Waar blijft de Vlaamse Zwift?...

Zondag wordt een hoogdag voor het wielrennen, maar ook voor onze mediabedrijven. Wereldwijd erkende expertise in het in beeld brengen van sport komt er niet zomaar. We moeten nu die koppositie versterken en behouden.

Dit weekend bereikt de wielergekte in ons land een absoluut hoogtepunt. 100 jaar nadat de Zweed Gunnar Sköld zich in Kopenhagen mocht kronen tot de allereerste wereldkampioen op de weg wordt er zondag opnieuw geschiedenis geschreven. In Leuven, Vlaanderen. Waar de koers thuiskomt.

Wie rijdt er straks na 267,7 kilometer als eerste over de streep op de Geldenaaksevest in Leuven? Geschat wordt dat meer dan 300 miljoen kijkers het zondag samen met ons zullen mee volgen.

Wie er straks ook demarreert op de Smeysberg of weet weg te rijden in de kronkelende Leuvense straten, het zal haarscherp in beeld gebracht worden.

Wat er zondag in Leuven staat te gebeuren is niet alleen een hoogdag voor het wielrennen, het is evenzeer een hoogdag voor onze mediasector. We mogen terecht fier zijn op de positie die onze mediabedrijven hebben veroverd in de sportwereld. Hier wellicht zondag geen Noorse toestanden toen we in 2017 in volle WK-finale het beeld zagen wegvallen en pas op het allerlaatste moment Peter Sagan zijn derde WK-titel zagen grijpen in de spurt. Wie er straks ook demarreert op de Smeysberg of weet weg te rijden in de kronkelende Leuvense straten, het zal haarscherp in beeld gebracht worden. Van dat vakmanschap mochten we trouwens de afgelopen week al proeven tijdens de tijdritten: de Damse Vaart en het Brugse Zand hebben nooit zo mooi geblonken op televisie.

De essentie De auteur

Benjamin Dalle is Vlaams minister van Media (CD&V).

De kwestie

Onze mediabedrijven staan op kop met hun expertise voor het in beeld brengen van sport.

Het voorstel

Ook buitenlandse bedrijven staan niet stil. Het komt er nu op aan om onze koppositie te versterken en te behouden.

Onze expertise wordt wereldwijd erkend. Niet voor niets waren bedrijven zoals Alfacam, DZine, EVS, Newtec, Outside Broadcast en Videohouse (vandaag EMG) hofleverancier tijdens de Olympische Spelen in Peking. De VRT werd ingeschakeld om de marathon, het wielrennen, snelwandelen en de triatlon in beeld te brengen. Voor een klein land is dat een ongelofelijke prestatie.

Jarenlang werken

Die koppositie komt er niet zomaar. Het is de vrucht van jarenlang investeren, innoveren en samenwerking binnen ons eigen media-ecosysteem. Samenwerking die ervoor zorgt dat we als Belgische mediaploeg bijna onklopbaar zijn. Om die koppositie te behouden en een nieuwe generatie sportliefhebbers aan te trekken zullen er de komende jaren wel sterke keuzes moeten gemaakt worden. Die keuzes moeten radicaal de digitale kaart trekken.

Net zoals in elke sector zorgt doorgedreven digitalisering en het steeds groter belang van data ook voor stevige disruptie in de sportsector en de mediaverslaggeving. Een bedrijf als Zwift, een online spelomgeving voor indoortrainers, is in geen tijd uitgegroeid tot een grote speler in de sportwereld. Dat hoeft niet te verwonderen: de grenzen tussen virtueel en ‘echt’ sporten vervagen steeds meer. De coronacrisis heeft deze evolutie nog versneld. Getuige het succes van de ‘virtuele’ Ronde van Vlaanderen in het voorjaar van vorig jaar, toch 600.000 kijkers.

De komende jaren moeten sterke keuzes gemaakt worden. Die moeten radicaal de digitale kaart trekken.

Rond dit soort van toepassingen zijn in Vlaanderen al veel bedrijven en start-ups actief. Maar het zou naïef zijn om te denken dat we hier alleen in staan. Dit zal alleen versneld worden door de opkomst van 5G. Die trein mogen we ook in Vlaanderen niet missen. Net daarom staat media-innovatie ook centraal in het relanceplan van de Vlaamse regering. We trekken 35 miljoen uit, onder meer om projecten te stimuleren en te ondersteunen die hiervan werk maken. De know-how en het talent zijn hier aanwezig. Onderzoeksinstellingen zoals imec en universiteiten behoren tot de wereldtop. We moeten absoluut vermijden dat die kennis wegvloeit en gevaloriseerd wordt in het buitenland door sterke bedrijven daar.

Jongeren

Daarnaast zal ook de manier waarop we naar wedstrijden of sport kijken radicaal veranderen. Die verandering is al ingezet. De populariteit van apps en sociale media neemt exponentieel toe. Uit cijfers die VUB-onderzoeker Jonathan Hendrickx verzamelde, blijkt dat het populaire jongerenkanaal NWS.NWS.NWS van de VRT tijdens de sportzomer (11 juni - 8 augustus) 7,5 miljoen interacties genereerde op sociale media. Dat is bijna anderhalve reactie per seconde. Het toont aan dat jongeren op een andere manier sportwedstrijden beleven. Interactie en beleving staan centraal.