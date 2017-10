We hebben geen nieuw Vlaams overheidsbedrijf nodig voor supersnelle glasvezel

In plaats van een nieuw Vlaams overheidsbedrijf op te richten moet de overheid een stimulerende rol spelen. Ze moet de krijtlijnen uitzetten voor dezelfde doelstelling als toen Telenet werd opgericht: de concurrentie stimuleren en afstappen van een jarenlang monopolie om concurrentie mogelijk te maken, in het belang van de gebruiker.

Door Luc Van den Brande, voormalig Vlaams minister-president (CD&V)

De ambitie van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) om ten volle in te zetten op een supersnel internet verdient alle ondersteuning.

De bijzondere Europese Raad in Tallinn heeft de ambitie voor een performante ‘Digital European Union’ als absolute prioriteit naar voor geschoven. We beseffen allemaal dat dit de juiste weg is om de Europeanen de mogelijkheden te geven om mee te zijn in de wereld en bijkomende jobs te creëren. Daarbij moet Vlaanderen tot de koplopers behoren.

Ik heb de indruk dat sommigen etatistische trekjes vertonen, en niet alleen op dit domein. Ze onderkennen onvoldoende wat de juiste rol van overheden is.

Alleen is het de vraag of de oprichting van een nieuw overheidsbedrijf het juiste middel is. Ik herinner in dat verband aan de opstart van Telenet twintig jaar geleden. Het oogmerk was de unieke kabelinfrastructuur - waarvan de dichtheid de hoogste in de wereld was - in Vlaanderen te bundelen, om op die manier proactief betere en kwalitatievere telefoonverbindingen langs de kabel te verzekeren. En natuurlijk om af te stappen van een jarenlang monopolie en concurrentie mogelijk te maken, in het belang van de gebruiker.

Daartoe hebben we geen overheidsbedrijf opgericht. Wel namen we het engagement om een studiesyndicaat te ondersteunen, om te onderzoeken of het een leefbaar initiatief kon worden. Die leefbaarheid is meer dan gebleken.

De Vlaamse overheid nam geen participatie in Telenet. Samen met de intercommunales deed de investeringsmaatschappij Gimv dat wel, maar op eigen afweging en niet in opdracht van de Vlaamse regering. Bovendien hees zij een -internationale - partner aan boord.

Het ging toen om telefoonverbindingen langs de kabel. Dat was erg innovatief. De huidige context is anders. Nu gaat het om massaal veel dataverkeer langs het internet, dat nog enorm zal toenemen en waarvan de snelheid van het allergrootste belang is. Bovendien moet het netwerk voor iedereen toegankelijk zijn.

Toch blijft onze benadering van destijds overeind. Jaren geleden diende ik mijn geruchtmakend wetsvoorstel in tot regionalisering van de nationale industriesectoren. Dat werd later een wet, die in een volgende fase leidde tot het terugtreden van de overheid als rechtstreekse ondernemer. Ik hoop dat men in dit geval niet de weg terug neemt.

Ik heb de indruk dat sommigen etatistische trekjes vertonen, en niet alleen op dit domein. Ze onderkennen onvoldoende wat de juiste rol van overheden is en welke rol de spelers in het veld duurzaam en maatschappelijk bewogen kunnen en moeten spelen.

De Vlaamse overheid heeft wel de plicht de terechte digitale ambitie duidelijk te stellen en de spelers in het veld daartoe uit te dagen. Ze moet alle pistes onderzoeken, mogelijkheden detecteren, nadenken en handelen.

In plaats van een overheidsbedrijf op te richten, doet de Vlaamse overheid er goed aan een stimulerende rol te spelen en de krijtlijnen uit te zetten. Daarvoor beschikt ze over een regelgevend kader, dat kan worden aangescherpt. De Vlaamse overheid moet zich richten op de noodzaak van haalbare prijsverlagingen. Een bijkomende (overheids)speler introduceren verhoogt in principe de concurrentie, maar leidt - zoals gebleken is - niet automatisch tot prijsverlagingen.

Bovendien is het, zoals de federale telecomwaakhond BIPT voorstelt, belangrijk dat de netwerken worden opengesteld. En vooral ook dat de hypersnelle glasvezel tot in de kleinste hoeken van elke woning kan komen.