Vlaanderen mag pacifistische gedragscode niet overboord gooien

Dat geen Vlaams belastinggeld naar wapenprojecten gaat, een bewuste ethische keuze van een kwarteeuw oud, staat op de helling. Waarom wil Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) af van die Vlaamse voortrekkersrol?

Door Tine Soens, Vlaams volksvertegenwoordiger (sp.a)

Bijna 25 jaar geleden maakte de Vlaamse overheid de ethische keuze om niet langer militair onderzoek te subsidiëren. In 1994 zag de IWT-richtlijn (Instituut voor innovatie door Wetenschap en Technologie) het daglicht en ze werd al die jaren streng in de gaten gehouden: geen belastinggeld voor wapenprojecten.

Vandaag staat de Vlaamse pacifistische gedragscode voor het eerst in twee decennia op de helling na intens lobbywerk van bedrijven uit de wapenindustrie. Minister Muyters heeft oren naar die lobby, want in de schoot van de Vlaamse regering stelt hij een conceptnota voor die dat principe naar de prullenbak moet verwijzen. De vraag is: waarom?

Is Muyters een pacifist? Geen haar op mijn hoofd dat daaraan twijfelt. Maar waarom wil hij af van die Vlaamse voortrekkersrol in de strijd om een vreedzamere wereld? Waarom laat hij zich zo makkelijk voor de kar van een lobby spannen, zonder de negatieve adviezen van het Vlaams Vredesinstituut, om er maar een te noemen, in overweging te nemen? Waarom wil hij doorzetten zonder eerst een grondig parlementair en publiek debat te voeren over een belangrijke kwestie als deze.

Veiligheid is belangrijk, maar daarvoor mag je je principes niet zomaar overboord gooien.

‘De wereld is veranderd. Veiligheid en defensie hebben enorm aan belang gewonnen. Vlaanderen kan dan niet achterblijven en aan de zijlijn toekijken’, is zijn boodschap. De minister is ervan overtuigd dat Vlaanderen moet meestappen in de oorlogseconomie. Dat die oorlogseconomie geen antwoord biedt op de veiligheidsuitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden en dat onze wapentechnologie in de verkeerde handen kan terechtkomen, is blijkbaar niet langer zijn zorg.

Meer dan 100 onderzoekers van Vlaamse universiteiten hebben zich de voorbije weken in een open brief tot Muyters en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gericht. Hun vraag was simpel: doe het niet. Ook anderen, van filosofen tot muzikanten, kropen in hun pen. ‘Internationaal valt het wegvallen van de richtlijn niet te verdedigen, historisch valt het niet te verdedigen, menselijk en moreel valt het niet te verdedigen’, schreef auteur Anne Provoost. De Vlaamse regering bleef Oost-Indisch doof en verbergt zich al een hele tijd achter Europa om haar keuze te rechtvaardigen.

Afsnoepen

Met een nieuw Europees Defensie-fonds wil de EU onderzoek dat zich toespitst op een militaire finaliteit voluit subsidiëren. Zodra het op kruissnelheid is, zal het fonds - dat geld afsnoept van andere fondsen voor onder meer kankeronderzoek - 1,5 miljard injecteren, 5,5 miljard euro als we de bijdragen van de lidstaten - ook van België - erbij tellen.

Dat alle onderzoeksresultaten het eigendom worden van de betrokken wapenbedrijven die zo hun winsten kunnen maximaliseren, is blijkbaar evenmin een probleem. Als de belastingbetaler het risico maar draagt.

De Vlaamse regering heeft in Europa geen stem in de aanwijzing van de onderzoeksprojecten. De hamvraag is waarom Vlaanderen de financiering mee moet verzorgen, zoals Muyters wil, als dat betekent dat civiel onderzoek - zoals innovatief gezondheidsonderzoek - aan belang moet inboeten?