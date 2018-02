Voor technologische revolutie moet je ook in 2018 in China zijn

'Voor de Chinees draait bijna alles om gemak. In de overbevolkte steden met hun files, wachtrijen en lawaai is het leven niet altijd eenvoudig. Het internet en vooral de smartphone hebben dat radicaal veranderd.' © AFP

In het Westen hoor je soms dat we van technologische vooruitgang geen ­concrete resultaten zien die ons leven echt verbeteren. In China is dat ­helemaal anders. Daar ontvangen ­burgers, bedrijven en de overheid ­nieuwe technologie met open armen.

Door Sven Agten. Woont en werkt sinds 2004 in China. In Sjanghai is hij president Asia-Pacific van de Duitse multinational Rheinzink.

We beseffen te weinig dat China een technologische maatschappij is geworden en ons ver voor is in implementering. E-commerce, fintech, deeleconomie of robotisering, in al deze sectoren is China vaak de grootste markt. De reden is simpel: technologie maakt het leven er zienderogen makkelijker en is de oplossing voor een groot aantal sociaaleconomische problemen.

In de extreem competitieve Chinese economie moeten bedrijven massaal inzetten op technologie om zich staande te houden.

Voor de Chinees draait bijna alles om gemak. In de overbevolkte steden met hun files, wachtrijen en lawaai is het leven niet altijd eenvoudig. Het internet en vooral de smartphone hebben dat radicaal veranderd. China is nu een digitale maatschappij, waarin je met een klik op de smartphone werkelijk alles gedaan krijgt: taxi’s of eten bestellen, filmtickets kopen en zitplaatsen reserveren, elektriciteits- en waterrekeningen betalen, geld overschrijven, deelfietsen gebruiken. De 700 miljoen Chinese internetgebruikers kopen jaarlijks zo’n 500 miljoen smartphones. Doordat QR-codes normaal zijn in het straatbeeld is de Chinese markt van mobiele betalingen vijftig keer groter dan de Amerikaanse. China is een bijna cashloze maatschappij geworden.

Het is ook met voorsprong de grootste e-commercemarkt. In alle uithoeken van het land zien consumenten die vroeger verstoken waren van allerhande producten plots een nieuwe wereld opengaan. Alles is nu beschikbaar en vaak binnen een dag thuis geleverd. Zelf vermijd ik supermarkten. Boodschappen doe ik via Hema, de nieuwe supermarktketen van Alibaba die na een online bestelling alles binnen 30 minuten thuis aflevert. Niet verwonderlijk dus dat de beursgenoteerde bedrijven Alibaba en Tencent, echte voorlopers in nieuwe technologieën, beide ongeveer 500 miljard dollar waard zijn.

Vergrijzing en robotisering

Ook de overheid en de bedrijven omarmen in sneltempo technologie om maatschappelijke problemen op te lossen. Het eenkindbeleid dat de bevolkingsgroei onder controle hield, heeft niet alleen tot snel stijgende lonen geleid, maar ook tot massale vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten. Tegen 2050 zal China volgens schattingen 225 miljoen arbeidskrachten minder hebben. Daarom werd het eenkindbeleid in 2016 na bijna veertig jaar afgeschaft.

Robotisering verhelpt een nijpend arbeidstekort en maakt niet noodzakelijk mensen werkloos, zoals in het Westen vaak gevreesd wordt.

Om dit probleem het hoofd te bieden schakelen bedrijven nieuwe technologieën in. Chinese bedrijven automatiseren massaal. Een op de drie robots wereldwijd werd in 2017 in China verkocht. Robotisering verhelpt een nijpend arbeidstekort en maakt niet noodzakelijk mensen werkloos, zoals in het Westen vaak gevreesd wordt.

Een andere oplossing voor de vergrijzing zijn massale overheidsinvesteringen in lifesciences. Nieuwe medische technieken moeten de levensverwachting en gezondheid opkrikken om mensen langer aan het werk te houden.

Grote investeringen in cleantech en hernieuwbare energie maken dat de luchtkwaliteit langzaam verbetert. Tegen 2020 wil China 367 miljard dollar extra investeren in deze sector. Daarmee laat het Europa en de VS ver achter zich.

Drang naar technologie

De Chinese drang naar nieuwe technologieën lijkt niet te stoppen. Elke week stelt een Chinese partner me wel de vraag naar samenwerkingsmogelijkheden met Europese innovatieve of hightechbedrijven. Nu de economie de overschakeling maakt van goedkope Made in China-producten naar kwalitatievere producten en diensten zijn bedrijven massaal op zoek naar alles wat ze een langetermijnvoordeel oplevert.

China is vruchtbare grond voor allerhande innovaties en nieuwe technologieën, die vroeg of laat hun weg vinden naar de rest van de wereld.

Ook de 200 miljoen man sterke Chinese middenklasse is op zoek naar kwaliteit, nu de salarissen en koopkracht de voorbije twintig jaar zo enorm gestegen zijn. In de extreem competitieve Chinese economie moeten bedrijven massaal inzetten op technologie om zich staande te houden. Ook de overheid focust sterk op techinnovatie. China telt 1.600 incubators voor start-ups en er was in 2016 340 miljard dollar beschikbaar voor investeringen in nieuwe technologieën.

De technologische revolutie zal in China in 2018 nog versnellen. Daardoor zal de maatschappij er in sneltempo blijven veranderen. Dat maakt ze vruchtbare grond voor allerhande innovaties en nieuwe technologieën, die vroeg of laat hun weg vinden naar de rest van de wereld.