Wat er ook gebeurt, het logistieke brexit-onheil is geschied

Vandaag stemt het Britse parlement over het brexit-akkoord. Zelfs met een akkoord krijgt de industriële productie een terugslag. De voorraden in het Verenigd Koninkrijk nemen drastisch toe. Dit kan de logistieke ketens mogelijk voor lange tijd verstoren. Bij een ‘no deal’ is de ravage nog groter.

Door Robert Boute, Marc Lambrecht en Maxi Udenio. Zij zijn respectievelijk professor, emeritus professor en professor aan het Center for Operations management van de KU Leuven

Bloomberg meldde vorige week dat bedrijven in het VK een recordstijging van de voorraad rapporteerden, de productie-index van december 2018 was het hoogst sinds zes maanden. Vooral in de voedingssector is de stijging buiten proportie. In dit verband is de bijdrage in The Guardian van onze collega’s Alan McKinnon en Jan Fransoo sprekend. Onze ervaringen bevestigen dit fenomeen.

We zullen de negatieve gevolgen in de toekomst op onze industriële output moeten dragen

Een yoghurtbedrijf in Wales getuigt van 3 tot 6 maand extra voorraad met opblaasbare opslagplaatsen, overgevlogen uit China. Van onze eigen diepvriesproducenten vernemen we dat de beschikbare (vries)opslagcapaciteit volledig bezet is. Die toename doet zich ook voor in andere sectoren, zoals de machinebouw. Zo meldt Rolls-Royce een verhoogde voorraadopbouw van componenten voor vliegtuigmotoren.

Tekorten en prijsstijgingen

Wat is er aan de hand? De sterke voorraadopbouw in de aanloop naar de brexit vindt zijn oorsprong in twee factoren. Vooreerst is er de vrees voor tekorten, vooral in voeding en farmaceutische producten. Consumenten en producenten reageren hierop door overdreven te bestellen (dit wordt aangeduid met de term ‘shortage gaming’). Een tweede factor in het brexit-verhaal is de anticipatie op mogelijke prijsstijgingen en belemmeringen in de toevoerketens (‘forward buying’). Men vreest niet alleen hogere invoertarieven, maar ook gigantische problemen met douaneformaliteiten en knelpunten in toevoerhavens. De stresstest met tientallen vrachtwagens in Dover vorige week spreekt hierbij boekdelen.

De voorraadopbouw van vandaag kan zich vertalen in een grote dip in industriële productie in de komende maanden tot jaren

Door die problemen gaan bedrijven anticiperen en dus meer en sneller bestellen om de risico’s tot een minimum te beperken. Deze overdreven reactie voor voorraadopbouw zal echter gevolgd worden door een omgekeerde (overdreven) reactie van afbouw. Dit is een gekend fenomeen in logistieke ketens, ook wel het zweepslageffect, of in het Engels ‘bullwhip’ genoemd. Dit fenomeen wijst op een sterke schommeling in voorraden en industriële productie en die schommelingen zetten zich versterkt door naarmate we verder in de keten gaan.

Financiële crisis

Het ‘bullwhip’-fenomeen in de industriële productie is niet nieuw, drastische verstoringen in toevoerketens hebben zich eerder voorgedaan. Onder meer eind 2008 toen de financiële crisis en de grote behoefte aan werkkapitaal zorgde voor een ongeziene afbouw van voorraden, waardoor de industriële productie spectaculair (en snel) daalde, veel sterker dan afgeleid kon worden op basis van verminderde consumentenvraag. Dit gaf aanleiding tot een wereldwijde economische crisis.

De ganse toevoerketen wordt hierbij getroffen, en dus niet alleen de bedrijven in het VK, maar ook in ons land en in Europa

Alhoewel het brexit-fenomeen en de bijhorende zweepslag een andere oorzaak heeft dan de financiële crisis van 2008, kunnen we er toch belangrijke lessen uit halen. Ook hier zal de toegenomen voorraad zich na verloop van tijd normaliseren en dus teruggebracht worden naar een normaal peil. Maar typisch voor het zweepslageffect is dat de daling in productie doorgaans krachtiger is en zich lang in de tijd kan uitsmeren. De voorraadopbouw van vandaag kan zich dus vertalen in een grote dip in industriële productie in de komende maanden tot jaren. De ganse toevoerketen wordt hierbij getroffen, en dus niet alleen de bedrijven in het VK, maar ook in ons land en in Europa.