Waar blijft de morele verontwaardiging over de zaak-Nyrstar?...

Terwijl Trafigura Nyrstar, een parel aan onze industriële kroon, leegrooft en inlijft, staat iedereen erbij en kijkt ernaar.

De ondernemingsrechtbank van Turnhout velt dinsdag een tussenvonnis in een geding dat een groep minderheidsaandeelhouders heeft aangespannen tegen de zinkverwerker Nyrstar en zijn meerderheidsaandeelhouder Trafigura. De rechtbank moet beslissen of ze de zaak ten gronde kan behandelen, dan wel of ze de argumentatie van Trafigura volgt dat de rechtbank onbevoegd is.

Laat niet toe dat onze economie en bedrijven in de handen vallen van mensen en instellingen met een bedenkelijke reputatie.

Trafigura nam in 2015 een minderheidsbelang in Nyrstar. De wereldwijde grondstoffentrader gebruikt dat sindsdien voor een perfide koekoeksstrategie. Hij plaatst zijn mannetjes op belangrijke posities en slaagt erin beslissingen te beïnvloeden die tegen de belangen van Nyrstar ingaan en die van Trafigura dienen. Ze dwingen Nyrstar NV tot commerciële overeenkomsten en schuldobligaties die alleen in het belang van Trafigura zijn. Mijnen worden verkocht tegen prijzen die ver beneden hun marktwaarde liggen, waarbij later blijkt dat enkelen ervan indirect weer Trafigura ten goede komen.

Herman De Bode is ex-topman van McKinsey Benelux.

Trafigura rooft Nyrstar, een parel aan de Belgische industriële kroon, leeg, zonder dat iemand ingrijpt. Het is tijd dat we herdenken waar we voor staan en hoe we onze staat en onze instellingen opnieuw kunnen doen werken.

Trafigura holt Nyrstar langzaam uit. In 2019 lokte het een volledig voorkombare liquiditeitscrisis uit door voor minimaal 400 miljoen euro toegezegde voorafbetalingen en kredietfaciliteiten in te houden die het bedrijf zouden gered hebben. Dat geeft Trafigura kans als een ‘witte ridder’ Nyrstar te hulp te komen met nieuwe wurgkredieten. Door handig oneigenlijk gebruik te maken van een herstructureringsmechanisme naar Brits recht krijgt het via een lege vennootschap in het VK voor een habbekrats 98 procent van Nyrstar in handen.

Een grote groep Belgische minderheidsaandeelhouders liet het daar niet bij en spande op eigen kosten rechtszaken aan tegen de raad van bestuur van Nyrstar NV en Trafigura. Maar hun strijd is er een van David tegen Goliath. Trafigura is niet alleen een machtige trader, het is ook een bedrijf dat er de kantjes van af loopt. Zodra zaken aan de oppervlakte dreigen te komen, laat het zich omringen door een leger experten en zakenadvocaten om een veroordeling te ontlopen. Trafigura is wereldwijd betrokken in meerdere rechtszaken. In Nederland is het bedrijf veroordeeld, in Brazilië en China wordt het verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. In weerwil van de Europese sancties tegen Rusland voor de inval in Oekraïne behield Trafigura tot voor kort goede banden met Russische banken en bedrijven van oligarchen uit de kring rond president Vladimir Poetin.

De minderheidsaandeelhouders hebben te maken met een geduchte tegenstander. Maar ze staan alleen in hun strijd. Waar blijft de publieke morele verontwaardiging over deze zaak? Een bedrijf overtreedt flagrant de governanceregels en zijn fiduciaire plichten om een parel aan de Belgische industriële kroon leeg te roven en in te lijven, terwijl iedereen erbij staat en ernaar kijkt. Laten we hopen dat dat door een gebrek aan feitenkennis is.

Dat geldt niet voor de FSMA, die geacht wordt te waken over de belangen van alle aandeelhouders, en dus vooral van de minderheidsaandeelhouders. De financiële waakhond opende meer dan twee jaar geleden een onderzoek en heeft toegang tot een klokkenluider: de vroegere interne hoofdauditor van Nyrstar NV. Tot op heden zwijgt de FSMA.

Heeft de waakhond er belang bij zich te verstoppen? Dreigt hij een belangenconflict te hebben? Wat als blijkt dat de FSMA niet toegewijd gehandeld heeft? Is het niet tijd de aanbevelingen van de Europese toezichthouder ESMA toe te passen, die stellen dat het tijd is voor meer governance bij de toezichthouder?

Dit is de grootste hold-up uit de Belgische industriële geschiedenis. Wordt het niet stilaan tijd dat de Belgische samenleving geïnformeerd wordt over de voorlopige of definitieve conclusies van de FSMA?

Dit is de grootste hold-up uit de Belgische industriële geschiedenis, waarbij - ook buiten de minderheidsaandeelhouders die de zaak hebben aangespannen - talrijke Belgische investeerders betrokken zijn. Wordt het niet stilaan tijd dat de samenleving geïnformeerd wordt over de voorlopige of definitieve conclusies van de FSMA? En wordt het geen tijd dat andere instellingen en individuen hun verantwoordelijkheid opnemen, ethisch leiderschap tonen en niet laten tornen aan onze waarden en morele normen? Waar blijft de politiek? En het bedrijfsleven? Het is tijd dat onze instellingen tonen wat ze weten en waar ze voor staan. Laat justitie haar werk doen. Laat niet toe dat onze economie en bedrijven in handen vallen van mensen en instellingen met een bedenkelijke reputatie.