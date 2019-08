Wat Belgisch surrealisme is nodig voor innovatieve geneesmiddelen

In vergelijking met Duitsers hebben Belgen toegang tot 40 procent minder geneesmiddelen, waarvoor ze nog steeds 3 keer langer moeten wachten. Met weinig perspectief op terugbetaling, zal onze dynamische biotech-scène op termijn verhongeren, en daarmee de toegang van Belgische patiënten tot de meest innovatieve geneesmiddelen in ontwikkeling in het gedrang komen.

In de kunst wordt België internationaal erkend als het land van het surrealisme, waar realiteit en dromen met elkaar verweven zijn om een nieuw perspectief op de wereld te bieden. Biotech is een andere Belgische specialiteit en een belangrijk historisch exportproduct. Met meer dan 3,6 miljard euro was 2018 een absoluut recordjaar voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) door biofarmaceutische bedrijven. Dit vertaalt zich in een exportwaarde van 43 miljard euro, 11 procentvan het totaal, en een positieve handelsbalans van 6 miljard euro, een pak meer dan het RIZIV aan geneesmiddelen terugbetaalt. De industrie levert met andere woorden een nettobijdrage aan de Belgische samenleving. In de wetenschap, als in de kunst, hebben Belgen bewezen groots te kunnen dromen.

Het legendarische Belgische surrealisme dreigt echter in een illusie te vervellen. Hoewel we alles goed deden om onderzoek en ontwikkeling in de meest geavanceerde domeinen van de geneeskunde te stimuleren, heeft de Belgische biotech het steeds moeilijker deze innovaties ook tot bij de patiënt te krijgen. En dat is een probleem. In vergelijking met Duitsers hebben Belgen toegang tot 40procent minder geneesmiddelen, waarvoor ze nog steeds 3 keer langer moeten wachten - ondanks de aanzienlijke inspanningen die Minister De Block onder meer voor geneesmiddelen voor kinderen doorvoerde.

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste hebben een aantal bedrijven zich in het verleden onkies gedragen en een sluier van achterdocht over de sector geworpen. Ten tweede richten geneesmiddelen zich steeds vaker op zeer kleine patiëntengroepen met een specifiek genetisch profiel. Dit betekent dat O&O complexer wordt, terwijl de investering moet worden terugverdiend op een veel kleinere groep patiënten gedurende een kortere periode. Dit vertaalt zich in meer gecompliceerde vergoedingsdossiers - die meer tijd en expertise vergen - en hogere prijzen - waarvoor langere onderhandelingen met de overheid nodig zijn. Ten derde beoordelen we de technologieën van morgen met de instrumenten van gisteren. Hoe waardeer je bijvoorbeeld de laatste cel- en gentherapieën waarvan de onmiddellijke budgetimpact navenant is en de resultaten op lange termijn onzeker, maar die mogelijks ook levensreddend zijn?

België zou zich internationaal moeten positioneren als het laboratorium voor innovatieve terugbetalingsmodellen van Europa voor baanbrekende geneesmiddelen.

We vrezen dat zo’n inconsistente houding, die zweeft tussen een visionair investeringsbeleid enerzijds en een moeilijk toegangsbeleid anderzijds, uiteindelijk zijn tol zal eisen zodra zeer innovatieve Belgische bedrijven niet langer bereid zullen zijn om hun baanbrekende geneesmiddelen in hun eigen land aan te bieden.

Juist omdat we trots zijn op het levendige biofarmaceutische ecosysteem van dit land, is het tijd om enkele van haar ontwerpfouten aan te pakken. Met weinig perspectief op terugbetaling, zal onze dynamische biotech-scène op termijn verhongeren, en daarmee de toegang van Belgische patiënten tot de meest innovatieve geneesmiddelen in ontwikkeling in het gedrang komen. De komende politieke onderhandelingsperiode biedt de mogelijkheid om deze uitdagingen aan te gaan, voort te bouwen op de vele Belgische troeven en op de even talrijke als veelbelovende beleidsinitiatieven.

Toekomstig beleid

De biofarmaceutische sector moet bereid zijn haar fouten toe te geven en blijven investeren in de ontwikkeling van levensreddende doorbraakgeneesmiddelen voor patiënten. Daarnaast moet het beleidsmakers voeden met doordachte beleidsvoorstellen. Ons plan is drievoudig: 1. De methodologie en doelstellingen die werden gebruikt voor het eerste succesvolle Toekomstpact van Minister De Block en de aanbevelingen van het Strategische Investeringspact van Premier Michel moeten als inspiratie dienen voor toekomstige farmaceutische beleidsvorming, inclusief extra investeringen in overheidsadministraties (zoals in gegevensinfrastructuur en bijkomend personeel). 2. De uitstekende pilootprojecten met betrekking tot versnelde toegang moeten worden verbreed en verder uitgewerkt. België zou zich internationaal moeten positioneren als het laboratorium voor innovatieve terugbetalingsmodellen van Europa voor baanbrekende geneesmiddelen. 3. Wetenschap en beleid moeten nog verder uit elkaar groeien: zij die vergoedingsdossiers op hun wetenschappelijke merite moeten beoordelen, kunnen niet tegelijkertijd als budgethouder en onderhandelaar optreden - dit staat een professionele evaluatie en een contradictorisch wetenschappelijk debat in de weg.

'Een surrealist zijn', schreef de meester René Magritte, 'betekent alles wat je ooit gedacht en gezien hebt negeren om te kunnen zien wat nooit geweest is'. Als België avant-garde wil blijven in biofarmaceutica, hebben we een dosis van dat oude recept nodig: een houding waarin dromen wortel schieten in de realiteit en werkelijkheid worden dankzij onze beleidscreativiteit en wetenschappelijke excellentie. De patiënt zal er wel bij varen als we onszelf een shot Belgisch surrealisme voorschrijven.