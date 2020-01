Véronique Bockstal Beter netwerken in tijden van #metoo...

Het vergaat vrouwen in gemengde netwerken niet bijster goed. Met de nodige inspanningen kan dat anders.

Fysieke netwerkevents bezoeken in digitale tijden. Het blijft nodig als je je bedrijf wil laten groeien. Maar je als vrouw denk je twee keer na voor je ernaartoe trekt. Intentioneel netwerken zit niet in ons DNA. We stappen niet zo graag ‘op de man’ af, voelen ons oncomfortabel om iets te verkopen, en dringen ons niet graag op. We houden meer van een-op-eencontacten en kleinschaliger gemeenschappen met diepgaandere contacten.

Bovendien vergaat het vrouwen in gemengde netwerken niet bijster goed. De voorbije weken lieten te veel vrouwelijke ondernemers me weten dat ze van een kale netwerkreis waren thuisgekomen. Ze voelden zich niet au sérieux genomen als bedrijfsleider en gesprekspartner, werden gezien als lid van het personeel, kregen opmerkingen over hun uiterlijk of moesten ongewenste voorstellen aanhoren. Ikzelf werd onlangs op een privéfeest in een gesprek met twee mannen geparkeerd toen ze over cijfers begonnen. Dat ging vanzelf, zonder dat ze het door hadden.

Slim en respectvol netwerken is een taak van ons allemaal.

Een van de vrouwen die me aanschreven, deed tijdens een event haar beklag bij een mannelijke gast en kreeg als tip: ‘Gebruik je sterktes als vrouw en speel het spel gewoon mee.’ Dat kan tellen als advies in tijden van #metoo en #timesup. ‘Ik moet me echt blijven motiveren voor zulke events. Het is zo ontmoedigend’, liet ze me weten. En ze is lang niet de enige.

Weinig vrouwen durven of willen ingaan tegen de denigrerende behandeling en de ongepaste, zelfs grensoverschrijdende opmerkingen die hen te beurt vallen. Ze trekken zich terug en riskeren netwerken te laten voor wat het is. Ik eigen me daarom het recht toe enkele netwerktips te delen, vanuit andermans en eigen ervaringen.

Beste doorsneeman,

- Laat alle vooroordelen en veronderstellingen over vrouwen thuis.

- Vrouwen komen naar netwerkevents om zakelijke contacten te leggen, professionele ervaringen uit te wisselen, klanten te ontmoeten. Dat ze gedecolleteerde kleedje en make-up dragen, betekent niet dat ze ‘uit zijn op een scharrel’.

- Vrouwen hebben evenveel kennis van zaken als hun mannelijke tegenhangers.

- Sta open voor vrouwen die direct to the point komen, zoals mannen dat doen.

Beste doorsneevrouw,

- Geef de doorsneeman een tweede kans. Zet wie afbreuk doet aan wie je bent op zijn plaats en begin opnieuw.

- Laat je gesprekspartner over aan anderen als hij hardleers blijkt.

- Maak de bedoeling van je aanwezigheid duidelijk aan je gesprekspartners.

- Doe geen afbreuk aan jezelf. Mijd formuleringen als ‘ik hoop, ik denk, ik weet niet...’ Het is taalgebruik dat we vaker horen bij vrouwen dan bij mannen.

Ook van de organisatoren van netwerkevents verwacht ik een inspanning. In deze digitale tijden zou elke gast vooraf moeten weten wie op het netwerkevent aanwezig zal zijn, welk bedrijf ze vertegenwoordigen en wat hun netwerkintenties zijn. Dat is nu vaak niet het geval.