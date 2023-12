Vlaamse jongeren op COP28: 'Ja, betogen heeft nog zin'...

Simon Sterck (18) is student en woont als VN-jongerenvertegenwoordiger de klimaattop COP28 in Dubai bij. Samen met Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) brengt hij hier verslag uit van hun ervaringen.

Met een soort futuristische metro - geen bestuurder, hoge snelheden, een verhoogd platform - kwam ik woensdag aan op de Dubai Expo 2020-site. De klimaattop COP28 begon daar officieel pas donderdag, maar samen met de Franstalige jongerenvertegenwoordiger Aurèle leek het me efficiënter vooraf onze badge af te halen en de site te verkennen. We waren niet alleen.

Tijdens het aanschuiven in de lange rij beseften we pas echt dat de hele wereld hier samen is. We horen honderden talen, zien verschillende kledingstijlen, huidskleuren en culturen. ‘Wat brengt al die mensen hier?', vroegen we ons af. We maakten er een spel van. ‘Volgens mij is die meneer daar een Duitse ambtenaar die vroeger nog bij Greenpeace werkte’, zeg ik. ‘Nee’, antwoordt Aurèle, ‘hij heeft sowieso een steenkoolmijn in Polen.’ We lachen.

Elk tiende van een graad opwarming dat we tegengaan, maakt echt een wereld van verschil.

Met duizenden zijn we hier. Het voelt als een miniwereld in de echte wereld. Naast de grote vergaderzalen heeft elk land zijn eigen paviljoen, waar evenementen en vergaderingen worden georganiseerd. Op de grote paden staan palmbomen en fluiten vogels. Het is de eerste natuur die we in Dubai zien.

De aanwezigen rond me, in de metro of in de wachtrij, hebben allemaal iets gemeen: ze werken rond het klimaat, anders waren ze hier niet. Het is dus aan ons - hier en nu - om de klimaaturgentie te erkennen en internationaal klimaatbeleid te durven maken. We zijn tenslotte sterk met elkaar verbonden, CO2 stopt niet aan de landsgrenzen.