Vermijd dat Kodak-moment!

Filmrolletjes van Kodak in de rekken bij Central Camera in Chicago © AFP

Managers focussen op kosten. Ze zijn zo getraind. Die focus verlamt echter de innovatie. Veel bedrijven in België wachten af. Zo’n moment had Kodak ook. Tot zijn eigen grote spijt.

Door Joachim De Vos, CEO van TomorrowLab en Living Tomorrow

Vorige week analyseerden we een radicaal nieuw marktmodel voor het verzekeren van wagens. Het wordt in de markt gezet door de starter Root. ‘Wij verzekeren alleen goede chauffeurs’, claimt Root. Hoe vaker je in je Tesla op autopiloot rijdt, hoe minder premie je betaalt. Menselijke chauffeurs vormen een groter risico dan de artificiële intelligentie van de zelfrijdende auto.

Bij de beslissing om niet te innoveren wordt zelden de vraag gesteld hoe groot de gemiste opportuniteit is. Daardoor blijft innovatie te vaak een vrijdagnamiddagactiviteit, ‘voor als er nog wat tijd over is’.

De reactie van de topman van een Belgische financiële instelling tijdens de workshop was herkenbaar: ‘Waarom zou ik investeren in deze innovatie? De omzet is marginaal, de technologie is er niet klaar voor, het is niet te controleren en er zijn uitsluitend onervaren starters mee bezig. Als we merken dat het succesvol wordt, zullen we op de kar springen. Er is tijd.’

Digitale camera

Stel dat Kodak, het voorbeeld bij uitstek van gemiste kansen in digitale fotografie, in 1999 had kunnen berekenen wat de kostprijs zou zijn van zijn keuze om zijn uitvinding, de digitale camera, nog even op te bergen. De gevolgen van de camera ‘nog even’ niet naar de markt te brengen. Van ‘er is tijd’.

Met scenariodenken kunnen we de toekomstmogelijkheden in kaart brengen. Toch blijft het doorhakken van de knoop moeilijk. Zo zagen we bij een grote - absoluut innovatieve - retailer in ons land in 2012 tijdens een oefening dat non-food-e-commerce in alle voorliggende scenario’s ingepalmd zou worden door anderen. Tenzij onmiddellijk werd gestart met nieuwe diensten en modellen.

Men voelde zich in 2012 niet comfortabel met de risico’s, en er waren mooiere kansen op korte termijn. Amper vijf jaar later luidt diezelfde retailer de alarmbel omdat nieuwkomers als Bol.com en Amazon de markt hebben ingepalmd.

Men koos voor andere prioriteiten. Men voelde zich niet comfortabel met de risico’s, en er waren mooiere kansen op korte termijn. Begin september, amper vijf jaar later, luidt diezelfde retailer de alarmbel omdat nieuwkomers als Bol.com en Amazon de markt hebben ingepalmd. ‘Maybe the game is over’, klonk het tijdens een interview, ‘maar we proberen nog eens.’ Duidelijk met grote middelen.

De kostprijs van niets doen is plots becijferbaar, alleen: na de feiten. Verloren omzet en een dure inhaalbeweging zijn de gevolgen. Een Kodak-moment.

Dit voorbeeld is geen alleenstaand geval. Veel Belgische bedrijven wachten af. Er is inspiratie, maar te weinig sense of urgency. Onvoldoende middelen en geen mensen. En denken: ‘Er is nog tijd.’

Het maakt duidelijk waarom managers niet alleen aandacht moeten besteden aan de kortetermijnkosten van innovatie, maar ook de langetermijngevolgen in rekening moeten brengen.

Elke dag voorsprong telt als je aan de toekomst bouwt.