Vrouwen moeten ambitieuzer zijn in advocatuur

Er zijn meer vrouwen dan mannen in de advocatuur. Je zou vergeten dat vrouwen 100 jaar geleden niet eens advocaat konden worden. Maar tel eens hoeveel er vennoot worden in een kantoor en de vorige eeuw lijkt plots niet zo veraf. Vrouwen, durf ervoor te blijven gaan.

Het advocatenberoep mag dan vervrouwelijkt zijn, bij de doorstroming naar de top merk je daar niet veel van. Er starten meer vrouwen dan mannen aan de balie, maar het merendeel haakt na zes tot tien jaar af. Bij advocaten ouder dan 35 zien we opnieuw meer mannen. En dat is jammer. Daardoor gaan er goede talenten verloren, en een evenwichtige combinatie van mannen en vrouwen biedt onbetwistbaar een meerwaarde voor wie het beroep van advocaat uitoefent én voor de klant.

Onze kinderen groeien vandaag op in een gelijkere samenleving dan die in ‘On the Basis of Sex’, de must-see Hollywoodfilm die nu in de bioscoop speelt. In dat waargebeurde verhaal wordt Ruth Bader Ginsberg, die uiteindelijk Amerikaans opperrechter werd, aan het begin van haar carrière niet aangenomen op een advocatenkantoor. De argumenten luiden dat de echtgenotes van de vennoten jaloers zouden kunnen worden en dat ze een week tevoren al een zwarte hebben aangenomen. Gelukkig kunnen we nu zeggen dat dat ‘maar een film’ is. Één over het verleden bovendien.

Licht uit

Uiteraard hebben we niets tegen onze mannelijke collega’s en zijn we geen ‘feminazi’s’ omdat we de tendens in de advocatuur signaleren en er verandering in willen brengen. ‘Die met kleine kinderen zijn geen vennotenmateriaal’, ‘je kan maar partner worden als je als laatste het licht op kantoor dooft’, of ‘het lijkt wel een escortebureau met al die vrouwen in één kantoor’ - of we nu dertiger, veertiger of vijftiger zijn, schampere opmerkingen als deze hebben we alle drie al voor de kiezen gekregen. Niets van aantrekken, is onze boodschap.

‘Die met kleine kinderen zijn geen vennotenmateriaal.’

Als je ons vraagt of er nog een opinie nodig is op Internationale Vrouwendag die in het bijzonder vrouwen aanmoedigt om hun dromen na te streven, zeggen we volmondig ja.

We vertrekken nog te vaak van de verkeerde premisse: vrouwen geloven dat zij later het grootste stuk van de zorg voor het gezin zullen dragen. Daarnaast zijn zowel mannen als vrouwen ervan overtuigd dat ze op dezelfde manier behandeld worden. Beiden geloven oprecht dat er al gelijkheid is. Dat komt aan bod in ‘Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen. Over gendergelijkheid in de professionele loopbaan’, het boek van onze confrater Dirk Van Gerven, die het mooi verwoordt: ‘Vrouwen en mannen hebben recht op een gelijke behandeling in de mate dat ze gelijk zijn, maar ook op een ongelijke behandeling in de mate dat ze ongelijk zijn.’

Mannen en vrouwen zijn inderdaad niet gelijk. Ze zijn gelijkwaardig. Zoals de ene man verschilt van de andere, speelt dat ook op het niveau van de geslachten. Dat maakt het debat net interessant en noodzakelijk. Beide seksen hebben elkaar nodig om de beste dienstverlening te verschaffen. Een mannenbataljon of vrouwenleger alleen haalt het niet in de diverse wereld vandaag.

Twee carrières

Los daarvan zien we ook nieuwe uitdagingen waar vrouwen en mannen mee worstelen: wat als ze beiden carrière willen maken, of wat met een éénoudergezin?

Het begint met een visie. Glasheldere afspraken met - in de eerste plaats - jezelf, je partner thuis en je kantoor. Spreek je ambitie uit en speel open kaart. Maak het duidelijk als je een carrière nastreeft en ook kinderen wilt. Delegeer en besteed uit waar het kan. Vaak houden vrouwen zich in uit schrik om de sprong te wagen of omdat ze te perfectionistisch zijn. Soms werken ze te weinig aan hun eigen pr en gaan ze meer voor het team dan voor zichzelf.

Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Ze zijn gelijkwaardig.

Vrouwen moeten durven. Wagen ze de sprong niet: prima, zolang dat een bewuste keuze is. Onze kernboodschap aan vrouwen is ‘make up your mind’ en ga daar consequent voor. Of je nu man of vrouw bent, durf voor je carrière te gaan. Wees bereid voor ‘the extra mile’ te gaan. Communiceer duidelijk wat je wilt op kantoor en op het thuisfront. En besef dat perfectionisme niet bestaat, maar iets is dat we onszelf wijsmaken. Niemand is superman, of beter, superwoman.