aan de discussie over repartitie en kapitalisatie:

‘Welke verhaaltjes men rond de tegenstelling repartitie versus kapitalisatie ook mag weven, dit is de kernvraag: waaraan wil ik mijn inkomenszekerheid in de toekomst koppelen: aan de evolutie van de arbeidsinkomsten bij ons en de solidariteit van de werkenden van de toekomst hier te lande? Of aan de ontwikkeling van de beurzen en kapitalen op de wereldmarkten en de kunde en betrouwbaarheid van de geldinvesteerders op wereldschaal?’

Solidariteit of elk voor zich

Het is niet omdat de keuze tussen repartitie of kapitalisatie geen invloed heeft op de betaalbaarheid van onze pensioenen dat ze geen andere belangrijke gevolgen met zich mee kan brengen. Aan de keuze voor kapitalisatie worden al gauw individuele pensioenspaarrekeningen gekoppeld, waarbij het principe ieder voor zich en niets voor een ander is. Mensen die dat een valabele manier vinden om onze maatschappij te organiseren, zijn natuurlijk vrij om die opvatting te verdedigen.

Wij pleiten evoor een sociale zekerheid met een gezond evenwicht tussen solidariteit en eigen rechtenopbouw.

Wij pleiten echter voor een sociale zekerheid met een gezond evenwicht tussen solidariteit en eigen rechtenopbouw. In ons huidige pensioensysteem is het wettelijk pensioen of eerste pijler daar het beste voorbeeld van. Daarna komt de tweede pijler die wel gefinancierd wordt op basis van kapitalisatie, maar een collectieve dekking biedt op sector- of ondernemingsniveau.

De grootste problemen van kostenefficiëntie situeren zich vandaag net in die tweede pijler op ondernemingsniveau en ook en vooral in de derde pijler, het individueel pensioensparen. Ten eerste moeten consumenten daar een keuze maken uit een zeer groot aanbod aan fondsen of verzekeringen. Het grootste deel van onze bevolking heeft niet de nodige financiële kennis om die keuze op een geïnformeerde manier te maken.

Consument

De lezer kan dit standpunt denigrerend vinden, maar als zelfs veel mensen met een universitair diploma niet in staat zijn het verschil tussen een aandeel en een obligatie te benoemen, hoe moet de gemiddelde consument dan zijn weg vinden in het oerwoud aan minimumrendementen en beheerskosten?

Private fondsen zijn zeker niet efficiënter dan publieke fondsen

Ten tweede moeten al die private fondsen en verzekeringen ook een deel van hun opbrengsten voorzien voor het betalen van hun aandeelhouders en managementbonussen. Private fondsen zijn dus zeker niet efficiënter dan publieke fondsen. In de woorden van professor Danny Pieters in bovenvermeld boek:

‘Waar het particulier product wel voor moet zorgen is winstgevend te zijn voor de aanbieder. Dat is geen schande, het is integendeel de doelstelling van elke commerciële onderneming. Maar het kost wel geld dat ergens vandaan moet komen; deze last drukt niet op de wettelijke sociale verzekeringen. Daarenboven investeren de aanvullende verzekeringen geen gering bedrag in hun administratie en publiciteit.’

Overheidssubsidie

Ten derde bestaat de derde pijler in ons land enkel bij de gratie van een massale overheidssubsidie van ongeveer 600 miljoen euro, of de helft van het volledige budget voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Media en Sport van de Vlaamse Overheid (1,2 miljard euro).

Niemand zou vandaag een financieel product kopen waarbij hij zijn geld voor 30 jaar of langer moet vastzetten voor een gegarandeerd jaarlijks rendement van ocharme 1% en aan beheerskosten van vaak 6% of meer per storting

Niemand zou vandaag een financieel product kopen waarbij hij zijn geld voor 30 jaar of langer moet vastzetten voor een gegarandeerd jaarlijks rendement van ocharme 1% en aan beheerskosten van vaak 6% of meer per storting (vergelijk dit trouwens maar eens met de 1,32% beheerskosten van de Sociale Zekerheid), als hij daar geen 30% subsidie van de belastingbetaler voor zou terug krijgen. En dan hebben we de kostprijs van de fiscaal voordelige behandeling op vlak van de roerende voorheffing (1 miljard euro) en van de aftrek voor levensverzekeringen nog niet eens meegerekend (250 miljoen euro).

Wie de financiering van onze pensioenen efficiënter wil maken, begint dus beter met de vraag waarom onze samenleving elk jaar honderden miljoenen euro’s besteedt aan het subsidiëren van waardeloze financiële producten. In plaats van de subsidies aan de bank- en verzekeringssector nog te verhogen, zou de regering beter werk maken van een versterking van de eerste pijler, zodat alle werkenden kunnen rekenen op een volwaardig pensioen.