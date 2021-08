Wat met Europa in de NAVO na het Afghaanse fiasco?

Europa is een illusie armer nu blijkt dat de Verenigde Staten zich eenzijdig terugtrekken uit Afghanistan. Om het evenwicht in de NAVO te herstellen moet Europa meer militaire inspanningen leveren.

Toen de Verenigde Staten op 11 september 2001 het doelwit werden van Al Qaeda’s terroristische aanvallen op New York City en Washington D.C., waren de taliban aan het bewind in Afghanistan. De islamitische terreurbeweging van Osama bin Laden kreeg er een veilige thuisbasis.

Het vervolg is bekend. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) riep voor het eerst in haar geschiedenis Artikel 5 in: een aanval op een bondgenoot is een aanval op allemaal. Europa stond schouder aan schouder in solidariteit met de VS in de strijd tegen internationale terreur. In oktober 2001 vielen de eerste bommen op Afghanistan en na twee maanden van Donald Rumsfelds ‘shock and awe’ werd het gros van het wrede talibanregime verdreven in de bergen.

De essentie De auteur: Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins University in Washington D.C.

De VS lieten de NAVO links liggen bij de terugtrekking uit Afghanistan. Het voorstel: Europa moet zijn defensiecapaciteit opdrijven om meer evenwicht te brengen in de NAVO.

Twintig jaar later, op de verjaardag van 11 september, zal datzelfde talibanregime weer bijna volledig aan de macht zijn in Afghanistan. En zo is de cirkel spijtig genoeg rond.

We zijn duizenden militaire en burgerslachtoffers later. Er is meer dan 1.000 miljard euro westers geld besteed aan de oorlog en de heropbouw van Afghanistan, en het rendement op die investering is nul. De toekomst van het land is onzeker en niemand weet of Al-Qaeda en andere islamitische terreurnetwerken er opnieuw onderdak vinden.

Een groot deel van de Afghaanse bevolking, vooral de vrouwelijke helft, heeft jarenlang kunnen proeven van nieuwe rechten en vrijheden. Bijna niemand gelooft dat de taliban hun woord houden en die niet zullen terugschroeven. Een herinvoering van een aartsconservatieve interpretatie van de islamitische wetten - de sharia - is eigenlijk onafwendbaar. Het is een wel heel bittere pil voor de NAVO en het Westen.

Vergeleken met de betwiste ‘war of choice’ in Irak, waarover het in 2003 bijna tot een trans-Atlantische breuk kwam, was Afghanistan altijd de ‘goede’ oorlog. Niemand twijfelde aan de legitimiteit van het conflict met de taliban en de vernietiging van het Al Qaeda-terreurnetwerk stond buiten kijf. Na de val van de Berlijnse Muur en het einde van de Koude Oorlog was de NAVO op zoek naar een nieuwe raison d’être. Het Sovjet-gevaar was geweken en vroegere Oostbloklanden traden enthousiast toe tot de organisatie. Op een humanitaire interventie in Kosovo in 1999 na was de nieuwe bestaansreden van de NAVO niet evident.

In tegenstelling tot de VS-interventie in Irak werd die in Afghanistan zowel militair als financieel loyaal ondersteund door alle NAVO-lidstaten.

In tegenstelling tot de Amerikaanse interventie in Irak werd die in Afghanistan zowel militair als financieel loyaal ondersteund door alle NAVO-lidstaten. Maar in Kaboel slaagde men er niet in een stabiele en pro-westerse regering op de been te brengen, deels doordat de regering van George W. Bush meer aandacht had voor Irak. Onder Barack Obama’s militaire ‘surge’ in 2009 leek het tij te kunnen keren, maar Obama was nooit echt overtuigd dat de VS er vrede konden afdwingen. En zijn vicepresident, Joe Biden, stond sceptisch tegenover ‘nation building’.

Onder druk

De westerse alliantie kwam onder zware druk te staan tijdens het presidentschap van Donald Trump. Hij zag totaal geen nut in de NAVO en beschouwde de Europese lidstaten als een stelletje profiteurs van Amerika's naïeve edelmoedigheid. Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 had Trump beloofd de ‘forever war’ in Afghanistan te beëindigen en deed hij de NAVO af als verouderd en overbodig.

Bij zijn bezoek aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel in juli 2018 weigerde hij eerst namens de VS duidelijk zijn engagement uit te spreken voor Artikel 5 en het NAVO-principe van collectieve veiligheid. Zonder de andere NAVO-lidstaten in te lichten onderhandelde Trumps administratie in het geheim met de taliban over een terugtrekking van alle Amerikaanse troepen in de lente van 2021. Toen Joe Biden als nieuwe president werd verkozen, klonk een zucht van opluchting in alle Europese hoofdsteden. Maar meteen werd duidelijk dat Biden zelf ook zo snel mogelijk weg wilde uit Afghanistan, omdat ook hij dat had toegezegd aan zijn kiezers.

Net als Trump was ook Biden niet van plan de Amerikaanse terugtrekking te coördineren met andere NAVO-lidstaten.

Maar net als Trump was ook Biden niet van plan de Amerikaanse terugtrekking te coördineren met andere NAVO-lidstaten. Samen uit, maar niet samen thuis. In zijn speech maandag - terwijl chaos heerste in Kaboel en Afghanen zich vastklampten aan een opstijgend Amerikaans militair vliegtuig in de hoop aan de wraak van de taliban te ontsnappen - zagen we plots een heel andere kant van Biden. Die van diepe hypocrisie: mensenrechten en democratie zijn blijkbaar nog altijd speerpunten van het Amerikaanse buitenlandbeleid. En die van de harde realpolitik: de burgeroorlog in Afghanistan is niet langer in het nationale veiligheidsbelang van de VS.