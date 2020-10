Vlaamse veerkracht ontmoet Vlaamse organisatiecultuur...

managing director van A Seat At The Table

De Vlaamse regering verraste vriend en vijand met een ambitieus en evenwichtig relanceplan. Om te slagen zal ze de Vlaamse organisatiecultuur moeten overwinnen.

Primeur in de Wetstraat. Voor de eerste keer sinds mensenheugenis viel er een brede algemene interesse voor de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering op te tekenen. Doorgaans kan dit verplichte nummertje, waarmee de Vlaamse Regering haar doelstellingen voor het komende jaar aankondigt, behalve Linda De Win en Carl Devos geen weldenkend mens te bekoren.

Niets dat minder tot de verbeelding spreekt dan een kleine deelstaat die zich met haar eigen State of the Union de allure van de Verenigde Staten aanmeet. De gemiddelde Vlaming is doorgaans te nuchter voor dat soort opvoeringen. Wie geïnteresseerd is in de spraakmakendste politieke momenten van het jaar moet tegenwoordig bij 'Gert Late Night' zijn.

Budgettaire krater

Groot moet de verbazing geweest zijn bij doorgewinterde Wetstraatwatchers toen ze plots half Vlaanderen over de Septemberverklaring zagen tweeten. Niet geheel toevallig, want voor de eerste keer in decennia staat er voor Vlaanderen wat meer op het spel dan het ‘terugdringen van de files’ en het ‘versterken van de work-lifebalance van jonge gezinnen’. De Covid-19-crisis heeft lelijk huisgehouden en laat een enorme budgettaire krater achter. De gevreesde economische impact van de recordaantallen ontslagen en faillissementen die op til staan, zal er eentje zijn voor de geschiedenisboeken.

De vraag op ieders lippen: wanneer schiet Jambon I uit de startblokken en kan het Vlaamse niveau het verschil maken met het federale? Is alles wat we zelf doen wel degelijk beter deze keer? De lat ligt alvast niet al te hoog. Tijdens de piek van de Covid-19-crisis hield de regering-Wilmès stand, maar ze verloor tegen het einde van de rit al snel haar veren door een chaotische communicatie en eindeloze welles-nietesspelletjes met virologen.

Tegen alle verwachtingen in maakte de Vlaamse regering een goede indruk bij haar Septemberverklaring. Vriend en vijand spraken van een weloverwogen, gebalanceerd en goed uitgewerkt plan, met aandacht voor innovatie en digitalisering. Ze heeft dus goed geluisterd naar haar criticasters en heeft een volwaardig plan om de crisis te lijf te gaan.

We hebben alle ingrediënten om ons met de Scandinavische landen te meten maar we struikelen echter steevast over onze eigen organisatiecultuur.

Wil Jambon I echt het verschil maken, dan moet ze nog een laatste onoverkomelijke horde nemen. Namelijk de Belgische, nee excuseer, de Vlaamse organisatiecultuur. We hebben alle ingrediënten om ons met de Scandinavische landen te meten - een kenniseconomie, een hoogwaardige infrastructuur, een hoogopgeleide arbeidsmarkt en innovatieve bedrijven - maar we struikelen steevast over onze eigen organisatiecultuur. We zijn de absolute wereldtop in het verzinnen van allerhande ambitieuze plannen en het creëren van ‘frameworks’. We zijn echter barslecht in de ‘execution’.

Stramien

Onze organisatiecultuur bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen - of het nu het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het financieren van de vergrijzing of het aanpakken van wachtrijen in de zorg betreft - volgt steeds dezelfde stramien. Alle stakeholders worden bij elkaar gebracht, er wordt een onderzoek besteld en een raad der wijzen mag adviezen formuleren. Enkele maanden later regent het adviesteksten, conceptnota’s, roadmaps en witboeken.

In het ergste geval worden kostelijke agentschappen en intercommunales opgericht waarvan iedereen na twee jaar is vergeten dat ze bestaan, maar die wel een permanente plaats veroveren in de ongebreidelde wildgroei aan institutionele structuren.

In het ergste geval worden kostelijke agentschappen en intercommunales opgericht waarvan iedereen na twee jaar is vergeten dat ze bestaan, maar die wel een permanente plaats veroveren in de ongebreidelde wildgroei aan institutionele structuren. Finaal wordt een manifest, charter of intentieverklaring ondertekend door alle partners en trots voorgesteld aan de verzamelde pers. Om nadien in de onderste schuif te verdwijnen bij alle stakeholders. The road to hell is paved with good intentions.

Als Jambon I wil slagen in haar opzet, moet ze de woorden van managementgoeroe Peter Drucker ter harte nemen: 'Culture eats strategy for breakfast.'

Nieuwe structuren en allesomvattende beleidsplannen zijn legio. In het verleden heeft de berg echter al vaker een muis gebaard. #VeerkrachtVlaanderen heeft het voordeel dat het evenwichtig oogt en breed gedragen is. Als Jambon I wil slagen in haar opzet, zal ze de woorden van managementgoeroe Peter Drucker ter harte moeten nemen: 'Culture eats strategy for breakfast.'

Om de relance van Vlaanderen tot een goed einde te brengen moet de Vlaamse regering niet alleen voldoende middelen ter beschikking stellen en een gedegen relanceplan opstellen. Ze moet ook een kleine revolutie ontketenen in het frameworkdenken van onze samenleving. Zoniet belandt #VeerkrachtVlaanderen al snel op de ontbijttafel van de gebetonneerde Vlaamse organisatiecultuur.

