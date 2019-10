Waar blijft de bemanning voor dit stuurloze schip?

Na de verkiezingen van 26 mei pleitte ik voor een snelle federale regeringsvorming en geen herhaling van de 541 dagen van 2010-2011. Ik draaide de cijfers om en hoopte op 145 dagen. Die deadline loopt vandaag af en het lijkt erop dat we nergens staan, hoewel de twee grootste partijen aan zet zijn.

De oorzaken van de nu al lange regeringsvorming zijn legio: de opmars van meer extreme standpunten in het noorden en het zuiden van het land, de verkiezingsnederlaag van de traditionele partijen - die al dan niet op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter - en de regionale regeringsvormingen. Ik had gehoopt dat het een pak sneller zou gaan. Waarom juist? Wel, het politieke landschap mag dan veranderd zijn, de uitdagingen van voor 26 mei zijn dat niet. Bovendien hangt de internationale context, met eventueel een harde brexit, de unilaterale handelspolitiek van VS-president Trump en een groeivertraging in Duitsland, als het zwaard van Damocles boven ons hoofd.

De volgende federale regering moet zich beperken tot een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen. Opnieuw een regeerakkoord uitschrijven waar elk woord tig keer wordt omgedraaid, is vragen om in het vizier te komen van de internationale markten. Dat kunnen we missen als kiespijn.

In de eerste plaats is en blijft de arbeidsmarkt de alfa en de omega om de werkzaamheidsgraad voor het hele land op te krikken van 70 naar 75 procent. Enkel een ambitieus arbeidsmarktbeleid kan ervoor zorgen dat Vlaanderen en Wallonië, die streven naar een stijging van de werkzaamheidsgraad met 5 procentpunten, hun doelstelling halen. Bovendien komen we alleen zo tot een sterkere financiering van onze sociale zekerheid in combinatie met het efficiënter inzetten van de schaarse middelen. Pas dan is een pensioen van 1.500 euro een financierbare en op termijn houdbare doelstelling. Daarvoor moeten we meer mensen langer aan het werk houden en de tweede en derde pensioenpijler versterken.

Investeringen

Naast de arbeidsmarkt blijft de fileproblematiek in ons land hemeltergend. Een coherent mobiliteitsbeleid moet mogelijk gemaakt worden via een interfederaal mobiliteitsplan. Voorts wordt ook het energiebeleid van de komende jaren voor binnenlandse en buitenlandse ondernemingen een belangrijke incentive om meer te investeren. Zij hebben dan ook nood aan zekerheid. Een beleid dat een evenwicht vindt tussen bevoorradingszekerheid, competitieve prijzen en het naleven van onze milieuverbintenissen moet dan ook het doel zijn. Beide domeinen zijn bovendien cruciaal om de economische groei op te krikken. Dat is mogelijk via productieve investeringen.

Boris

Om de nakende brexit het hoofd te bieden, moet er - à la guerre comme à la guerre - een brexitmanager worden aangesteld. Die crisismanager moet de brexit op de voet volgen en de nodige bevoegdheden krijgen om adequaat te reageren op bepaalde Britse beslissingen. Met Boris ‘I’d rather die in a ditch than ask for brexit delay’ Johnson kan werkelijk alles uit de bus komen.

Een sociaaleconomische hervormingsagenda gaat niet samen met een staatshervorming. Het verleden heeft dit tot overmaat van ramp al aangetoond. In plaats van dat iedereen in zijn eigen hoekje nadenkt over een nieuwe staatsstructuur en vervolgens ‘oplossingen’ propageert die ‘inbuvable’ zijn voor de andere partijen, is een gezamenlijke denkoefening over een efficiëntere werking van onze instellingen nuttig. Efficiënt betekent dat er bevoegdheden gesplitst kunnen worden, maar veronderstelt ook openheid voor het omgekeerde. Zo kun je in 2024 een blauwdruk op tafel leggen in plaats van vanaf nul te beginnen. De tijd en de plaats van dat debat doen er weinig toe, zolang het er maar komt.