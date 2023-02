We hebben een duidelijk pensioenplan voor de lange termijn nodig...

De beperkte hervormingen die minister van Pensioenen Karine Lalieux voorstelt, schieten tekort om de pensioenen op de lange termijn betaalbaar te houden.

Het was maandag weer tijd voor ballonnetjes. Federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) stelde voor bedrijven met te weinig 60-plussers te beboeten en de hoogste aanvullende pensioenen zwaarder te belasten.

Het is een nieuw onderdeel in een voortdurende politieke koehandel rond de betaalbaarheid van de pensioenen, waarbij die problematiek niet ernstig aangepakt wordt. Het gaat voor ons niet over enkele cijfers na de komma of het lanceren van wat losse ideetjes, maar wel om een duidelijk plan voor de lange termijn.

Een duidelijk plan is broodnodig. Dat vergt politieke moed en we weten dat de bevolking veranderingen niet zomaar aanvaardt. De harde betogingen in Frankrijk tonen dat aan.

Terug naar het ballonnetje. De gemiddelde Belg verlaat de arbeidsmarkt effectief voor zijn 61ste. Dat is beschamend. Ons land hoort daarmee bij de zwakste in Europa. Toch levert het beboeten van bedrijven met weinig zestigers niet de grootste winst op. Kijk naar de ambtenaren: amper 19 procent doet de rit volledig uit. De minister van Pensioenen stelt daar beter eerst orde op zaken voor ze anderen de les spelt en sancties oplegt.

De essentie De auteurs

Frank Eijsink is CEO van de levensverzekeraar NN, Bart Chiau is professor economie aan de UGent, en Colin Sanders is wetenschappelijk medewerker aan UHasselt.

De kwestie

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft een aanpassing van haar pensioenhervorming voorgesteld.

De conclusie

De stapsgewijze hervormingen die de minister voorstelt, schieten tekort om de pensioenen op de lange termijn betaalbaar te houden.

De overheid moet tonen dat het haar menens is de activiteitsgraad op te trekken en moet zich solidair opstellen met bedrijven en ondernemers die nu al veel 60-plussers in dienst hebben. Dat kan door alle voorkeursregimes voor ambtenaren te laten uitdoven. De overheid geeft daarmee een krachtig signaal dat een mentaliteitswijziging kan teweegbrengen. Die is meer dan nodig, want zo vroeg mogelijk stoppen met werken lijkt voor de gemiddelde Belg nog altijd de ultieme levensdroom.

Dat de minister bereid is beperkt te raken aan het systeem van de perequatie van ambtenarenpensioenen is een mooi gebaar. Het brengt ons een stapje dichter bij gelijkheid tussen de pensioenstelsels. Nu gaat het ambtenarenpensioen nog verder dan het wettelijke pensioen. Dat wordt verhoogd als de spilindex wordt overschreden, maar bij ambtenaren stijgt het pensioen ook als de ambtenarenlonen omhooggaan.

Vroeger stoppen

We moeten bedrijven niet straffen als ze te weinig zestigers in dienst hebben. De krapte op de arbeidsmarkt lost dat probleem waarschijnlijk vanzelf op. Werkgevers zullen alle troeven, flexibel werken, lichter werk, meer vakantie, een mentorrol of interne mobiliteit, moeten bovenhalen om zestigers met veel kennis en ervaring zo lang mogelijk bij te houden.

De overheid moet daarbij helpen door een te gemakkelijke exit af te remmen. In het pensioenakkoord van vorige zomer zitten nog te veel overgangsmaatregelen waardoor 55-plussers nauwelijks moeten afwijken van hun pensioenwensen. De loopbaanvoorwaarde wordt het best verder opgetrokken en de voorwaarden voor een vervroegd pensioen verstrengd.

Dat de minister bereid is beperkt te raken aan de perequatie van het ambtenarenpensioen is een mooi gebaar.

Het invoeren van een pensioenmalus past daarbij. Naar analogie met andere Europese landen kan de malus tussen 3 en 6 procent per jaar liggen. Drie jaar vroeger stoppen kost dan tussen 9 en 18 procent van het wettelijke pensioen. Experten zijn het erover eens dat een grote impact resultaat oplevert. Ook andere landen toonden dat aan. Zo steeg in Duitsland de effectieve pensioenleeftijd met meer dan een jaar en ligt die vandaag op 63 jaar.

Als doortastende maatregelen zoals de pensioenmalus ontbreken, heeft een loontrekkende er alleen baat bij vroeger te stoppen met werken. Maar het is absurd dat werkgevers daarna wel gestraft zouden worden omdat ze te weinig ouderen in dienst hebben. Het helpt ons geen stap vooruit om de sociale partners aan hetzelfde zeel te doen trekken voor het inperken van de vergrijzingskosten.

Aanvullende pensioenen

Het andere ballonnetje ging over een zwaardere belasting van de hoogste aanvullende pensioenen. Daar gaan we weer, want 2022 stond al in het teken van rechtsonzekerheid. Dat kwam door de circulaire van 31 maart over de berekening van de 80 procent-regel. Die maakte dat zelfstandigen minder aanvullend pensioen konden opbouwen.

Minister Lalieux valt de aanvullende pensioenen rechtstreeks aan met een mogelijk hogere taxatie. Opnieuw rechtsonzekerheid.

Deze keer valt minister Lalieux de aanvullende pensioenen rechtstreeks aan met een mogelijk hogere taxatie. Dat betekent opnieuw rechtsonzekerheid. Misschien vergeten we te vlug dat een zelfstandige zelf verantwoordelijk is voor zijn levenskwaliteit na zijn pensionering en moet kunnen rekenen op oplossingen die hem of haar daartoe in staat stellen.