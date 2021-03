We mogen ons migratiebeleid niet verder uitbesteden aan Turkije...

Donderdag is het vijf jaar geleden dat de Turkijedeal werd gesloten. Een verlenging van het akkoord - dat heimelijk is gemuteerd tot een beleid om elke vluchteling tegen te houden - ligt op tafel van de EU. Dat dreigt Ankara permanent aan te stellen als waakhond.

2015 was het jaar van de migratiecrisis. Syriërs op de vlucht voor de oorlogsellende in hun land zochten in groten getale veiligheid en een betere toekomst. De crisis veroorzaakte hoogspanning in Europa, tot op 18 maart 2016 een deal met Turkije werd gesloten. De EU beloofde de oude eisen van kandidaat-lidstaat Turkije (zoals visumvrij verkeer) in te willigen, naast 6 miljard euro voor de opvang van Syrische vluchtelingen op Turkse bodem. In ruil zou Ankara de doortocht van migranten naar Europa verhinderen.

Volgens de Europese Commissie daalde de illegale migratie vanuit Turkije tussen 2016 en 2020 met een spectaculaire 94 procent. Van het principe dat ‘voor elke Syriër die vanaf de Griekse eilanden naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere Syriër vanuit Turkije in de EU wordt hervestigd’, kwam veel minder in huis. Tussen april 2016 en maart 2020 werden amper 26.652 Syriërs hervestigd.

Volgens het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kwamen van 2016 tot en met 2020 1.417 Syriërs uit Turkije naar België. Volgens de Commissie werden vanuit Griekenland tot maart 2020 maar 2.735 illegale migranten naar Turkije teruggestuurd. Dat lage aantal wordt onder meer verklaard doordat mensenrechtenadvocaten met succes procederen tegen de kwalificatie van Turkije als veilig derde land.

De EU was zich wellicht bewust van de wankele juridische basis van de Turkijedeal en verklaarde daarom destijds dat die ‘tijdelijk en uitzonderlijk’ was gerechtvaardigd vanwege een ‘bedreiging van de openbare orde’. Om de focus op Syrië te onderlijnen namen beide partners zich voor de humanitaire omstandigheden ook op het terrein – buiten Europa dus – te verbeteren.

Intussen ziet de grote meerderheid (60%) van de Syriërs in Turkije een toekomst voor zichzelf in het gastland, blijkt uit de Syrians Barometer 2019 van de UNCHR. Op de vraag of ze naar een derde land willen doorreizen, antwoordt 58 procent ‘absoluut niet’. Dat is geen verrassing, want 1 miljoen Syriërs hebben werk in Turkije en 680.000 kinderen gaan naar Turkse scholen. Volgens diezelfde barometer werden zelfs meer dan een half miljoen Syrische kinderen geboren in Turkije. Omdat gesettelde Syriërs de Europese openbare orde niet meer bedreigen, zou het logisch zijn om minstens een gedeelte van de tijdelijke Turkijedeal, waarvan de laatste fondsen vorig jaar werden uitbetaald, niet te vernieuwen.

Verlenging

Een verlenging van de deal ligt niettemin op tafel. De Europese Raad verklaarde zich eind vorig jaar bereid ‘verdere financiële hulp te bieden voor Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Turkije'. Tegelijk wil de Raad 'meewerken aan een verantwoord beheer van migratiestromen naar alle lidstaten en aan het opvoeren van de strijd tegen netwerken voor migrantensmokkel’. Ook de Jumbo-Raad - een bijeenkomst van zowel de ministers van Binnenlandse als van Buitenlandse Zaken van de EU - ging afgelopen maandag na hoe - ‘verder bouwend op bestaande goede praktijken’ - de ‘impact van initiatieven met derde landen’ rond migratiebeleid kan worden ‘gemaximaliseerd’.

De wil om de Turkijedeal verder te zetten bewijst dat sluipenderwijs de focus is verbreed naar alle vluchtelingen.

De wil om de Turkijedeal verder te zetten bewijst dat sluipenderwijs de focus is verbreed naar alle vluchtelingen. Ankara houdt iedereen op weg naar Europa tegen. Op een recent webinar van de EU-Turkey Friendship Group vroeg viceminister Kaymakci zelf om de deal officieel te verbreden naar alle immigranten. In ruil wil hij – weinig verbazend – meer fondsen en een grotere rol voor Turkije in de besteding van het aanzienlijke EU-geld.

Voor de deal met Turkije wordt verlengd en eventueel gelijkaardige overeenkomsten met Noord-Afrikaanse landen worden gesloten, is echter dringend een grondig debat nodig over de vraag of de EU permanent alle vluchtelingen de toegang tot haar grondgebied wil ontzeggen. Zeker nu de Commissie een meer integrale visie op het EU-beleid tegenover Turkije voorbereid. Wegkijken is geen optie. Ons migratiebeleid verder uitbesteden aan de Turken evenmin.