Washington Consensus 2.0 luidt nieuw tijdperk van conflict in...

President Joe Biden steunt zijn buitenlands beleid op de belangen van de Amerikaanse middenklasse, wat onvermijdelijk tot economische conflicten zal leiden.

Tijdens de G7-top dit weekend in de Japanse stad Hiroshima zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de rijkste zeven industrielanden zich opnieuw toeleggen op hoe je het best de eenheid kan bewaren tegenover een revanchistisch Rusland en een steeds agressiever China. Gastheer Fumio Kishida, de Japanse premier, stelde eerder al dat er geen ‘Europa’ of ‘Azië’ bestaat als het gaat om regels voor vrede, en dat het risico op oorlog over Taiwan even hoog is als in Oekraïne.

Maar ondanks de vastberadenheid van de G7-leiders om samen de provocaties van de revisionistische machten aan te pakken, worstelen Europa en Japan ook met de realiteit van Joe Bidens fameuze 'buitenlandbeleid voor de Amerikaanse middenklasse'. Jake Sullivan, Bidens nationale veiligheidsadviseur, zette die visie enkele weken geleden uiteen in een opmerkelijke speech aan de gerenommeerde Brookings-denktank, de buur van de Johns Hopkins-universiteit op Massachusetts Avenue in Washington D.C.

Die economische visie, Washington Consensus 2.0, probeert bewonderenswaardig de synthese te maken van wat de voorbije decennia is misgelopen. De nieuwe reeks principes breekt kordaat met de oude vrijemarkt- en vrijhandelsconsensus. Ze houdt een veel grotere rol voor de Amerikaanse overheid in voor het voeren van een industriële politiek, het terugbrengen van banen in de productie en de nijverheid, en het beschermen van gevoelige technologieën die de nationale veiligheid kunnen bedreigen.

Volgens Sullivan is de nieuwe consensus noodzakelijk om de fouten in de naoorlogse economische orde te corrigeren. Dat liberale internationale systeem - geschraagd door cordiaal Amerikaans leiderschap in internationale instellingen zoals de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie - was gebaseerd op universele regels voor elk land dat er deel van wilde uitmaken. Omdat de Verenigde Staten de regels hadden geschreven, werden zij er ook beter van - verlichtend zelfbelang. Maar vooral kleinere landen hadden er baat bij.

Toen China en Rusland toetraden, veegden die echter vaak hun voeten aan de regels. Dat had serieuze gevolgen voor westerse economieën, waar de middenklasse het gelag moest betalen. De opwarming van de aarde kostte al veel levens, de pandemie legde de kwetsbaarheid van onze toeleveringsketens bloot, en de Russische invasie in Oekraïne benadrukte nog maar eens de risico’s van een te grote onderlinge afhankelijkheid, stelt Sullivan.

Het nieuwe Amerikaanse beleid is in wezen een geopolitiek nulsomspel.

De nieuwe Amerikaanse wetten voor het upgraden van binnenlandse infrastructuur - de Inflation Reduction Act (IRA) die de energietransitie moet sturen en de Chips Act die het binnenlands produceren van semiconductoren moet aanmoedigen - zijn het antwoord van de regering-Biden. Daarbij horen stevige Buy American-clausules. Het lijdt geen twijfel dat Europese en Aziatische bondgenoten sceptisch, zelfs gealarmeerd, zijn over de impact van zo'n Amerikaans beleid dat zij als fundamenteel protectionistisch beschouwen.

Het is in wezen een geopolitiek nulsomspel: ik win, jij verliest. Het duwt Europa in de richting van strategische autonomie. En het dwingt de Aziatische landen ertoe een middenkoers te varen tussen de nieuwe waarden en principes van de VS en de blijvende druk en aantrekkingskracht van een groeiende Chinese economie.

Op de knieën bedelen

Ook voor ontwikkelingslanden en groeimarkten in het Zuiden van de wereld valt weinig te winnen in zo’n spel. Als het op industrieel beleid aankomt, kunnen alleen rijke landen met grote interne markten meedoen.

Adam Posen, de scherpzinnige voorzitter van het Peterson Institute for International Economics, nog een buur van Johns Hopkins, stelde eerder al dat alleen China mee kan wedijveren als de VS en de Europese Unie onderling akkoord gaan om hun nieuwe industrieën zwaar te subsidiëren. Volgens Posen is de boodschap aan de rest van de wereld: 'Jullie ambities voor ontwikkeling en groei doen er niet toe.'

Washington Consensus 2.0 is slim vanuit een binnenlands politiek standpunt, maar is economisch verre van optimaal.

Het dwingt landen als India, Indonesië en Brazilië ertoe bij de VS, de EU en China op de knieën te gaan bedelen om toegang te verzekeren tot hun markten. Het hoeft dus niemand te verbazen dat de niet-westerse ‘rest’ van de wereld niet warmloopt om de westerse sancties tegen Rusland te steunen. Zij ondervinden alleen voedselschaarste en hogere energieprijzen als gevolg van die sancties. De tol voor hun inwoners is simpelweg te hoog, ook al zou hun sympathie eerder bij het Oekraïense volk liggen.

Kortom, Washington Consensus 2.0 is slim vanuit een binnenlands politiek standpunt, maar is economisch verre van optimaal. Het valt ook te betwijfelen of de IRA de prijzen effectief naar beneden kan krijgen in de VS als de wet gebaseerd is op een Buy American-statuut dat per definitie duurder zal uitvallen dan ingevoerde producten. De nieuwe consensus verhoogt ook de kans op conflict in de wereld, want hij creëert eerder gesloten economische blokken die elkaar zwaar zullen beconcurreren en de economische dialoog bemoeilijken.