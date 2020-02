Veroorzaakt Thüringen een dijkbreuk in de Duitse politiek?...

De commotie rond de aantstelling van Thomas Kemmerich tot minister-president van Thüringen, blijft nazinderen na zijn onverhoeds ontslag. Waarnemers zien het 'laatste taboe' in de Duitse politiek sneuvelen.

Het politieke spektakel in Washington mocht deze week dan wel in het centrum van de belangstelling staan, ook elders – en veel dichter bij huis - was er veel commotie. Zelden stond een politicus er zo bedremmeld bij de aanvaarding van het hoogste ambt bij. Het was alsof hij ongevraagd en tegen zijn zin tot keizer zonder kleren was gekroond. Waar het gebruikelijk is dat parlementsleden van alle partijen de nieuwe regeringsleider persoonlijk komen feliciteren met zijn verkiezing, gooide de leidster van één fractie de bloemen die ze had meegebracht ostentatief voor de voeten van diegene die zopas het ambt aanvaard had. Er werd gejubeld door diegenen die het over een ‘politieke revolutie’ hebben. Anderen spreken over een Tabubruch, het doorbreken van een taboe met ongeziene gevolgen. Wat was er aan de hand?

CDU en FDP hebben dus bijzonder onhandig gemanoeuvreerd, of was het toch de bedoeling om de grenzen te verleggen?

In de Duitse deelstaat Thüringen was de politieke situatie sinds de laatste verkiezingen erg onstabiel geworden. De ‘rood-rood-groene’ coalitie van Bodo Ramelow was haar nipte meerderheid kwijtgeraakt. Thüringen was de enige deelstaat waar de Linkspartij – volgens sommigen nog steeds de erfgenamen van de communisten in de vroegere DDR – de spil van een regering vormde. De populaire Ramelow belichaamt de hoop op een mogelijk herstel van de Linkspartij op het federale niveau, en het dient gezegd dat hij over de partijgrenzen heen waardering krijgt.

Het ‘burgerlijke midden’ in de Duitse politiek – bestaande uit christendemocraten en liberalen – wilde echter kost wat kost de voortzetting van het linkse kabinet verhinderen. Toch had Ramelow goede kaarten om opnieuw verkozen te worden tot minister-president. Als dat niet zou lukken na twee stemrondes (waarbij een absolute meerderheid vereist is) lagen de kaarten toch aanzienlijk beter bij de derde en laatste ronde (waarbij een gewone meerderheid volstaat). Na tweede rondes kwam Ramelow slechts 2 stemmen te kort. De rechts-nationalistische Alternative für Deutschland (AfD) had een schertskandidaat naar voren geschoven, een partijloze honoraire burgemeester uit een piepkleine gemeente.

Kiesdrempel

De liberale FDP– die zelf ternauwernood de kiesdrempel van 5 procent had gehaald – kwam onverwacht met een eigen kandidaat, haar voorman Thomas Kemmerich. De liberalen wilden een eigen kandidaat vanuit het ‘democratische midden’ tegen links en rechts in stelling brengen. Was het opgezet spel, of een onvoorziene uitkomst? Hoe dan ook, bij de derde stemming klapte de val dicht die de AfD zorgvuldig had opgezet. De AfD liet haar ‘kandidaat’ vallen en stemde unaniem voor Kemmerich. De man werd met één stem overschot verkozen, met de steun van CDU, FDP en AfD.

Anders gezegd, de kleinste fractie (nauwelijks 5 in het 90 leden tellende regioparlement), leverde met de steun van de rechtse nationalisten het ambt van minister-president in een Duitse deelstaat. Kemmerich komt naar voren als een tragische figuur. Niet alleen is het de vraag of zijn partij wel recht had op deze positie (sinds het begin van de jaren 1950 leverde de FPD geen deelstaatpremier meer), maar daarnaast steekt hij zijn persoonlijke afkeer voor de AfD, zijn ongewilde steunpilaar, niet onder stoelen of banken.

Laatste taboe

Veel waarnemers zien in de Duitse politiek een ‘laatste taboe’ sneuvelen. Samenwerken met partijen die zich rechts van het ‘burgerlijke midden’ situeren, is lange tijd resoluut uitgesloten, en dat geldt a fortiori ook voor het ontvangen van al dan niet directe steun uit deze hoek. In Duitsland is dit omwille van het naziverleden een zwaarwichtiger argument dan elders in Europa. Daarbij komt dat bij de AfD de meest radicale stemmen juist uit Thüringen komen. De gedachte is dus dat alle andere partijen er alles aan dienen te doen het niet tot een constellatie te laten komen die met de hulp van de AfD in de lucht wordt gehouden. CDU en FDP hebben dus bijzonder onhandig gemanoeuvreerd, of was het toch de bedoeling om de grenzen te verleggen?