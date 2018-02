Wees trots op de verkoop van Ablynx

Weer is een beloftevol biotechbedrijf aan een topprijs opgekocht door een buitenlandse farmareus. Niet voor het eerst, en ook niet voor het laatst. Moeten we ongerust zijn? Kunnen en moeten we overnames vermijden? We kunnen er weinig aan doen, en de negatieve effecten zijn niet zo groot zijn als wel eens wordt beweerd.

Door Herman Daems, ex-voorzitter van Gimv

Een science-based company, zoals een biotechbedrijf, een ICT-bedrijf of een bedrijf dat op basis van wetenschappelijke uitvindingen opgericht wordt, is anders dan andere startende bedrijven op gebied van business model, management en financiering.

Meestal gaat het over een aantal wetenschappers die een fundamenteel nieuw idee hebben en daarvoor financiering zoeken. Zij kunnen die financiering meestal niet zelf verdienen op basis van de cashflows die bij de start verdiend worden. De cashflow is meestal de eerste jaren zwaar negatief omdat er nauwelijks omzet is. Soms zijn er wel enkele inkomsten uit licenties of steun voor onderzoek van overheden of van andere grotere bedrijven. Maar doorgaans is de omzet totaal onvoldoende om de verdere ontwikkeling van de basisidee te financieren.

Dat tekort moet gefinancierd worden door venture-kapitalisten of andere investeerders die wel wat risico willen lopen. De oprichters stappen meestal voor een klein deeltje in het kapitaal. De universiteiten of onderzoeksinstellingen zoals VIB of IMEC doen dat ook. Al die investeerders zorgen ervoor dat het bedrijf kan starten en zijn eerste jaren kan overleven.

Vergoeding

Zij worden daarvoor op dat moment niet vergoed. Er zijn zelden dividenden of kapitaalverminderingen om de investeerders te vergoeden of hun kapitaalinbreng terug te betalen. Zij kunnnen slechts een vergoeding verdienen als zij het bedrijf op het juiste moment kunnen verkopen. Zo wordt ook de steun van de overheid of de universiteit terugbetaald, omdat zij de kleine participatie die zij hadden kunnen te gelde maken.

Als dat aan een prijs gebeurt zoals deze week bij Ablynx, dan hebben zij geluk. De investering was zeer rendabel. Dat is zeker niet altijd het geval. In vele gevallen slaagt de starter er niet in een mooie prijs voor de onderneming te bekomen en dan verliezen de ondernemers een groot deel van hun inleg, de oprichters trouwens ook. De succesvolle verkopen moeten de mislukkingen compenseren.

De succesvolle verkopen moeten de mislukkingen compenseren. Dat zie je heel goed aan de gemiddelde rendementen van de venture-kapitaalfondsen

Dat zie je heel goed aan de gemiddelde rendementen van de venture-kapitaalfondsen. Die zijn zeker niet spectaculair te noemen, omdat in elke portefeuille mislukkingen en successen voorkomen. Ook in de Verenigde Staten. Verbieden dat ondernemingen verkocht worden of de meerwaarden extra belasten zou het hele proces van het starten van ondernemingen verstoren of zelfs verlammen.

Betekent dit dat Vlaanderen nooit grote technologiebedrijven zal kennen? Neen! Wel dat we zullen moeten wachten op een science-based starter die vrij snel na de start een grote cashflow kan genereren of de zekerheid kan bieden om die in de toekomst te kunnen voortbrengen. Dat impliceert grote zekerheid over het succes van de technologie, wat bijna nooit het geval is bij biotech. Ofwel is er een product dat direct op een massaconsumptiemarkt kan verkocht worden zoals een Google, Facebook of Amazon.

Distributie

Vlaamse starters richten zich om heel goede redenen bijna nooit naar de grote consumptiemarkt, maar focussen meestal op professionele of zakelijke markten.

Vaak wordt ook vergeten dat als het bedrijf succesvol gestart is met een product, de verkoop en distributie van dat product grote investeringen vraagt. Bestaande bedrijven hebben die distributie-infrastructuur al uitgebouwd en kunnen bijgevolg altijd meer betalen voor de overname van een techbedrijf, omdat zij synergieën kunnen benutten.

Een opgelegde fusie van lokale biotechbedrijven heeft geen zin als er geen synergieën zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn de ouderwetse holdingmaatschappijen terug in het leven te roepen?

Soms hoor ik ook wel eens dat lokale biotechbedrijven zouden moeten fuseren om zo een grotere schaal te kunnen bereiken. Het probleem daarbij is dat een opgelegde fusie geen zin heeft als er geen synergieën zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn de ouderwetse holdingmaatschappijen terug in het leven te roepen?

In plaats van ongelukkig te zijn omdat weer een science based company verkocht is, zouden we eerder trots moeten zijn. Een verkoop betekent dat de wetenschappelijke ontwikkelingen hier van topkwaliteit zijn. Waarom zouden er anders investeerders miljarden willen betalen voor kennis die hier ontwikkeld is?

Bakermat

Ik denk dat we beter af zijn als we de Vlaamse economie beginnen te zien als een bakermat van honderden nieuwe ondernemende bedrijven dan als de vestigingsplaats van één bedrijf dat het soms goed zal doen en soms slecht, en dat ook geen garantie biedt voor blijvende werkgelegenheid. Bovendien kan het beleid weinig doen om ervoor te zorgen dat er een groot bedrijf ontstaat. Je kunt overnames zeker niet verbieden en het lijkt ook niet verstandig om de meerwaarden extra te belasten.

In plaats van ondernemingen te fuseren zouden we beter investeringsfondsen fuseren zodat ze meer risico’s aankunnen en grotere deals kunnen doen

De verleiding is natuurlijk groot om wat te doen aan de vennootschapsstructuren en meervoudig stemrecht toe te laten of aandelen zonder stemrecht te creëren. Maar zal een klein land als België daarvoor niet afgestraft worden door de grote internationale investeringsfondsen? De oppervlakkige vergelijkingen die soms met andere landen gemaakt worden overtuigen mij in elk geval niet.

Wat wel zou kunnen om bedrijven langer – niet blijvend - hier te houden, is een groot investeringsfonds op te richten zoals de minister van Financien onlangs voorgesteld heeft. Het grote probleem in Vlaanderen is niet dat er te weinig geld is, maar dat het geld teveel versnipperd is over tientallen fondsen die elk te klein zijn om grote risico’s te dragen en grote deals te financieren.

In plaats van ondernemingen te fuseren zouden we beter investeringsfondsen fuseren zodat ze meer risico’s aankunnen en grotere deals kunnen doen. Dat zou van Vlaanderen meer een bakermat van technologisch ondernemerschap maken dan de creatie van een grote technologieonderneming.