Voetballen of niet voetballen...

De Pro League zet het lopende kampioenschap stop en de UEFA dreigen meteen met uitsluiting. Die reactie toont dat het haar alleen om het geld te doen is. De gezondheid van de spelers kan haar geen moer schelen.

Toen de Pro League de wijze beslissing nam het lopende kampioenschap stop te zetten en niet meer te voetballen, volgde meteen de domme reactie van de UEFA. Die dreigde ermee alle Belgische clubs uit te sluiten van deelname aan de Champions League en de Europa League.

In het lopende kampioenschap, waar de reguliere competitie op één speeldag na afgelopen is, staat Club Brugge met zo'n grote voorsprong aan de leiding dat het de verdiende winnaar is van de competitie. Daarover blijkt iedereen het roerend eens. Ook de Europese tickets kunnen door de Pro League worden toegekend op basis van de rankschikking in de reguliere competitie. Die ranking is een betere maatstaf dan de ranking na de overbodige en sportief onverantwoorde play-offs.

Ook voor degradatie en promotie tussen 1A en 1B ligt de oplossing voor de hand. Waasland-Beveren degradeert niet, en OH Leuven en Beerschot promoveren beide naar 1A. Dat maakt de terugwedstrijd van het duel tussen de twee koplopers in 1B meteen overbodig. Het nieuwe kampioenschap begint dan gewoon weer met 18 clubs in een reguliere competitie zonder de play-offs, die eigenlijk niemand wil, behalve een paar rijkere clubs die het eigenbelang vooropstellen. Zij incasseren daarmee nog meer geld en trekken het competitieve evenwicht nog schever.

We moeten terug naar een eenvoudige reguliere competitie in hoogste klasse met minstens 18 clubs, en die dwaze competitievorm met play-offs en 1A- en 1B-afdelingen meteen diep begraven.

Die oplossing werd ook al voorgesteld door Gert Verheyen, niet toevallig een van de intelligentste voetbalcommentatoren in België.

Dynastieën

De play-offs zouden nodig zijn voor de spanning in de competitie. Ze zouden onze clubs ook doen aansluiten bij de Europese top. Hoe naïef kun je zijn? Velen vergeten blijkbaar (bewust) de reden voor de invoering van de play-offs een paar jaar geleden. Toen onder druk van de rijkste clubs het aantal clubs in de hoogste klasse verlaagd werd van 18 naar 16 was het Belgische voetbal bevreesd te veel geld te verliezen. Want het totale aantal wedstrijden werd aanzienlijk beperkt, van 306 tot 240. Dus moesten de play-offs niet meer spanning, maar wel meer geld opleveren. En dat voor telkens dezelfde rijke clubs, de zogenaamde dynastieën, die jaar na jaar weer de lucratiefste play-off 1 spelen.

Ondertussen hebben sporteconomen al aangetoond dat vooral het onevenwicht op lange termijn, veroorzaakt door die dynastieën, het voetbal veel schade toebrengt. De kortetermijnspanning in de competitie in één seizoen heeft nauwelijks een significant effect op de populariteit van het voetbal en de toeschouwersaantallen, terwijl meer clubs in de topposities over een aantal jaren wel veel meer publieke belangstelling opleveren.