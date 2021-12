Voorkom met definitieve regeling voor stikstof dat bedrijven vertrekken

Dat zoiets kan, hebben de Nederlanders jammer genoeg al bewezen. Tienduizenden bouwprojecten werden daar lamgelegd nadat een rechter had geoordeeld dat het stikstofbad vol zat en er geen druppel meer bij kon. De economische schade loopt in de miljarden. Ook daar kwamen de boeren op straat.

Uiteindelijk zijn de Nederlandse beleidsmakers gezwicht voor de druk en kozen ze voor een radicale aanpak waarbij niemand gespaard bleef. Automobilisten mogen er nog maar 100 km per uur rijden op de autosnelweg en bedrijven geraken nog maar moeilijk aan een vergunning. Ze moeten eerst stikstofrechten opkopen bij veehouderijen vooraleer ze zelf nog iets mogen uitstoten. Voor de Nederlandse industrie is dat een bijzonder bittere pil vermits ze mee opdraait voor de problemen van een ander.

Landbouwprobleem

Hetzelfde dreigt zich in Vlaanderen voor te doen. Hoe je het ook draait of keert, het stikstofprobleem is hoofdzakelijk een landbouwprobleem. De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan drie kwart van de uitstoot. Stel dat je morgen via een magische vingerknip alle Vlaamse industrie kan wegtoveren, dan zal het stikstofprobleem niet opgelost zijn. Onze Vlaamse industrie levert slechts 4 procent van de bijdrage aan de stikstofdeposities in Vlaanderen.