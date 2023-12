Vlaamse jongeren op COP28: 'De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis'

Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) woont de klimaattop COP28 in Dubai bij als klimaatadviseur van het Child Rights International Network en bezieler van de campagne #ClimateJusticeForRosa. Samen met Simon Sterck (18) brengt hij hier verslag uit van hun ervaringen.

Op de derde dag van COP28 werd ik overvallen door herinneringen aan mijn goede vriendin Rosa, die op tragische wijze omkwam in de verwoestende overstromingen die België in de zomer van 2021 troffen. Rosa heeft mijn vastberadenheid om de klimaatcrisis aan te pakken versterkt.

In het diplomatieke rumoer gaan de stemmen van kinderen en jongeren vaak verloren. Die stemmen wou ik een platform bieden als organisator van het evenement The Power of Resilient Youth Worldwide in het Children and Youth Pavilion van de Verenigde Naties. Jonge getuigen deelden er hun persoonlijke ervaringen, die de impact van de klimaatcrisis op de rechten van kinderen belichtten.

Kato Ewekia (27) sprak over de stijgende zeespiegel. Die bedreigt zijn thuisland Tuvalu, een laaggelegen eiland dat langzaam maar zeker wordt opgeslokt door de oceaan. Met veel emotie sprak hij zijn grootste wens uit: zijn kinderen zien opgroeien in Tuvalu. Rahmina Paullete (18) uit Kenia deelde haar ervaringen met terugkerende droogte en overstromingen, die zowel de voedselzekerheid als de woningen van haar gemeenschap bedreigen. Biuti (15) en Ronzina (14) Akter uit Bangladesh spraken over de overstromingen die dorpen vernietigen, scholen wegspoelen, ziektes veroorzaken en kinderen beroven van hun recht op onderwijs.

In hun aangrijpende verhalen viel vooral hun diepgewortelde verlangen op in hun eigen omgeving te blijven wonen. Waar moeten ze heen als hun regio's door de klimaatcrisis compleet onbewoonbaar zouden worden? Klimaatactie en migratiebeleid zijn nauw met elkaar verbonden.

De strijd tegen de klimaatverandering is ook een strijd voor kinderrechten. De beslissingen die we vandaag nemen, hebben een directe impact op het leven van miljoenen mensen over de hele wereld. Daarom is het essentieel dat deze verhalen worden verteld en gehoord in dezelfde zalen waar de toekomst van onze generatie en de generaties na ons wordt bepaald. De aanwezigheid van professor Jean-Pascal van Ypersele en prinses Esmeralda, de tante van koning Filip die bekendstaat om haar milieuactivisme, onderstreepten het belang ervan nog extra.