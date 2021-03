We hebben een klimaatstresstest voor alle bedrijven nodig...

De Europese Centrale Bank heeft een stresstest ontwikkeld die de klimaatrisico's voor de hele economie analyseert. De eerste resultaten bewijzen dat het dringend tijd is voor een overgang naar een groenere economie, zegt ondervoorzitter Luis de Guindos.

Door de klimaatverandering kunnen onze economieën, bedrijven en manier van leven in de komende decennia flinke schade oplopen. Welke risico’s de klimaatverandering precies met zich meebrengt, weten we nog niet, omdat klimaatschokken anders zijn dan de financiële schokken in eerdere crises. De klimaatverandering voltrekt zich langzaam over een lange tijd, en het is erg onzeker welke vorm extreme klimaatgebeurtenissen in de toekomst aannemen.

Instellingen – publiek en privaat – hebben nog veel werk, want ze moeten de mogelijke effecten van die risico's goed in kaart brengen en analyseren. De traditionele instrumenten voor risicobeheersing zijn daarvoor misschien niet toereikend. Daarom heeft de ECB de eerste klimaatstresstest voor de hele economie ontwikkeld, waarmee autoriteiten en financiële instellingen de effecten kunnen inschatten van de klimaatrisico's voor bedrijven en banken in de komende 30 jaar.

Snel maatregelen nemen loont: de kosten van groene aanpassingen op korte termijn zijn aanzienlijk lager dan die van eventuele natuurrampen op (middel)lange termijn.

De risico's van klimaatverandering worden doorgaans in twee categorieën ingedeeld. De eerste omvat de fysieke risico's, door de verwachting dat natuurrampen heviger worden en vaker zullen voorkomen. Bedrijven in kwetsbare gebieden, zoals aan een rivier of de kust, lopen meer kans op overstromingen. De schade kan op korte termijn tot een verstoring van de productie leiden en op lange termijn zelfs tot een faillissement. De aard van de fysieke risico's verschilt van streek tot streek: in Zuid-Europa zullen gemiddeld meer warmtestress en natuurbranden voorkomen, Midden- en Noord-Europa zijn kwetsbaarder voor overstromingen.

De tweede categorie omvat transitierisico's. Die houden in dat uitstel van beleid om de CO 2 -uitstoot te verlagen of de abrupte invoering daarvan negatieve effecten kan hebben voor energie- en koolstofintensieve sectoren, zoals de mijnbouw, de cement- en de staalindustrie. Door hogere belastingen op koolstofgebruik bijvoorbeeld kunnen de productiekosten stijgen en kan de winstgevendheid dalen.

Financiële stabiliteit in gevaar

Zowel fysieke als transitierisico's kunnen de financiële stabiliteit in gevaar brengen, wanneer banken of andere financiële instellingen bedrijven in hun krediet- of activaportefeuille hebben die failliet gaan. Hoewel doorgaans een onderscheid tussen de twee soorten risico's wordt gemaakt, zijn ze met elkaar verweven. Zo kunnen de transitierisico's op korte termijn toenemen als er meer klimaatbeleid wordt gevoerd, terwijl het fysieke risico dat zich in de decennia daarna klimaatgebeurtenissen voordoen daardoor afneemt. In de klimaatstresstest van de ECB wordt die wisselwerking vastgelegd en gekwantificeerd. Om rekening te houden met de langetermijneffecten wordt een tijdsduur van 30 jaar gehanteerd.

De klimaatstresstest onderzoekt in hoeverre bedrijven en banken bestand zijn tegen uiteenlopende klimaatscenario's. Die scenario's schetsen plausibele toekomstige klimaatomstandigheden en houden rekening met de gevolgen voor bedrijven van maatregelen om de klimaatverandering te beperken, zoals koolstofbelastingen.

In het ordelijke scenario wordt uitgegaan van een tijdig en effectief klimaatbeleid, waarmee het lukt de opwarming een halt toe te roepen. Het broeikasscenario verkent wat gebeurt als geen nieuwe klimaatmaatregelen worden genomen. Dat scenario gaat gepaard met een sterke stijging van de fysieke risico's op (middel)lange termijn. In het wanordelijke scenario wordt verkend wat er gebeurt als klimaatbeleid eerst wordt uitgesteld en dan abrupt wordt ingevoerd.

Bij de drie scenario's hoort een unieke dataset waarmee voor miljoenen bedrijven over de hele wereld de fysieke en transitierisico's in kaart gebracht en gekwantificeerd zijn. Samen leveren ze de context voor een analyse van de effecten van de klimaatverandering op bedrijven en banken.

Uit de eerste resultaten blijkt dat bedrijven geconfronteerd worden met substantieel hogere kosten door extreme gebeurtenissen, als verder geen klimaatmaatregelen worden genomen. Ook blijkt dat snel maatregelen nemen loont: de kosten van groene aanpassingen op korte termijn zijn aanzienlijk lager dan die van eventuele natuurrampen op (middel)lange termijn. De klimaatverandering is dus een belangrijke bron van systeemrisico's, vooral voor banken met portefeuilles waarin bepaalde economische sectoren en geografische gebieden oververtegenwoordigd zijn.

Uit deze resultaten komt duidelijk naar voren dat het dringend tijd is om de overgang naar een groenere economie te maken. Niet alleen om de doelen van het akkoord van Parijs te halen, maar ook om op lange termijn verstoringen van onze economie, bedrijven en manier van leven te beperken.