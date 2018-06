Vol gas voor Vollgeld is een slecht idee

Op 10 juni houdt Zwitserland een referendum over ‘Vollgeld’ of ‘soeverein geld’. Dit burgerinitiatief wil het financieel systeem op een stabielere leest schoeien. Als het ja-kamp wint, staat Zwitserland voor een financiële revolutie. Het doel is lovenswaardig, maar dit voorstel schiet tekort.

Voorstanders zien in Vollgeld een radicale verbetering van het economische systeem. Radicaal is het zeker. In hun ogen moeten financiële instellingen overschakelen naar ‘volledig reservebankieren’: voor elke Zwitserse frank of euro krediet die ze geven, moet 1 frank of euro in reserve worden gehouden. In het huidige systeem houden financiële instellingen slechts een kleine fractie van de bedragen die ze uitlenen als reserve aan.

In de nasleep van de financiële crisis haalden twee IMF-economen het idee weer van onder het stof. Zelfs Financial Times-coryfee Martin Wolf schaart er zich achter.

Het komt erop neer dat commerciële banken verschrompelen tot een doorgeefluik van overheidsgeld. Die aanpak staat in schril contrast met de huidige regeling. Nu vertrekt het geldscheppingsproces vanuit het commerciële banksysteem via een groot aantal transacties die plaatsvinden tussen financiële instellingen en hun klanten.

De voorstanders van het Vollgeld-initiatief denken bankruns te kunnen voorkomen. Als al het girale geld (geld op zichtrekeningen) van gezinnen en bedrijven perfect is gedekt, luidt de redenering, kan er geen zelfversterkende paniekdynamiek meer ontstaan. Weg met het beeld van de ongerust aanschuivende klanten die hun geld zo snel mogelijk van de bank willen halen. Daarnaast claimen de voorstanders financiële crisissen tegen te kunnen gaan. Klinkt goed, maar klopt het ook?

Het voorstel is niet nieuw. Een aantal vooraanstaande Amerikaanse economen pakten ermee uit tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig. Het werd bekend als het Chicagoplan. Uiteindelijk ging het niet door en werd ingezet op een splitsing van de bancaire retail- en zakenbankactiviteiten en een wettelijke depositoverzekering. Maar in de nasleep van de voorbije crisis haalden twee IMF-economen het idee weer van onder het stof. Zelfs Financial Times-coryfee Martin Wolf schaart zich er achter.

De onderliggende boodschap is dat financiële instellingen de wortel van alle problemen zijn. Ze kunnen zomaar geld scheppen vanuit het niets. Dat loopt gegarandeerd fout, toch?

Zo eenvoudig is het niet. Er zit wel degelijk een limiet op hoeveel geld commerciële banken kunnen creëren. Ten eerste, banken stellen krediet ter beschikking als er vraag naar is van gezinnen en bedrijven, rekening houdend met het risico dat daarmee gepaard gaat. Ze doen dus niet op eigen houtje aan ‘geldschepperij’. Ten tweede moeten ze reserves aanhouden voor de deposito’s die door hun kredietverlening ontstaan. Reserves waarover de centrale bank een controle behoudt. Ten derde moeten banken voldoen aan bepaalde liquiditeitsratio’s. Dat betekent meestal dat een individuele bank effectief financiering moet zoeken voor het geld dat ze uitleent.

Het geldscheppingsproces is ds geen doel op zich. Het is een bijproduct van de transacties die de commerciële banksector aangaat met zijn klanten. In tegenstelling tot wat veel voorstanders van Vollgeld denken, kunnen individuele banken niet onbegrensd aan geldcreatie doen.

Begrijp me niet verkeerd. De banksector heeft wel degelijk een belangrijk winstgedreven karakter en is gezien zijn centrale rol in het economisch systeem een belangrijke potentiële bron van instabiliteit.

Stekeblind

En ja, ook bankiers zijn soms stekeblind voor de risico’s. Walter Bagehot, de Britse bankier en journalist die mee aan de wieg van het weekblad The Economist stond, zei het al in de 19de eeuw: ‘Bankieren moet eenvoudig zijn. Als het moeilijk is, is het verkeerd. De enige financiële effecten die een bankier mag aanraken met het geld dat hem op korte termijn wordt toevertrouwd, zijn diegene die makkelijk verkoopbaar en begrijpbaar zijn.’ Tien jaar geleden liep het op dat vlak volledig fout.

Het is goed mogelijk dat Vollgeld de deur openzet naar meer schaduwbankieren, want het zou traditioneel bankieren voor gezinnen en bedrijven fors duurder maken.

De vraag is of Vollgeld een oplossing biedt. Ik denk het niet. Herinner je dat de oorsprong van de grote financiële crisis van 2008 vooral in het schaduwbankieren lag. Vollgeld had daar niets aan kunnen veranderen. Straffer nog, het is goed mogelijk dat Vollgeld de deur zou openzetten naar meer schaduwbankieren, want het zou traditioneel bankieren voor gezinnen en bedrijven fors duurder maken.

Het plan zou evenmin voorkomen dat de financiële markten zich laten verleiden door zeepbelavonturen. Financiële crisissen ontstaan door een onderschatting van de risico’s in het hele financieel systeem, door een overdreven kredietappetijt, door een zichzelf versterkende spiraal van steeds hogere prijsverwachtingen of, zoals doorgaans, een combinatie van die factoren. Het principe van 100 procent reservebankieren biedt zeker geen waterdicht alternatief.

Monopolie

En er is ook onzekerheid over de daadkracht en de efficiëntie van het centralebankbeleid in een context van 100 procent reservebankieren, vooral in tijden van crisis.

Stemmen de Zwitsers ‘ja’ dan krijgt de Zwitserse overheid, via de centrale bank, het volledige monopolie op de geldhoeveelheid in handen. Dat de overheid een belangrijke bewakende rol in de financiële sector speelt, is volledig te begrijpen, maar dit gaat wel heel ver.

Er zijn betere manieren om het potentiële gevaar van het financieel systeem voor de samenleving in te dijken

Peilingen suggereren dat het nee-kamp zal winnen. Toch blijkt liefst 35 procent voorstander van het Vollgeld-idee, en 16 procent weet het nog niet goed.