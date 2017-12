We kunnen niet anders dan evolueren naar duurzame kunststoffen

Het onrijpe Saoedische recyclageproject van Energy Recovery Systems voor de Antwerpse haven werd dit jaar afgeblazen, maar ook de veelbelovende technologie lijkt in de prullenmand beland. De vraag blijft hoe we onze plastic afvalberg gaan verminderen nu de Chinezen het laten afweten. Op de hoofdkwartieren van vele grote chemische concerns blijft het vandaag relatief stil rond dergelijke thema’s.

Door John Dejaeger, ex-CEO van BASF Antwerpen

De Chinezen zijn het blijkbaar beu om te fungeren als vuilbak van de wereld en willen daarom paal en perk stellen aan de invoer van afval vanuit de hele wereld (‘De afvoerbuis voor afval zit verstopt’, De Tijd 2 december). Daardoor dreigen wij opgezadeld te blijven met gigantische bergen kunststofafval die dan nog meer dan vandaag verbrand of gestort zullen worden.

Het artikel in De Tijd nodigt uit tot verdere analyse en reflectie aan de hand van de gepubliceerde gegevens van onder andere Eurostat. En deze data zijn inderdaad confronterend. De wereld produceert jaarlijks circa 320 miljoen ton kunststoffen.

Vroeg, zoals bij allerlei verpakkingen of laat, zoals bij isolatie en bouwproducten, worden deze kunststoffen afval. Vandaag wordt daarvan in Europa 30 % gerecycleerd. De overige 70% worden verbrand of gestort.

In de overige continenten zal dit wellicht niet veel beter zijn, zodat we mogen veronderstellen dat meer dan 70% van alle kunststoffen vroeg of laat worden verbrand of gestort op het land of in de oceanen. Zo wordt beweerd dat er tegen 2050 in onze oceanen meer plastic zal ‘zwemmen’ dan vis.

Olie en de uit olie geproduceerde kunststoffen hebben ons leven drastisch veranderd en verbeterd. Dank zij de verbrandingsmotor was mobiliteit vanaf het begin van de vorige eeuw geen privilege meer voor de elite te paard. Vandaag kunnen we ons geen zinvol leven meer voorstellen zonder auto, bus, trein, schip of vliegtuig. Tot op heden worden deze vervoermiddelen voornamelijk aangedreven door de verbranding van olie in de vorm van benzine en diesel geproduceerd door de petrochemische industrie.

Ook de chemische industrie heeft onze levenskwaliteit drastisch verhoogd en dit eveneens met allerhande uit olie gewonnen kunststoffen die vandaag niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. Of het nu gaat om voedselverpakkingen of om meubels en kledij of om lichtere auto-onderdelen of om energie-efficiënte isolatiesystemen; telkens ligt de chemische technologie aan de basis van de enorme vooruitgang van de laatste decennia op het vlak van onder andere voedselhygiëne, energieverbruik en comfort.

Duurzaamheid

En toch schort er iets aan dit plaatje als we vaststellen dat deze nuttige producten na hun levensduur gewoon afval worden.

Kunnen we spreken over echte duurzaamheid, over maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder dat de kring volledig gesloten is, zonder cradle to cradle, zonder recyclage, zonder de herwaardering van afval tot grondstof?

Vroeg of laat worden naast de verbruikers ook de producenten van kunststoffen mee in bad genomen om de plastic afvalberg te verminderen en zinvol te recycleren.

Met de opkomst van de hernieuwbare energiebronnen en met de verdere elektrificatie van het vervoer zal olie op termijn wellicht hoofdzakelijk als grondstof dienen voor de chemische industrie. De kunststofnijverheid komt dan nog meer in de schijnwerpers te staan om niet alleen diverse plastics te produceren maar ook om deze na gebruik duurzaam en kwaliteitsvol te recycleren.

In de meeste gevallen beperkt recyclage zich vandaag tot wat mechanisch sorteren en manipuleren met kwaliteitsverlies of downgrading als gevolg . Uit hoogwaardige producten worden dan minderwaardige toepassingen vervaardigd.

Cradle to cradle

Onlangs was er in de haven van Antwerpen echter sprake van een groot industrieel project van recyclage en opwaardering van kunststoffen. Er werd gewag gemaakt van een miljardeninvestering met grote extra tewerkstelling. Miljoenen tonnen plastic zouden jaarlijks verzameld en gerecycleerd worden tot hoogwaardige chemische producten zoals ureum, ammoniak en synthesegas. Kortom, geen downgrading maar de productie van chemische basiscomponenten met grote toepassingsmogelijkheden. De èchte cradle to cradle.

Daarenboven heeft de Antwerpse chemiecluster behoefte aan grote hoeveelheden ammoniak die vandaag van heinde en verre per schip worden ingevoerd en die in dat geval ter plaatse uit afvalstoffen zouden worden geproduceerd.

In de plaats van het Saoedische project op al zijn merites objectief te beoordelen werd er voornamelijk gefocust op de herkomst van het geld, op de kredietwaardigheid van de ondernemers en op de locale CO2-uitstoot

Toegegeven, het project was nog niet echt rijp. De financiering en de rentabiliteit waren zeker in deze tijden van lagere olieprijzen een bijzondere uitdaging. Terecht werden er meerdere vragen gesteld rond de professionaliteit van het Saoedische project.

Maar merkwaardig genoeg bleef in heel de discussie de baanbrekende, innovatieve technologie onderbelicht, ondanks het feit dat het VITO de productietechnieken positief had geëvalueerd. In de plaats van het project op al zijn merites objectief te beoordelen werd er voornamelijk gefocust op de herkomst van het geld, op de kredietwaardigheid van de ondernemers en op de locale CO2-uitstoot die spectaculair zou toenemen.

CO2

Niet gehinderd door overmatige kennis van de materie ging men daarbij wel vlotjes voorbij aan het feit dat CO2-gassen in de atmosfeer niet stoppen aan de grenzen van Antwerpen en dat de collectie en de gecentraliseerde upgrading van plastics tot een significante CO2-reductie in heel West Europa kan leiden.

Rond al deze thema’s blijft het vandaag op de hoofdkwartieren van vele grote chemische concerns relatief stil. Vroeg of laat zullen naast de verbruikers echter ook de producenten van kunststoffen mee in het bad genomen worden om de plastic afvalberg te verminderen en zinvol te recycleren.

Ook bij de huidige lagere olieprijzen - op zich een zegen voor onze samenleving - moet het mogelijk zijn deze technologieën dermate te verfijnen dat recyclage met upgrading rendabel wordt.

Het lelijke woordje ‘afval’ kan in deze context dan ook een achterhaald begrip worden. Zoals dit vroeg gestorven project wel aangaf is plastic afval eigenlijk een andere vorm van olie en zijn er heel wat technologische mogelijkheden om die ‘olie’ te valoriseren.

Pas dan zullen we over de hele lijn met recht en rede kunnen beweren dat we duurzaam ondernemen, zonder hypotheek op de toekomst en de welvaart van de generaties die na ons komen.