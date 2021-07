Vlaams relanceplan is dekmantel voor rechttrekken kwakkelbeleid...

Het Vlaamse relanceplan moet te veel dienen om het kwakkelbeleid van de Vlaamse regering recht te trekken. Net daardoor draagt het veel te weinig bij aan de groene transitie van Vlaanderen.

Na een tekort van 6 miljard euro in 2020 duikt de Vlaamse begroting dit jaar nog eens voor ruim 5 miljard euro in het rood. Voor de Vlaamse overheidsfinanciën zijn dit ongebruikelijke cijfers, ze komen hard binnen. Voor een belangrijk deel is dat toe te schrijven aan de impact van de aanhoudende Covid-19-pandemie op de economie, op burgers en bedrijven, op jong en oud.

We delen daarom de hoop van velen dat de combinatie van vaccineren en versoepelen robuust genoeg zal zijn om nieuwe opstoten van besmettingen door delta- en andere nieuwe virusvarianten zo veel mogelijk buiten de deur of op zijn minst beheersbaar te houden. Anders zal de al naar 1,85 miljard euro verhoogde som voor coronamaatregelen in 2021 niet volstaan.

De Vlaamse relance-pot, met ook Europese herstelmiddelen, is bedoeld voor eenmalige, toekomstgerichte transitie-investeringen. Toch worden ze ook ingezet om een tekort aan kredieten voor gewone en lopende uitgaven te corrigeren.

Voorts tikt ook het uitrollen van het relanceplan Vlaamse Veerkracht aan. De stroom van projecten die wekelijks op de agenda van de Vlaamse regering staan, bevestigt onze fundamentele kritiek. Het Vlaamse relanceplan mist focus. Het budget van 4,3 miljard euro is in een klassiek coalitiecompromis opgedeeld en verdeeld. Alle ministers hebben een stuk van de relancekoek binnengehaald, om het vervolgens verder te versnipperen en te verdunnen over nog eens een groot aantal projecten en projectjes.

Vlaamse veerkracht? Op deze manier komt er veel te weinig in huis van een ambitieus energierenovatieproject, van duurzame mobiliteit en forse investeringen in een modal shift, van een groene transitie van de industrie en een vergroening van de economie in het algemeen, van een openruimteplan en een leefbare gezonde landbouw.

Björn Rzoska is fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement.

We raden de Europese Commissie een tweede lezing van de Vlaamse relanceprojecten aan, omdat almaar duidelijker wordt dat veel van deze initiatieven een dekmantel zijn om een ondergefinancierd Vlaams regeerakkoord alsnog overeind te houden en het kwakkelbeleid van de Vlaamse regering recht te trekken.

De Vlaamse relancepot, met ook Europees herstelgeld, is bedoeld voor eenmalige, toekomstgerichte transitie-investeringen. Toch worden ze ook ingezet om een tekort aan kredieten voor gewone en lopende uitgaven te corrigeren.

Een voorbeeld: minister van Zorg Wouter Beke (CD&V) moet grotendeels een beroep doen op relancegeld om zijn groeipad van de bijkomende middelen voor mensen met een handicap te kunnen vervroegen. Helaas alleen voor ongeveer 2.800 mensen met de grootste zorgnoden, en niet voor de bijna 14.000 anderen die lager in de hulprangorde staan. Dan helpt het heus niet om te spreken over een zorginvesteringsplan of communicatief te pronken met een verdubbeling van de extra middelen tegenover een voorganger.

Een ander voorbeeld: voor de in het regeerakkoord aangekondigde investeringen in topinfrastructuurprojecten in zijn portefeuille Cultuur maakt ook minister-president Jan Jambon (N-VA) een ‘budgettaire lus’ via het Vlaamse relanceplan om 100 miljoen euro in te zetten voor 22 projecten. Die zijn op een drafje geselecteerd, en niet zonder een politiek belang te laten meewegen. In zowat alle steden die geld krijgen, zijn partijgenoten van de minister-president burgemeester of besturen ze mee.

Een laatste voorbeeld brengt ons bij de actualiteit van PFAS en PFOS, en bij de dading die 3M en BAM/Lantis in 2017 hebben gesloten. Met de inbreng van 75.000 euro voor de vervuilende multinational 3M, tegenover 63 miljoen euro van BAM/Lantis. Om het engagement van de bouwheer van de Oosterweelverbinding rond te krijgen moet minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) nog snel 23 miljoen euro uit de Vlaamse Veerkracht-provisie bijpassen. Met relance heeft dat niets te maken.