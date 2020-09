Vivaldi als glijmiddel naar paars-groen...

CD&V-voorzitter Joachim Coens was maandag in alle staten, en met reden. Vivaldi kan het glijmiddel worden voor paars-groen zonder CD&V.

De langverwachte ontknoping van de regeringsvorming was vorige week een feit. Was het een verrassende seizoensfinale? Ja en nee. Al vlak na de verkiezingen van 26 mei 2019 stond deze coalitie in de sterren geschreven. Er is een ijzeren logica naar paars-groen, schreef ik al in de zomer van vorig jaar.

Schermvullende weergave Bart Maddens. ©JOURET

De ontknoping was dus voorspeld. Maar de suspense zat hem in het grillige pad ernaartoe. Paars-groen was onvermijdelijk omdat de N-VA en de PS elkaar onmogelijk konden vinden, luidde het steevast. De meest verrassende plotwending zagen we dan ook begin augustus: opeens was er wél een akkoord tussen de PS en de N-VA, een vrij gedetailleerd zelfs. Het mirakel was geschied. Niets stond nog een snelle paars-gele regeringsvorming in de weg.

Maar amper was de ‘Grand Canyon’ tussen PS en N-VA op miraculeuze wijze overbrugd, of niet paars-geel, maar wel paars-groen stond in de steigers. Alsof precies het akkoord tussen de PS en de N-VA de trigger was die paars-groen, zonder de N-VA, mogelijk heeft gemaakt. Hoe gek is dat?

Er is een ijzeren logica naar paars-groen, schreef ik al in de zomer van vorig jaar. De ontknoping was dus voorspeld. Maar de suspense zat hem in het grillige pad er naartoe.

Er zijn natuurlijk veel kanten aan dit verhaal. Duidelijk is wel dat het communautaire dossier een essentiële rol heeft gespeeld in de finale afwikkeling. Paul Magnette en Bart De Wever wilden ondubbelzinnig de richting inslaan van een verdere regionalisering. De PS leek de steven te wenden van België naar Wallonië. De PS en de N-VA planden ook vervroegde federale verkiezingen in 2023. Dat op zich betekende al een belangrijke staatshervorming. Want het feitelijke samenvallen van regionale en federale verkiezingen zou op die manier ongedaan worden gemaakt.

Stabiliteit

In Belgischgezinde kringen is men de regeringsdeelname van de N-VA niet onwelgevallig, hoor je vaak. Want die is goed voor de stabiliteit van het land. Zij het enkel als de N-VA haar communautaire eisen inslikt en zich, zoals in de Zweedse periode, Belgisch gedraagt. Niet als de N-VA de andere partijen meesleurt in communautaire ‘avonturen’. De vrees daarvoor lag aan de basis van het schijnbaar bizarre bondgenootschap tussen groenen en liberalen. Het was een tricolore tegenbubbel voor de regionalistische bubbel rond de PS en de N-VA. Het laatste carré der Belgicisten, zo leek het wel. Maar dat heeft uiteindelijk zijn slag thuisgehaald en ligt nu aan de basis van paars-groen. En de PS, die heeft haar communautaire kar alweer gekeerd.

Het blijft vreemd dat de paars-groenen CD&V mee aan boord willen. Eind vorig jaar stuurden Paul Magnette en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten aan op paars-groen zonder CD&V. Dat moest een re-enactment worden van het voor de liberalen mythische tijdperk-Verhofstadt, met grote ethische ‘doorbraken’. Mathematisch gezien kan dat nog altijd. Maar er is duidelijk koudwatervrees om een federale regering te vormen die maar op 34 procent van het Vlaamse electoraat steunt. Met CD&V erbij komt men aan 48 procent. Dan kan men zeggen: laten we toch niet vitten over het ontbreken van een Vlaamse meerderheid, want het scheelt niet veel. Dat argument was de jongste dagen vaak te horen.

Een echt paars-groen project zou getuigd hebben van meer Belgisch lef.

Hier hinken de voorstanders van paars-groen op twee gedachten. Aan de ene kant lachen ze de kritiek op het ontbreken van een Vlaamse meerderheid weg. We zijn toch allemaal Belgen, zeggen ze. Een Belgische meerderheid volstaat toch? Maar aan de andere kant vinden ze het belangrijk om ‘bijna’ een meerderheid te hebben in Vlaanderen. Daartoe hebben ze een onwillige partij opgevrijd, die in de grond niet veel moet weten van paars-groen.

Bindmiddel

Het resultaat is een bonte ideologische coalitie, met als enig bindmiddel de angst voor verkiezingen. Een echt paars-groen project zou van meer Belgisch lef getuigd hebben. Het houdt volgens mij geen steek België als één enkele democratie te beschouwen. Maar als je dat wel doet, dan mag het ook geen probleem zijn om een federale regering te vormen die sterk minoritair is in Vlaanderen. Alleen, de Vlaming confronteren met die uiterste consequentie van het federale België, dat durft men kennelijk niet.

Toch niet meteen. Want Vivaldi zou wel eens het glijmiddel kunnen zijn naar paars-groen zonder CD&V. Eens de regering op de rails staat, kan die partij gemakkelijk worden gedumpt. Het heeft er alle schijn van dat de paars-groenen CD&V niet echt als een volwaardige partner zien. Was dat wel zo, dan zouden ze er minder problemen mee hebben nu al toegevingen te doen inzake abortus en de staatshervorming. In de plaats daarvan laten ze over die dossiers het liefst zo veel mogelijk dubbelzinnigheid bestaan, tot wanhoop van CD&V.

Er is duidelijk stront aan de Vivaldi-knikker. Geen wonder dat CD&V-voorzitter Joachim Coens gisteren in alle staten was. Hij voelt zich nu al verraden. Maar het nieuwe seizoen is goed begonnen, dat wel.

Bart Madden