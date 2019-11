Volstaat pisje, poepje, papje om voort te leven?...

De debatten over euthanasie van demente bejaarden die dit gevraagd hebben toen ze nog wilsbekwaam waren, flakkeren weer op. In al deze debatten is doctrine of ideologie secundair. Het moet in de eerste plaats gaan over genieten en lijden.

Door Jan Bernheim, oncoloog, emeritus hoogleraar aan de VUB, en peetvader van euthanasie ingebed in palliatieve zorg. Hij behoort tot de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van VUB en UGent maar schrijft deze bijdrage in eigen naam.

Vooreerst een mogelijk misverstandje opruimen: het ‘poepje’ in pisje, poepje, papje is in de Hollandse betekenis te lezen: een ontlastingetje.

Pisje, poepje, papje is ongeveer waartoe het leven van diep-demente mensen zich beperkt. Het is voor velen van ons mensonwaardig en een onverdraaglijk perspectief, waarvoor wij ons door een wilsverklaring willen behoeden. De euthanasiewet laat dit momenteel niet toe: we kunnen wel levensverlengende behandelingen weigeren voor wanneer we wilsonbekwaam zouden zijn, maar geen euthanasie. Binnen de huidige wet kan een voorafgaande wilsbeschikking van euthanasie alleen bij onomkeerbaar coma gehonoreerd worden.

Er bestaat nu een strikt onderscheid tussen afzien van levensverlenging, wat afdwingbaar is, en euthanasie, wat niet meer mag. Recent komt het debat hierover in een stroomversnelling en tekent zich een zekere consensus af dat het mits een zorgvuldige procedure zou mogelijk worden. Indien dit lukt, zal men niet meer, zoals Hugo Claus, al te voortijdig uit het leven moeten stappen indien men gruwt van diepe dementie.

Twee bedenkingen hierbij, de eerste klinisch-medisch, de tweede ietwat filosofisch.

Vooreerst vraag ik volle aandacht voor een vitaal onderscheid dat tot hiertoe nauwelijks of slechts terloops gemaakt wordt: er zijn minstens twee soorten diep-dementen, de ellendige en de vrolijke.

De eersten zijn verkrampt, trekken pijngrimassen, stribbelen tegen bij verzorging, weigeren soms voedsel. In het beste geval genieten deze wrakken nu reeds van lijdensverkorting door het nalaten van behandelingen die hun lijdend leven zouden verlengen. Let wel, dit is standaardpraktijk, gewoon goede paternale zorg, ongeacht of de demente patiënt daar een wilsbeschikking over heeft geschreven.

Aan het andere extreem heb je de evident gelukzalige demente die blijk geeft volop te genieten van pisje, poepje, papje. Dit kan een mens zijn die vroeger in alle helderheid euthanasie gevraagd heeft wanneer zij/hij in die toestand zou geraken. Geen arts zou wellicht zo iemand euthanasie willen geven. Niet zozeer omdat artsenwaarden boven de (vroegere) wensen van de patiënt staan, maar precies omdat artsen de huidige waarden van de patiënt moeten dienen. Die zijn namelijk niet meer de waarden die hij/zij aanhing ten tijde van de wilsverklaring voor euthanasie, maar ze bestaan nu in het ten volle genieten van een extreem gekrompen leven. Het is niet meer dezelfde persoon die de wilsverklaring maakte, maar een zeer gereduceerde mens. En artsen en verzorgers hebben niet de persoon van vroeger, maar de persoon van nu als patiënt.

Dit brengt me tot een wat filosofische overweging die het bovenstaande nuanceert.

Voor de meesten van ons zijn niet alle vormen van menselijk leven even beschermwaardig. Hoewel ik het waardenstelsel van de vrolijk-demente persoon wil dienen, denk ik niet dat haar/zijn leven dezelfde beschermwaardigheid geniet als dat van mensen die nog hun verstand hebben. Dit wordt duidelijk als men het einde van het leven met het begin vergelijkt. Na de bevruchting van de eicel neemt de beschermwaardigheid van de mens in wording geleidelijk toe, om vanaf de levensvatbaarheid maximaal te worden (momenteel vanaf 24 weken ontwikkeling).

Geval per geval

Aan het einde van het leven gebeurt het omgekeerde: de beschermwaardigheid neemt dan geleidelijk af. Dit blijkt uit tal van medische geplogenheden waar weinig discussie over bestaat. Voor levensreddende nierdialyse en gewrichtsprothesen geldt dat hoogbejaarden in slechte algemene toestand die behandelingen niet meer krijgen. Gelukkig wordt in ons land geen ijzeren leeftijdsdrempel gehanteerd, maar wordt elke patiënt geval per geval beoordeeld.

Euthanasie bij diepe dementie op grond van wilsverklaring geval per geval bekijken, zo ook denk ik dat de toekomstige consensus zal zijn. De getuigenissen van artsen, familie, verzorgers zullen moeten uitmaken of er sprake is van onomkeerbaar en ‘ondraaglijk’ lijden, dezelfde basisvoorwaarden voor euthanasie van wilsbekwame mensen.

Het leven van de vrolijke demente geniet niet meer een totale, maar een beperkte beschermwaardigheid. Dit geldt ongeacht eventuele vroegere wilsverklaringen inzake euthanasie of weigering van levensverlengende behandelingen. Die wilsverklaringen van de vroeger nog volledig beschermwaardige persoon tellen wel mee in de afweging, maar zijn beperkt afdwingbaar. Dit is omdat de demente persoon een andere mens is geworden, met andere waarden dan die van degene die de wilsverklaring schreef.

Ik probeer het praktisch samen te vatten. De onomkeerbaar lijdende demente met wilsverklaring zal wellicht de in zijn vorig leven gevraagde euthanasie kunnen krijgen, maar niet de vrolijke demente. De lijdende demente persoon zonder wilsverklaring zal men lijdensverlengende behandelingen besparen. De vrolijke demente zal men evenzeer levensverlengende behandelingen besparen die zij/hij als onbegrijpelijke pesterijen zou ervaren.