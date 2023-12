Vlaamse jongeren op COP28: 'Waren we niet beter naar school gegaan?'...

Simon Sterck (18) is student en woonde als VN-jongerenvertegenwoordiger de klimaattop COP28 in Dubai bij. Samen met Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) brengt hij hier verslag uit van hun ervaringen.

Toen ik dinsdag samen met honderden jongeren in de afgebakende betoogzone van de COP-site op de grond zat, hing de spanning in de lucht. We vroegen een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen. Die ontbrak in de draft van maandagavond. De druk bij de onderhandelaars was hoog, want er stond veel op het spel, zoals het einde van het fossiele tijdperk voor sommige landen. Of ‘een doodscertificaat’, zoals landen als Vanuatu een niet-ambitieuze uitkomst noemden.

Zouden wij jongeren niet ‘beter gewoon naar school gaan’ in plaats van te betogen, krijg ik soms als opmerking op sociale media. Geloof me, wij zouden liever op school zitten dan op de grond in Dubai. Maar omdat sommige beleidsmakers meer naar olielobbyisten dan naar de wetenschap lijken te luisteren, moeten we wel actievoeren.

Omdat sommige beleidsmakers meer naar olielobbyisten dan naar de wetenschap lijken te luisteren, moeten we wel actievoeren.

Dat betekent niet dat we onderwijs niet belangrijk vinden. Integendeel, het is extreem belangrijk. Het IPCC-rapport, een krachtige bundeling van de wetenschappelijke consensus, wordt nog te vaak aan de kant geschoven of gewantrouwd. Dat toont aan dat de klimaatcrisis ook een kenniscrisis is.

De leiders, onderzoekers en burgers van morgen zitten vandaag op de schoolbanken. Uit bevragingen van de Vlaamse Jeugdraad blijkt dat jongeren het gevoel hebben dat ze daar te weinig over de klimaatcrisis leren. De lessen die ze krijgen, hangen nog te vaak af van die ene geëngageerde leerkracht in het tweede leerjaar, enkele lessen aardrijkskunde of een projectweek in het vijfde middelbaar. Het klimaatonderwijs in Vlaanderen mist samenhang.

We pleiten daarom voor een klimaatleerplan voor elke jongere, van de kleuterschool tot het hoger onderwijs, zodat we stap voor stap geïnformeerde burgers worden. Zelf studeer ik rechten om te kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving en er mee te kunnen op toezien dat de mensenrechten gewaarborgd blijven.

We pleiten voor een klimaatleerplan voor elke jongere, van de kleuterschool tot het hoger onderwijs, zodat we stap voor stap geïnformeerde burgers worden.

Op deze COP zal ik terugkijken als een versnellingsmoment. In België zou het vele maanden duren voor we mensen als premier Alexander De Croo (Open VLD), ministers, mensen van de administratie of Europese beleidsmakers te spreken krijgen. Tijdens COP kon dat in enkele weken. Met de juiste opvolging bouwen we aan meer klimaatrechtvaardigheid, beschermen we de kinderrechten en werken we aan een betere klimaateducatie. Dat stemt me hoopvol.