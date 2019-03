Waarom ik opnieuw van bank verander

Mijn spaargeld is er veilig en de service is niet slecht. Maar Deutsche Bank combineert zowat alles wat ziek is in de Europese banksector. En daarom ga ik weg.

De voorbije maanden werd het plan voorbereid om de grootste twee private Duitse banken - Deutsche Bank en Commerzbank - te fuseren. Zo willen de Duitsers de tweede Europese bank worden, na BNP Paribas. Too big to fail dus. Daarom is het tijd om mijn rekeningen bij Deutsche Bank af te sluiten. Tijd ook om mijn vergissing uit het verleden recht te zetten en te kiezen voor een kleine, veilige, Belgische, familiale spaarbank die wel lessen heeft getrokken uit de bankencrisis.

Schermvullende weergave ©Thierry du Bois

Ik ga niet weg bij Deutsche Bank om-dat mijn spaargeld er niet veilig zou zijn. De Duitse spaargarantie is wellicht de betrouwbaarste van Europa. Ik ga ook niet weg omdat de service slecht zou zijn, al loopt Deutsche Bank stevig achter in betaaltechnologie en gaat het investeringsadvies - zoals bijna overal - niet verder dan gewichtige verkooppraatjes.

Ik ga weg omdat Deutsche Bank foute boel is. Ze combineert zowat alles wat ziek is in de Europese banksector: een hang naar gigantisme - om het met de woorden van de econoom Geert Noels te zeggen - en een afkeer van transparantie. De voorbije jaren werd de bank meermaals veroordeeld en beboet voor betrokkenheid bij witwasschandalen, koersmanipulatie en het omzeilen van sancties. De antiwitwasverantwoordelijke van Deutsche Bank weigerde in het Europees Parlement zelfs duidelijkheid te geven over de mogelijke betrokkenheid bij het schandaal rond Danske Bank.

Als genoeg mensen de stap zetten, wordt het ‘people over money’.

En niet alleen is Deutsche Bank een typische verstrengeling van een spaar- en investeringsbank, ze is bovendien een zombiebank die alleen met impliciete garantie van de (Duitse) staat overeind blijft. Het topmanagement waant zich Champions League, maar zijn grootheidswaanzin heeft de bank telkens dichter bij de afgrond gebracht.

Waar hebben we dat nog gehoord? Juist, bij Fortis, mijn vorige bank. Ik vertrok er in 2007, in de gloriedagen voor de crash. Nadat ik had gelezen hoe de overname van ABN Amro zou worden gefinancierd, heb ik mijn rekeningen gesloten. Fortis zou 24 miljard euro betalen, waarvan - als ik me goed herinner - een kleine helft cash en de rest nog te zoeken. 12 miljard in cash! Daarom betaalden we dus 25 euro beheers- en kaartkosten per jaar. En daarom was de rente aan de lage kant.

Gemakzucht

De Fortis-spaarder werd geschoren terwijl hij stil bleef zitten en het Fortis-management ging intussen met de cash shoppen in Europa. Ik besloot over te stappen naar een bank die geen kosten aanrekent voor het hebben van een rekening en vooral digitaal werkt. Zo kwam ik bij Deutsche Bank terecht. Een Belgische dochter van een grote Duitse bank, het had ook iets lekker Europees.

En nu sta ik dus weer op hetzelfde punt. Ik heb in 2007 een verkeerde keuze gemaakt. Ik had al lang van bank moeten veranderen, net zoals ik geregeld van energieleverancier wissel. Ook op de bankenmarkt geldt het devies: durf te veranderen. Beter intense competitie voor beweeglijke klanten tussen een grote groep kleine spelers dan de markt overlaten aan enkele giganten waar iedereen uit gemakzucht bij blijft.

Van bank veranderen is een onderschat voorrecht van de consument in de Europese interne bankenmarkt.

Alleen is eerlijke competitie tussen kleine, veilige spelers met spaarders die vlot van bank veranderen verre van gegarandeerd. Vorig jaar switchten 70.000 mensen, een record. Maar dat is niet eens 1 procent van het aantal rekeninghouders.

De sector neigt telkens weer naar grotere spelers en ook de regulatoren houden het liever overzichtelijk. Toen Luc Coene als gouverneur van de Nationale Bank en banktoezichthouder-in-chief oordeelde dat er een Belgische grootbank te veel was, kroop ik in de pen: regulatoren moeten voor keuze tussen veilige banken zorgen, niet zelf het bankenlandschap willen organiseren voor hun eigen gemak. En ook politici vallen al te gemakkelijk voor het nationalekampioenendiscours, zoals nu ook weer de Duitse regering.

De Nederlandse historicus Rutger Bregman, die in Davos de superrijken de oren waste over de belastingen die ze niet betalen, lanceerde vorig jaar de Ik Stap Over Van Bank Week. Ook in België kunnen we zo’n actie gebruiken. Van bank veranderen is een onderschat voorrecht van de consument in de Europese interne bankenmarkt. Als genoeg consumenten de stap zetten, wordt het een krachtige beweging die de banken bij de les houdt. Dan wordt het ‘people over money’.