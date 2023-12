Vlaamse jongeren op COP28: 'Nog veel werk aan de winkel'

De klimaatcrisis gaat niet alleen over cijfers en percentages, maar over mensenlevens, schrijft Benjamin Van Bunderen Robberechts (17), die de klimaattop COP28 in Dubai heeft bijgewoond. Samen met Simon Sterck (18) bracht hij hier verslag uit van zijn ervaringen. Dit is zijn slotbeschouwing.

Vierentwintig uur nadat ik thuisgekomen ben van de klimaattop in Dubai blijft me vooral de cruciale rol van de jongeren bij. Op COP28 ontmoette ik jonge mensen die net als ik vechten voor een betere wereld. Samen met honderden andere jongeren van over de hele wereld hebben Simon en ik onze stem laten horen en hebben we onze plek aan de tafel opgeëist.

We zijn blij dat we gegaan zijn. We zagen hoe de wereldleiders luisterden naar onze stemmen en onze boodschap serieus namen. Dat alleen al was een overwinning. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

De historisch eindverklaring bevatte voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis van de VN-klimaatconferenties een expliciete oproep om het verbranden van fossiele brandstoffen achter ons te laten. Dat is een mijlpaal in het erkennen dat we andere energiebronnen moeten aanboren om de klimaatverandering te bestrijden.

De gebruikte bewoordingen waren evenwel niet sterk genoeg. De historische stap kwam ook 30 jaar te laat. Ook bedraagt de 792 miljoen dollar die werd toegezegd aan een verlies- en schadefonds helaas minder dan 1 procent van wat nodig is om de mensen te ondersteunen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering.

De COP heeft voor het eerst erkend dat de klimaatverandering unieke en onevenredige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Slaap inhalen

Op de klimaattop konden we nogmaals benadrukken dat de wereldwijde biodiversiteits- en klimaatcrisis intrinsiek met elkaar verbonden zijn. We moeten die crisissen dringend samen aanpakken. Het beschermen van onze planeet is nog nooit zo belangrijk geweest.

De COP heeft voor het eerst erkend dat de klimaatverandering unieke en onevenredige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. De 'expertendialoog' die er over dat onderwerp komt, is welkom en noodzakelijk. We hebben die mee te danken aan de inspanningen van kinderen en jongeren van over de hele wereld.

De klimaatcrisis gaat niet alleen over cijfers en percentages, maar over mensenlevens. Door de klimaatcrisis zijn al talloze mensen gestorven, miljoenen hebben hun woonplaats moeten verlaten. De aanwezige jongeren, velen van hen met hun eigen verhalen over hoe de klimaatcrisis hun leven beïnvloedt, hebben de beleidsmakers daaraan herinnerd.

Nu ik thuis ben, ga ik eerst wat broodnodige slaap inhalen. Daarna ga ik weer aan het werk om de toekomst van onze generatie en wie na ons komt veilig te stellen.

Oproep

Hierbij roep ik jongeren over de hele wereld op tot actie. Jongeren kunnen op zoveel manieren betrokken raken bij klimaatactie. Geen actie is te klein. Het is tijd om op te staan en de wereldleiders verantwoordelijk te houden voor hun beloftes.