Voor bedrijven geldt meer dan ooit ‘always think attack'

Hoe groter de bedreiging, hoe aanvallender je moet denken. Het is voor bedrijven en de overheid nu zaak om met durf en zin voor de essentie ‘morgen’ voor te bereiden.

Krav maga is een Israëlische vechttechniek die je optimaal veilig houdt op straat, zonder regels noch scheidsrechter. Het behelst de pure realiteit van een agressieve aanvaller, fair of niet fair speelt geen rol. Het doel van krav maga is veilig thuiskomen, alles doen om het gevecht te vermijden, alert zijn, vroege signalen capteren en wegwezen. Als je niet meer weggeraakt van die agressieveling op straat of rottweiler in het bos en je leven staat op het spel, rest je maar één verdediging: hem aanvallen, ook al maak je objectief gezien weinig kans.

Vechten gebeurt in eerste instantie mentaal. Zolang je aanvaller denkt dat hij wint, doet hij verder. De verdediger moet die psychologie omdraaien door zelf aanvaller te worden, zodat de agressieveling zich aangevallen voelt en afdruipt. Always think attack. Hoe banger je bent, des te aanvallender je moet denken, weliswaar vanuit een goede verdediging - jezelf klein maken en goed indekken. Het garandeert geen zekerheid op succes, maar het biedt wel de beste kans op overleven.

Bezig met cash

In onze bedrijven zijn we vandaag allemaal terecht met cash bezig. Eerst overleven: uit de wurggreep en lucht happen zodat we niet stikken. Neuhaus wordt zwaar getroffen: we hangen af van een actief sociaal leven, toerisme en geschenken. De traditionele omzet krimpt massaal. Er zijn te weinig klanten in de winkel, ook al is hij open.

Nochtans is omzet de beste vorm van cash. Hoe bereiken we mensen die alleen thuiszitten en hunkeren naar paaseitjes? Hoe verbinden we het databestand van onze winkels met thuislevering, zelf afhalen, veilige omzet? Hoe breiden we het databestand uit? Hoe helpen we onze zelfstandige winkeluitbaters met ideeën? Kunnen we bedrijven helpen om hun thuiswerkers te belonen? Welke verpakking kunnen we naar volgend jaar schuiven?

Defensief denken - ‘Koop Belgisch, help ons!’ - is de verkeerde reflex.

Denken, proberen, mislukken, aanpassen, verbeteren, beter slagen in iets. Stap voor stap, centimeter voor centimeter. Hoe ziet onze business er uit vanaf 2021, en laten we tijd vinden om daar vandaag aan te sleutelen. Waar zit de essentie van toegevoegde waarde, kortere processen en vitale jobs? Welke werknemer gaat voluit in crisistijd, wie niet? Denk omzet, businesssysteem, bedrijfscultuur, verschil maken, innovatie. Hoe meer je bedreigd wordt, des te meer always think attack. Nooit zonder cash, jezelf kleiner maken en goed indekken.

Niet klagen over Zalando

Defensief denken - ‘Koop Belgisch, help ons!’ - is de verkeerde reflex. Je moet niet klagen over Zalando, Amazon of Bol.com, maar beter willen zijn. Waarom koopt de consument bij hen? Is hun logistieke keten beter, is hun visie op consumenten scherper? Nu vooral best practices zoeken is de boodschap. Vechten gaat over beter zijn en winnen: klantgerichtheid, innovatie, efficiëntie, snelheid, toegevoegde waarde, bedrijfscultuur. Belgische trots is goed, als het gebaseerd is op ‘Koop Belgisch, we doen het beter!’.

'Always think attack' start in het hoofd. Het biedt geen sluitende garantie - de helling is gigantisch steil - maar het biedt wel de beste kans op slagen.

Ik ben dankbaar voor de overheidsmaatregelen die het bedrijfsleven bijstaan: werkloosheid door overmacht en vereenvoudigde procedures, tijdelijke bescherming tegen schulden, uitgestelde betaaltermijnen voor btw. Ze doen het goed, met minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) als gezicht van rust en baken van gezond verstand.

Kantelpunt

Ik kijk uit naar het kantelpunt waarop ook de overheid mag overgaan van defensie naar ‘always think attack’, en de vraag ‘hoe leg ik het maatschappelijk bestel stil?’ omdraait naar ‘hoe krijg ik het veilig aan de praat?’. De heropstart zal traag en aarzelend zijn, de economische gevolgen grauw. Dit is veel erger dan 2008 omdat de échte economie ditmaal in het hart geraakt wordt en alle landen getroffen zijn.

Het fiscale principe ‘elke opgebrachte euro gelijk belasten’ is juister dan ooit. Nu mag de fiscale bulldozer de koterij platrijden.

Vandaag stellen weinigen de vraag wat dat gaat kosten en wie dat moet betalen - de belastingbetaler uiteraard. De roep voor meer maatschappelijke rechtvaardigheid zal terecht toenemen, maar die mag niet ten koste gaan van ondernemerschap.

Vooral na Covid-19 moeten rust en gezond verstand domineren onder een donkere wolk van crisis en schulden. Nu moet de overheid de samenleving bedenken die meer nadruk legt op economische dynamiek en maatschappelijke rechtvaardigheid: meer toegevoegde waarde, efficiëntere werking, innovatie, hogere koopkracht, activering, goesting.

Het fiscale principe ‘elke opgebrachte euro gelijk belasten’ is juister dan ooit - alle vormen van reële inkomsten moeten gelijk bijdragen. Nu mag de fiscale bulldozer de koterij platrijden, en het basispensioen mag eindelijk voor iedereen gelijk per gewerkt jaar.