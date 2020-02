Vlaams Netflix rolt rode loper uit voor nieuwe pax media...

Dat DPG Media en Telenet samen voor het eind van 2020 een Vlaams Netflix willen lanceren mag historisch genoemd worden. Het initiatief luidt een nieuw tijdperk in en is de steen die de woelige mediavijver nodig had om het tij te doen keren.

Voor wat hoort wat. De Vlaamse regering gaf in haar regeerverklaring van september al te kennen dat ook de VRT best aan een Vlaams Netflix-initiatief deelneemt. Daarmee rolde ze de rode loper uit voor Telenet en DPG Media om hun joint venture te lanceren. Als straks de VRT toetreedt, is dat de voorbode van een nieuwe pax media in Vlaanderen. De hevige storm die bij DPG en VRT opstak toen Telenet de SBS-zenders (Vier, Vijf en Zes) overnam, kan zo gaan liggen.

Het blijft wel uitkijken naar de stappen die Proximus neemt. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Proximus lijdzaam toekijkt hoe het door deze samenwerking steeds minder relevant wordt in de Vlaamse markt.

De grote uitdaging voor de overheid is om de nakende toetreding van de VRT tot het nieuwe Vlaamse Netflix te verbinden aan een duurzame langetermijnvisie op de werking van de openbare omroep. In geen geval mag de overheid het Vlaamse Netflix gebruiken om de VRT te verplichten een herfinanciering (lees: budgetverlaging) te aanvaarden. De VRT moet haar middelen kunnen behouden, wil ze de aanjager blijven van de Vlaamse creatieve industrie. Niet voor niets kijken ze in het buitenland jaloers naar hoe jongerenzender Ketnet erin slaagt de moeilijkst bereikbare doelgroepen te bedienen met hoogkwalitatieve content. Ere wie ere toekomt dus.

Bedrijfseconomisch lijkt de joint venture al voor de start een succesverhaal. In de creatieve industrie zijn DPG Media en SBS grote afnemers van sterke lokale content. Eerdere studies toonden aan dat de twee mediabedrijven samen met de VRT tot 90% van de creatieve industrie financieren. Met de grote gebruikersbasis van VTM GO (de videoapp van DPG Media) en de 400.000 abonnees van Play van Telenet moet het nieuwe Vlaamse Netflix de ambitie hebben 1 op de 3 Vlaamse huishoudens te overtuigen in te stappen in het nieuwe productaanbod. Als de nieuwe aanbieder zijn product marktcomform prijst, zal het geld binnenstromen. Snel geteld en rekening houdend met voorgaande parameters zou het initiatief jaarlijks tot 150 miljoen euro kunnen opleveren. En dat is dan nog zonder het bereik dat de VRT de nieuwe samenwerking zou bijbrengen.

Spotify

Voor DPG Media en SBS biedt het nieuwe Vlaamse Netflix een oplossing voor het veiligstellen van hun verdienmodel, dat sterk onder druk kwam door de dalende advertentie-inkomsten. Telenet neemt op zijn beurt een zeer beredeneerd risico door in een verzadigde markt zelf een OTT-aanbieder te worden. OTT staat voor Over The Top, waarbij content van een derde partij direct naar de eindgebruiker wordt verzonden en de internetprovider alleen instaat voor het transport van die content. Op die manier houdt Telenet de druk op de inkomsten uit digitale televisie onder controle.

Straks steekt Telenet het nieuwe Vlaamse Netflix mogelijk in een bundel, waarvoor het de mosterd kan halen bij Amazon. Dat bedrijf biedt in de VS met Amazon Channels al een service aan waarbij de klant modulair ook het aanbod van andere aanbieders zoals HBO en Disney kan opvragen. Zo ontstaat een soort Spotify voor videocontent.

De nieuwe joint venture beslist ook best zo snel mogelijk om reclame tijdens uitgesteld kijken niet-doorspoelbaar te maken. Daarvoor bestaan voldoende opties zonder de kijker te moeten afschrikken.

Blijft de vraag hoe de lineaire programmatie van de tv-zenders evolueert. Nu Telenet en de zenders rond de tafel zitten, kan het niet anders dan dat gepersonaliseerde reclame op live-tv niet alleen bespreekbaar wordt, maar ook sneller doorbreekt. De nieuwe joint venture beslist ook best zo snel mogelijk om reclame tijdens uitgesteld kijken niet-doorspoelbaar te maken. Daarvoor bestaan voldoende opties zonder de kijker te moeten afschrikken.