Vrijheid, blijheid, onduidelijkheid

Kunnen politici voortaan wat meer tijd te steken in de voorbereiding en het studiewerk alvorens een zoveelste recept voor te stellen dat heel wat mensen doet watertanden maar wazig en onzeker blijft? Minder aankondigingspolitiek en meer solide beleidsdaden is de boodschap.

Door Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

Inkomens belasten aan 30 procent en vennootschappen aan 15 procent. Toegegeven, het klinkt mooi. In een land waarin iedereen platbelast wordt, horen de mensen zulke praat natuurlijk graag. Ook ondernemers zullen likkebaarden bij het vooruitzicht van een vennootschapsbelasting van 15 procent.

Maar hoe mooi de woorden van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ook klinken, het blijft toekomstmuziek en verkiezingspraat. Daar is niets mis mee. Politieke partijen moeten op lange termijn denken en mogen gerust kiezers werven. Maar diezelfde politieke partijen en hun ministers moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat pas besliste maatregelen uitgevoerd worden en duidelijk zijn voor iedereen. En net op dat vlak scoort deze federale regering helemaal geen goede punten.

Vennootschapsbelasting

Eind juli zorgde het fameuze Zomerakkoord voor applaus op heel wat banken, ook bij onze organisatie trouwens. Dat de vennootschapsbelasting voor kmo’s zou dalen naar 20 procent was een jarenlange droom die eindelijk uitkwam. Een broodnodige ingreep om onze kmo’s extra slagkracht te geven, trouwens.

Voor ons zou de fiscus die regel om verworpen uitgaven toch te belasten, zelfs wanneer de vennootschap verlies maakt, enkel mogen toepassen als de fiscus de kwade trouw kan bewijzen.

In het voorstel dat in regeringskringen circuleert, zijn de belastingplichtigen te veel overgeleverd aan de willekeur van de controleurs en worden uitgaven verworpen, terwijl de belastingplichtige of diens boekhouder reëel denkt dat het wel om een aftrekbare uitgave gaat.

Kortom, het gaat om een ronduit slechte maatregel. Even erg is echter dat we nu, drie maanden later, nog steeds niet weten of die maatregel daadwerkelijk realiteit wordt en zo ja, wanneer.

Minimumbezoldiging

Een ander voorbeeld dat eveneens het gevolg van het Zomerakkoord en de verlaging van de vennootschapsbelasting is, betreft het optrekken van de minimumbezoldiging van de bedrijfsleider van 36.000 naar 45.000 euro. Wanneer iemand bedrijfsleider is in meerdere vennootschappen dikt die som sterk aan, want elke vennootschap moet 45.000 euro uitkeren aan tenminste één bedrijfsleider. Dat zorgt voor een rem op ondernemers die gedreven en ambitieus verschillende ondernemingen willen opstarten.

Onze oplossing is duidelijk: wanneer een vennootschap de minimumbezoldiging aan één bedrijfsleider heeft betaald in één vennootschap, moet diezelfde bedrijfsleider hiervan worden vrijgesteld in al zijn andere verbonden vennootschappen. Maar ook op dat vlak geldt complete windstilte en weet voorlopig niemand of er per vennootschap telkens 45.000 euro moet worden uitgekeerd. Nochtans scheelt dat voor de vele ondernemers met meerdere vennootschappen een stevige slok op een borrel en zou het niet meer dan fair zijn om te weten of die maatregel in 2018 ingaat of niet.

Onbelast bijverdienen

Dezelfde onduidelijkheid heerst ook nog rond het onbelast bijverdienen. Begin deze week werden er wel lijsten gepubliceerd met de toegestane activiteiten, maar heel wat diensten in het consumer-to-consumer-gedeelte blijven vaag.

Gevolg is dat wij sinds begin deze week tal van ongeruste telefoons en e-mails krijgen van zelfstandigen uit de meest uiteenlopende sectoren. Zij vrezen, zeer terecht overigens, voor oneerlijke concurrentie en het teloorgaan van hun activiteit wanneer zomaar iedereen in hun vakgebied aan de slag mag. Ook in dit dossier kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het vooral het resultaat is van haast en spoed, met als gevolg dat er nog heel wat lacunes opduiken die nadelig zijn voor de zelfstandigen.

Daarom roepen we alle politici op om voortaan wat meer tijd te steken in de voorbereiding en het studiewerk alvorens een zoveelste recept voor te stellen dat heel wat mensen doet watertanden. Dat is trouwens ook in hun voordeel. Minder aankondigingspolitiek en meer solide beleidsdaden zullen het vertrouwen van burgers en ondernemers in de politiek opnieuw doen toenemen. Zelfs al staan we voor twee verkiezingsjaren, moet dat de doelstelling nummer één zijn in de Wetstraat.