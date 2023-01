Verzekeraars kunnen in onzekere tijden stabiliteit bieden...

In een turbulente wereld is voor verzekeraars en herverzekeraars een prominente rol weggelegd. Ze kunnen en moeten stabilisator spelen, meer dan veel andere sectoren.

We mogen de kracht van voorspelbaarheid niet bagatelliseren. De wereld vaart er wel bij. Maar dit zijn uitzonderlijk moeilijke en onvoorspelbare tijden, waarin negatieve ontwikkelingen op globale schaal in één punt samenkomen en een ongeziene instabiliteit creëren. De wereld is na de pandemie grotendeels aan het herstellen, maar voor sommigen is de impact nog altijd een bijzonder harde realiteit. Tegelijkertijd zien we haperende economieën in belangrijke markten, politieke instabiliteit, volatiele financiële markten, stijgende inflatie en rentevoeten en een energiecrisis als uitloper van een oorlog die verwoesting voor zo veel huishoudens en bedrijven zo dichtbij heeft gebracht. En dan mogen we de klimaatcrisis niet vergeten.

Het verzekeringswezen kan de risico's van catastrofale gebeurtenissen niet alleen dekken. Er moeten poolingsystemen worden opgezet tussen verzekeraars, herverzekeraars en overheden. We moeten samenwerken, op een ongezien niveau.

Op zulke momenten smeekt de wereld om signalen van stabiliteit, lichtpuntjes van hoop. Dan wordt de rol van verzekeraars en herverzekeraars pas echt belangrijk. Verzekeraars mutualiseren het risico - ze herverdelen de risico’s - en geven mensen en bedrijven een belangrijk vangnet. Ze bieden stabiliteit. Maar alleen dat. Hierbij vijf lessen van en voor verzekeraars.

Les 1. Verzekeraars bieden enige voorspelbaarheid en veiligheid.

Verzekeraars bestaan zodat mensen hun ambities en hun dromen kunnen volgen, met het vertrouwen dat de gevolgen van een ongewenst voorval kunnen worden ingeperkt. Ze bieden een mate van zekerheid door bezittingen veilig te stellen en bescherming te bieden. Ze bieden een zekere voorspelbaarheid in een onzekere wereld. Dat doen ze als ervaren risicobeheerders, maar ook als langetermijndenkers.

De essentie

Bart De Smet is de voorzitter van de verzekeraar Ageas.

We beleven turbulente, onzekere en moeilijke tijden.

Het voorstel

De rol van verzekeraars wordt dan extra belangrijk. Ze bieden een zekere mate van voorspelbaarheid en bescherming. Als grootschalige langetermijnbeleggers kunnen ze scheidsrechter spelen in de transitie naar duurzamere beleggingen.

Bedrijfsmodel

Ook in de toekomst moet het doel - klanten beschermen - hetzelfde blijven. Maar tegelijkertijd mogen verzekeraars het traditionele bedrijfsmodel niet voor lief nemen. In een wereld die almaar individualistischer wordt, waar de bereidheid om alle risico's onderling te verdelen soms afneemt, moeten wij als verzekeraars de mutualisering van vergelijkbare risico’s juist promoten. Maar we moeten ook garanderen dat individuen en bedrijven voldoende gemotiveerd zijn om maatregelen te nemen om dat risico terug te dringen.

Les 2. De moeilijkheden zullen gesprekken op gang brengen over een gedeelde verantwoordelijkheid.

De voorbije tien jaar zijn nieuwe en verwoestende gebeurtenissen op de radar gekomen. Dat verplicht de sector even bij alles stil te staan en na te denken. We zagen catastrofale gebeurtenissen met een enorme impact: pandemieën, extreem weer, cyberrisico's en terrorisme, om er enkele te noemen. Vele hebben een impact op miljoenen mensen. Daarin ligt het dilemma. Volgens de normale spelregels moeten die risico's worden opgenomen in de mutualisering. Maar de werkelijkheid is dat het verzekeringswezen die risico's niet alleen kan dekken. Er moeten poolingsystemen komen tussen verzekeraars, herverzekeraars en overheden. We moeten samenwerken, op een ongezien niveau.

Les 3. Als langetermijnbeleggers hebben verzekeraars een potentieel gigantische invloed en dat is positief.

Een van de andere stabiliserende kenmerken van verzekeraars is hun rol als beleggers. Als grootschalige langetermijnbeleggers kunnen ze ‘scheidsrechter’ spelen in de transitie naar duurzamere beleggingen. Door goed te beleggen in de juiste activa op zo'n kritiek moment in de klimaatcrisis en ‘schadelijke’ activaklassen de rug toe te keren, kunnen verzekeraars een enorm verschil maken. Hun keuzes zijn belangrijk. Ook hun rol om invloed uit te oefenen op de keuzes van klanten en leveranciers is niet te onderschatten.

Les 4. Verzekeraars kunnen hun expertise in partnership gebruiken om meer te bereiken.

Verzekeraars zijn ervaren partners. Ze krijgen dingen voor elkaar door samen te werken rond onderwerpen die nu van kritiek belang zijn: infrastructuur, vergrijzing, gezondheid en pensioenen. Domeinen waarin de overheden onder druk komen te staan. In de toekomst moeten we nauwer samenwerken met overheden als die moeite hebben om de socialezekerheidsvoorzieningen in stand te houden en op zoek gaan naar andere oplossingen. Verzekeraars zijn goed geplaatst om hun expertise in risicobeheer en langetermijnbeleggen te delen.

Les 5. Volledige zekerheid bestaat niet, maar we blijven proberen.

In moeilijke tijden op trends anticiperen en trends voorspellen die een invloed kunnen hebben op onze activiteiten, maar ook op die van onze klanten, is een constante. Maar er bestaat geen programma dat de wereld met 100 procent zekerheid kan voorspellen. Hoeveel mensen hebben de wereldwijde pandemie voorspeld? Wie kon zich de oorlog in Oekraïne inbeelden en de verwoestende impact op de hele wereld?