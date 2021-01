Wat wordt de Biden-doctrine?...

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal andere klemtonen leggen in zijn buitenlands beleid. Wat wordt zijn doctrine?

Het is nog te vroeg om zich af te vragen wat voor binnenlands beleid president Joe Biden kan voeren vanaf 20 januari, want dat zal grotendeels afhangen van het resultaat in de verkiezingen voor twee Senaatszetels in de staat Georgia op dinsdag. Biden en zijn vicepresident Kamala Harris hebben ambitieuze plannen voor de Amerikaanse economie, infrastructuur, onderwijs, justitie, gezondheidszorg en het klimaat, maar kunnen die alleen waarmaken als de Democraten ook in de Senaat een nipte meerderheid hebben.

Op buitenlands vlak zal Biden als president en opperbevelhebber van het Amerikaanse leger de manoeuvreerruimte hebben om zijn stempel te drukken. Wat kunnen we verwachten van zijn buitenlands beleid de volgende vier jaar? Komt er een Biden-doctrine?

Een van de vroegste geloofsartikelen in de buitenlandse betrekkingen van de VS is de Monroe-doctrine van 1823. President James Monroe zag de VS als de beschermheer van het westelijke halfrond, met als doel de invloed van Europese grootmachten in Noord- en Zuid-Amerika in te dijken. De principes van afzonderlijke invloedssferen voor Europa en de VS, non-interventie en non-kolonisatie waren in de rest van de 19de eeuw de bouwstenen van het Amerikaanse beleid.

De Truman-doctrine, geformuleerd door president Harry Truman in 1947, had tot doel de expansie van de Sovjet-Unie tegen te houden en de wereld te vrijwaren van het communisme.

De VS zullen zich kritischer opstellen tegenover bondgenoten die lang democratisch zijn geweest, maar waar een loopje wordt genomen met de rechtsstaat en de persvrijheid.

De Bush-doctrine kwam tot stand in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001, en hield in dat Amerika het recht had unilateraal preventieve oorlogen te voeren, zoals in Irak in 2003. George W. Bush was ook een voorstander van een actieve bevordering van de democratie.

Barack Obama, die nochtans uitmuntte in visionaire toespraken, geloofde niet echt in een allesomvattende internationale beleidsdoctrine. Hij verkoos ‘nation building at home’ boven staatsopbouw in het buitenland. Obama vatte ooit zijn visie op Amerika’s buitenlands beleid samen als ‘don’t do stupid shit'. Voor hem waren er grenzen aan wat de VS voor elkaar konden krijgen met militaire macht.

Trump

Donald Trump had dan weer helemaal geen coherente visie op buitenlands vlak. Hij brak met Amerika’s vrijhandelstraditie en vond dat de NAVO niet langer in het nationale belang was. Trump voelde zich beter bij autoritaire leiders als Poetin, Xi of Orbán dan bij democratische leiders als Macron, Merkel of Trudeau. Trumps visie was heel transactiegericht en werd gekenmerkt door realpolitik: hij vond niet dat de VS zich moesten mengen in de interne zaken van andere landen. Trump wilde ook komaf maken met de eindeloze oorlogen in Afghanistan en Irak, maar dat bleek moeilijker dan verwacht.

Bidens buitenlands beleid zal op het eerste gezicht een duidelijke reactie zijn op dat van Trump, maar er zal ook continuïteit zijn. Er komt geen terugkeer naar een vrijhandelsbeleid of een nieuw militair avontuur. En de relatie met autoritaire machten als China en Rusland zal waarschijnlijk nog verslechteren. Anthony Blinken, Bidens keuze als minister van Buitenlandse Zaken, is opgegroeid in Parijs, spreekt vloeiend Frans en zal de relaties met de Europese bondgenoten snel willen herstellen.

Top van democratieën

Ook zal Biden zich veel multilateraler opstellen dan Trump. De VS treden zo goed als zeker weer toe tot het Verdrag van Parijs. President Bidens eerste 100 dagen zullen in het teken staan van de heropbouw van Amerika’s langdurige allianties. Hij zal nieuw leven blazen in multilaterale instellingen als de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Misschien moeten de VS eerst de eigen democratie herstellen voor het Witte Huis weer over internationaal leiderschap kan spreken.

Tijdens zijn campagne beloofde Biden een ‘top van de democratieën’ te organiseren. Het aantal democratieën en hun kracht daalt al 15 jaar, maar dat proces is nog versneld onder Trump. Met Biden keren we niet terug naar de tijd van George W. Bush en de actieve promotie van democratische principes, maar komt er wel een soort Amerikaans protectoraat over de huidige democratieën.

Amerika blijft een bondgenoot van niet-democratische landen als Saoedi-Arabië, Egypte en Vietnam. Maar het zal zich kritischer opstellen tegenover bondgenoten die lang democratisch zijn geweest maar waar een loopje wordt genomen met de rechtsstaat en de persvrijheid, en waar verkiezingen nog vrij maar niet langer eerlijk zijn. Welke landen een uitnodiging van Biden mogen verwachten, valt af te wachten, maar het is denkbaar dat Brazilië, India en Polen er eentje krijgen, en Hongarije en Turkije niet.

Biden wil dat Amerika weer aan het hoofd van de tafel zit. ‘America is back’, zegt hij. Maar de vraag is of de rest van de wereld warmloopt voor Amerikaans ‘leiderschap’. De wereld is grondig veranderd sinds Trump en de VS hebben geen onverdeeld goede staat van dienst in internationale samenwerking. Verdragen tekenen is makkelijk, ze laten ratificeren door de Senaat en ze uitvoeren is iets heel anders. Misschien moeten de VS eerst een discussie voeren over internationaal lidmaatschap en de gezondheid van de eigen democratie herstellen voor het Witte Huis weer over internationaal leiderschap kan spreken.

