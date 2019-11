We laten ons verblinden door paranoia over China...

De berichtgeving over China in België lijkt telkens te slingeren tussen twee extremen: knullige naïviteit en heetgebakerde paranoia.

Door Pieter Verstraete, sinoloog en zakenman. Werkt in en met Chinese bedrijven in China en Europa. Auteur van ‘Winnen met de Chinezen’ (2019)

Het aanvankelijke enthousiasme over de grote Belgische handelsmissie naar China was een dag na afloop al serieus bekoeld door een vermeende massahacking op Belgische doelwitten in China. ‘135 cyberaanvallen per uur,’ kopte HLN.be. ‘Chinezen voerden massaal cyberaanvallen uit op Belgische handelsmissie,’ wist de VRT.

Als iemand die zelf al meer dan tien jaar werkt in China en samenwerkingen tot stand brengt tussen Chinese en Europese bedrijven, moest ik diep zuchten bij het lezen van die sensationele artikels.

Zonder al te diep op de bits en bytes in te gaan: het is moeilijk te bewijzen dat de cyberaanval doelbewust was. Op internet zijn duizenden geautomatiseerde programma’s actief die constant speuren naar zwakke plekken om in te breken. Honderdduizenden Chinese pc’s met illegale versies van het besturingssysteem Windows fungeren als een zombieleger van botnets. Klap je laptop open in de lounge van een hotel in Beijing en je hebt het zitten.

De VRT berichtte over zendmasten die opgezet werden in de buurt van het hotel. Maar waarom zouden de Chinese inlichtingendiensten, als het al een doelbewuste cyberaanval was en als zij er al achter zaten, dit doen? De Chinese inlichtingendiensten hebben al volledige toegang tot alle Chinese telecomnetwerken. Opnieuw: zulk een zichtbare actie zou getuigen van een komische vorm van incompetentie.

We hoeven echter ook niet naïef te zijn en het zou me niet verbazen als er bewijzen komen dat er hackingpogingen ondernomen zijn. Net zoals het me niet zou verbazen als de Russische regering of Amerikaanse inlichtingsdiensten soortgelijke acties zouden ondernemen. Dat is de realiteit van de dag. De Chinese inlichtingsdiensten zijn perfect in staat om de computers en telefoons van buitenlandse dignitarissen te hacken, maar dat moet wel kunnen bewezen worden. Zouden ze nu werkelijk zo incompetent zijn dat ze makkelijk identificeerbare sporen nalaten die terug kunnen leiden naar hun eigen administratie?

Marionetten

Natuurlijk is een krantenkop als ‘we zijn misschien gehackt en we weten niet wie het was’ niet erg sexy. Een onderzoek zal hopelijk meer kunnen uitspitten. Maar het echte verhaal is hoe groot de gretigheid is om China voor te stellen als gevaarlijk en onbetrouwbaar. Vooral ook hoe China gelijkgesteld wordt aan de Chinese Communistische Partij (CCP) en ‘de Chinezen’ als geheel een stand-in zijn voor het beleid van die partij. ‘Waarom willen de Chinezen onze handelsmissie hacken?’ kopt de VRT. Merk op: dé Chinezen, niet zomaar ‘een Chinees’ of ‘een Chinese bende’. 1,4 miljard marionetten van Xi Jinping, zeg maar.

Een andere impliciete boodschap in zulke artikels is dat je als Belg dan maar beter wegblijft uit China en dat zakendoen met Chinese bedrijven en investeerders per definitie al verdacht is, meeheulen met de vijand. Als er al sprake was van een hack en die de stempel droeg van Chinese beleidsmakers, dan is de schuldige de Chinese inlichtingendienst. 94% van de Chinese bevolking is geen lid van de CCP en nog een kleiner deel van die 6% is betrokken bij de inlichtingendienst.

Als je er even bij stilstaat is denken dat Xi Jinping aan de touwtjes trekt van 1,4 miljard Chinezen even belachelijk als dat een Chinees zou geloven dat Belgische ondernemers hun orders ontvangen van de Wetstraat of erop uit zijn om de koning te dienen.

Karikaturen

De realiteit is dat de Chinese zakenlui die in China of in België met Belgische ondernemers werken, dit doen omdat ze zaken willen doen - en omgekeerd. Het leeuwendeel van de Chinese zakenwereld wil simpelweg geld verdienen, net als wij. Ons afkeren van de enorme groeimarkt die China is, en de razendsnelle technologische ontwikkelingen die er nu plaatsvinden, is onszelf in de voet schieten. Zeker als het gebaseerd is op feitenvrije stemmingmakerij.