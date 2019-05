Voor consumenten maakt Europa het verschil

Tussen al het Vlaams en federaal campagnegeweld door zou je haast vergeten dat ook de Europese verkiezingen voor de deur staan. Laten we het dus ook eens hebben over wat Europa concreet voor consumenten betekent. Een echt debat, op basis van verdiensten en uitdagingen.

Zondag 26 mei stemmen we. De campagnetrein heeft op volle toeren gedraaid, dagelijks kruisten politici in allerhande debatten de degens. Zoals steeds met zeer veel aandacht voor de federale en Vlaamse verkiezingen, voor de Europese helaas net iets minder. Komt Europa toch aan bod, dan gaat het al snel in de richting van discussies over brexit, euroscepticisme en populisme. Geen onbelangrijke thema’s uiteraard, maar het doet de Europese verkiezingen toch wat onrecht aan.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

Want wars van de grote ideologische discussies, gaat Europa bovenal over voor consumenten heel erg concrete, belangrijke zaken. Wanneer we het over consumenten hebben, moeten we het ook over Europa hebben, en omgekeerd. Consumenten zijn immers een essentieel deel van één van Europa’s voornaamste fundamenten: de eengemaakte markt. We shoppen, reizen, telefoneren en investeren. Kortom, consumenten doen de Europese markt mee bloeien. Met als kloppend hart een Europese wetgeving die als een soort veiligheidsnet fungeert doorheen ons dagdagelijks leven. In de supermarkt, op de trein, online,…

Betekent dit dat we Europa op een piëdestal moeten plaatsen, los van iedere kritiek? Helemaal niet

Velen beseffen het niet of willen het niet erkennen, maar het merendeel van onze consumentenbescherming komt in feite vanuit Europa. Dankzij die ‘vermaledijde’ Europese regels leven wij in één van de veiligste plekken ter wereld. Hoge standaarden zorgen ervoor dat het voedsel dat op ons bord belandt en de producten in de winkel veilig zijn. Europese Ecodesign-regels maken huishoudtoestellen zoals wasmachines een pak energiezuiniger. Het is Europa dat zegt dat bij vliegvertragingen consumenten een schadevergoeding moeten krijgen. Het is Europa dat toelaat een online gekocht pakje terug te sturen. En het is Europa dat ervoor zorgt dat we ook in het buitenland met een gerust hart mobiel internet kunnen gebruiken.

Werkelijke verdienste

Dus voor mij geen ideologische discussies over ‘meer of minder Europa’, maar graag een debat over de werkelijke verdienste van de Europese Unie. Dan zal blijken dat Europa voor uw en mijn leven wel degelijk het verschil maakt.

Betekent dit dat we Europa op een piëdestal moeten plaatsen, los van iedere kritiek? Helemaal niet. Het kan beter. Het moet beter. De uitdagingen liegen er niet om.

Toon consumenten dat jullie voor hen het verschil kunnen maken. En hopelijk hoeven we dan binnen vijf jaar die discussie over ‘meer of minder Europa’ niet meer te voeren

Wat te doen met de printers of smartphones die veel te vroeg kapot gaan? Of met de vele complexe en ondoorzichtige voedingslabels, verstopt op de achterkant van een product, waar we al winkelend mee worden geconfronteerd? Meer en meer zorgen hoge prijzen en een tekort aan medicijnen er voor dat mensen geen toegang krijgen tot de medische behandeling die ze nodig hebben. In onze tests ontdekken we regelmatig gevaarlijke chemische bestanddelen in speelgoed of hygiënische producten. En hoe zorgen we er voor dat artificial intelligence werkt voor consumenten, fascinerende nieuwe producten en diensten oplevert, en niet wordt gebruikt om bijvoorbeeld iemand een verzekering te weigeren?