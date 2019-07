Vlaamse partijen moeten nu durven springen

Onze Vlaamse ondernemers worden stilaan ongerust en ongeduldig, en vragen zich af waarom er niet of nauwelijks gekoerst wordt in de regeringsvorming. Het surplacen en pauzeren heeft lang genoegd geduurd.

Er zijn heel wat gelijkenissen tussen de Ronde van Frankrijk en de regeringsonderhandelingen in ons land. In de Tour draaiden een aantal etappes, na lange ontsnappingen, uit op een sprint. In het middengebergte waren het dan weer uitputtingsslagen, waar het erop aankomt om aan te vallen, met de juiste groep of waaier weg te rijden, samen te werken en te winnen. Onze winnaars zijn niet toevallig durvers: Dylan Teuns, Thomas De Gendt of Wout van Aert.

In de regeringsvorming zitten de Franstalige partijen, de PS op kop, momenteel in een zetel. Ze gokken op sprintetappes en rijden rustig en controlerend in de buik van het peloton naar de eindmeet. De Vlaamse partijen loeren deze dagen naar elkaar en houden de benen stil. Ze zouden stilaan beter aanvallen en de koers in handen nemen.

Vlaanderen benut haar bevoegdheden nog niet ten volle en er moet dringend hervormd en geïnvesteerd worden

Ten eerste omdat er voor Vlaanderen en onze bedrijven zelf, meer dan voldoende werk op de plank ligt. Vlaanderen benut haar bevoegdheden nog niet ten volle en er moet dringend hervormd en geïnvesteerd worden. Door de zomervakantie verliezen we het misschien even uit het oog, maar vanaf september staan we sowieso weer in ellenlange files, gaan meer dan een miljoen kinderen terug naar een onderwijssysteem dat dringend opgewaardeerd moet worden en belemmert de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds de groeikansen van onze ondernemingen.

Daarnaast moeten we onze gebouwen renoveren en andere transportmodi gebruiken voor een beter klimaat, en moet de Vlaamse overheid de bedrijven nog meer stimuleren tot innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De Vlaamse partijen mogen gerust een paar tanden bijsteken voor Vlaanderen.

Hefbomen

Ten tweede omdat er op het federale vlak heel wat hefbomen zijn om de uitdagingen voor onze Vlaamse bedrijven en de hele maatschappij aan te pakken. Denk maar aan het wegwerken van het grote overheidstekort, de noodzakelijke hervorming van de gezondheidszorg, aan een arbeidsmarktbeleid dat mensen aan het werk zet en aan energiemaatregelen die onze stroom leverbaar, betaalbaar en duurzaam houden.

Een aantal partijprogramma’s van bezuiden de taalgrens geeft al een duidelijke indicatie van wat er op de federale onderhandelingstafel kan komen en dat maakt ons bezorgd. De Vlaamse partijen moeten daar een antwoord op bieden, zodat we geen federaal beleid krijgen dat haaks staat op de uitdagingen in Vlaanderen. Dus Vlaamse partijen, neem de koers nu in handen en vermijd dat we moeten achtervolgen.

Onze Vlaamse ondernemers worden stilaan ongerust en ongeduldig, en vragen zich af waarom er niet of nauwelijks gekoerst wordt. En dit terwijl het in onze bedrijven, economie en samenleving iedere dag razendsnel verandert en het economisch wat minder goed dreigt te gaan. Als we niets doen, riskeren we er niet alleen politiek afgereden te worden maar ook economisch.

De Vlaamse partijen moeten elkaar dringend in de ogen kijken en bepalen met wie ze de sprong willen maken om de noodzakelijke hervormingen en investeringen uit te voeren. Daarom moeten ook op federaal vlak N-VA en PS als grootste partijen dringend met elkaar praten en zien hoe ze samen de koers kunnen maken.